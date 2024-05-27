читать дальше

гид. Она не только была внимательной и оперативно отвечала на все наши вопросы до начала экскурсий, но и проявила себя как приятный собеседник и настоящий профессионал в своем деле. Спасибо, Диана, за ваше теплое отношение, за интересные факты и за создание такого прекрасного дня! Мы унесли с собой не только великолепные фотографии, но и невероятные воспоминания, которые будут с нами надолго. Ваш профессионализм и доброжелательность сделали наши экскурсии неповторимыми. Благодарим вас за такой незабываемый опыт!