Диана Спасибо большое экскурсоводу Рузане за потрясающий тур Мцхета-Гори! Мы получили огромное удовольствие и однозначно будем рекомендуем отправиться в это незабываемое путешествие!

Мцхета и Джвари, важнейшие паломнические святыни, демонстрируют как первые читать дальше шаги христианства, так и полноценное религиозное государство устоявшее столетия.

Музей Сталина рассказывает уже об истории современности. Целая эпоха связанная как и с террором и репрессиями, так и с удивительным прогрессом и победой над фашизмом. Музей не отвечает на вопрос о неоднозначности личности Сталина, а только её подчеркивает.



Наш гид Лана очень приятная и образованная. Заботилась о нас и много всего рассказывала. Мы познали много нового и посетили удивителные места. Окунитесь в прошлое Грузии с отголоском мировой истории. Загадочные пещеры Уплисцихе свидетельствуют о древней культуре на Кавказе. Сопровождая великолепними видам на горы.

Олег Очень интересная и содержательная экскурсия. Обязательно порекомендую своим друзьям.

A A Гидом был у нас Михо, отличный, веселый и содержательный рассказчик.

Н Нона Все прошло великолепно,Лана просто отлично выполнила свою работу,нам повезло с погодой.

Елена Нам очень понравилась экскурсия в Мцхету, абсолютно не напряжная, особенно понравилась экскурсия в Казбеги от 23 апреля с Бесо. Хотя Казбек и не увидели, было и страшно и интересно, адреналин выше крыши.

И Бесо и Лана замечательные рассказчики.

Руслан Отличный тур по историческим местам Грузии и музей Сталина. У нас был гид Роберт, всё очень интересно и подробно рассказывал про сами места и историю. А так же красиво пел в перерывах.

К Карфик Гид Нана прекрасная женщина, все доступно объяснила, рассказала об истории Мцхеты. Локации красивые, пещерный город довольно хорошо сохранился, интересно было там походить

Нам понравилось

Эльмира Нас сопровождал гид Михо. Отличный гид. Очень весёлый. Отлично владеет материал. День прошёл на одном дыхании. Рекомендую.