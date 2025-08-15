Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Мцхету, первую столицу Грузии, и увидеть её знаменитый собор Светицховели. В монастыре Джвари вы насладитесь видами на слияние рек Мтквари и Арагви. Путешествие продолжится
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Историческая Мцхета
- ⛪️ Собор Светицховели
- 🌄 Виды из Джвари
- 🏰 Пещерный Уплисцихе
- 🚂 Дом-музей Сталина
- 🚌 Комфортный транспорт
- 👥 Небольшая группа
Что можно увидеть
- Светицховели
- Джвари
- Уплисцихе
- Дом-музей Сталина
Описание экскурсии
- Город Мцхета. Это первая столица и религиозный центр Грузии. Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа.
- Монастырь Джвари. Место, где зародилось грузинское православие. А ещё из монастыря открываются прекрасные виды на Мцхету и слияние двух рек: Мтквари и Арагви.
- Дом-музей Сталина в Гори. Вы посетите дом, где родился и жил вождь. Осмотрите его личные вещи и бронированный железнодорожный вагон, которым он пользовался.
- Пещерный город Уплисцихе. Мы погуляем по древнему городу-крепости, высеченному в вулканических скалах. Вы увидите остатки старинных храмов, домов, улиц и площадей. Раскроете, как люди здесь жили и вели быт.
А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)
ежедневно в 09:50
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Владимир — Организатор в Мцхете
Провёл экскурсии для 14231 туриста
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь во многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.Задать вопрос
5
Диана
15 авг 2025
Спасибо большое экскурсоводу Рузане за потрясающий тур Мцхета-Гори! Мы получили огромное удовольствие и однозначно будем рекомендуем отправиться в это незабываемое путешествие!
А
Антон
3 авг 2025
Окунитесь в прошлое Грузии с отголоском мировой истории. Загадочные пещеры Уплисцихе свидетельствуют о древней культуре на Кавказе. Сопровождая великолепними видам на горы.
Олег
21 июл 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия. Обязательно порекомендую своим друзьям.
A
A
30 июн 2025
Гидом был у нас Михо, отличный, веселый и содержательный рассказчик.
Н
Нона
15 июн 2025
Все прошло великолепно,Лана просто отлично выполнила свою работу,нам повезло с погодой.
Елена
30 апр 2025
Нам очень понравилась экскурсия в Мцхету, абсолютно не напряжная, особенно понравилась экскурсия в Казбеги от 23 апреля с Бесо. Хотя Казбек и не увидели, было и страшно и интересно, адреналин выше крыши.
Руслан
21 апр 2025
Отличный тур по историческим местам Грузии и музей Сталина. У нас был гид Роберт, всё очень интересно и подробно рассказывал про сами места и историю. А так же красиво пел в перерывах.
К
Карфик
28 мар 2025
Гид Нана прекрасная женщина, все доступно объяснила, рассказала об истории Мцхеты. Локации красивые, пещерный город довольно хорошо сохранился, интересно было там походить
Эльмира
19 мар 2025
Нас сопровождал гид Михо. Отличный гид. Очень весёлый. Отлично владеет материал. День прошёл на одном дыхании. Рекомендую.
Г
Галина
9 фев 2025
Экскурсия была просто великолепной! Наш гид Михо оказался настоящим профессионалом — его объяснения на двух языках были идеальны для нашей группы, ведь с нами был англоговорящий человнк. Он не только глубоко знает историю Грузии, но и умеет подать материал так, чтобы каждый был вовлечён. Благодаря его увлекательным рассказам и интерактивному подходу экскурсия прошла на одном дыхании!
