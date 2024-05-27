1 чел.
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10%
Индивидуальная
5 часов
Загадки Мцхеты: Путешествие по древней столице Грузии с эксклюзивным гидом
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Обзорная прогулка по центру города»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 114€103 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
«Мы начнем знакомство с городом в районе серных бань, в том самом месте, с которого началась история грузинской столицы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
«Религиозные святыни и прошлое монастыря Самтавро станут логическим завершением знакомства с сакральным центром Грузии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мцхета и Ананури: путешествие по святым местам и природе Грузии
Познайте сакральную Мцхету и крепость Ананури, исследуя грузинское православие и величественные ландшафты
«И нет места более правильного для знакомства с грузинским православием, чем сакральная древняя столица страны Мцхета»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
«В районе Серных бань я расскажу вам об истоках истории города, а завершением обзорной прогулки по Тбилиси станет посещение водопада в Фиговом ущелье»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по времени: от древней Мцхеты до современного Тбилиси
Откройте для себя красоту и историю Грузии, путешествуя из древней Мцхеты в современный Тбилиси с индивидуальной экскурсией
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Тбилиси: погружение в историю и культуру столиц Иберии
Окунитесь в удивительный мир двух столиц Грузии, где древность переплетается с современностью, а традиции живут в каждом камне
«От древней столицы вы переедете в современную, где первым делом познакомитесь с третьей по величине православной церковью в мире — кафедральным собором Святой Троицы»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Мцхета - колыбель христианства и второй Иерусалим
Погрузитесь в историю древней столицы Грузии, посетив святые места и наслаждаясь уникальными видами. Узнайте о св. Нино и первых христианах
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оольга27 мая 2024Добрый день! Брали экскурсию с Зурабом в Мцхету. Чудесный гид, чудесная экскурсия! Очень интересная информация от начала и до конца экскурсии))остались в полном восторге и с огромным багажом впечатлений!
- ММаксим23 мая 2024Отличный экскурсовод с большим количеством знаний.
- ЮЮлия11 мая 2024Брала экскурсию для семьи и передаю их отзыв. Зураб оказался отличным профессионалом в своей сфере. Он показал нам Джвари и Мцхету,
- GGennady8 мая 2024Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
- ВВиктория7 января 2024Прекрасно провели день с Дианой! Отличный маршрут и локации, все очень впечатляет и с первых знакомств влюбляет в страну . Диана прекрасный рассказчик и очень хороший человек. Будем рекомендовать ее друзьям, которые собираются в Грузию.
- ТТатьяна10 ноября 2023Мы побывали на двух экскурсиях -"Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы" и "Тбилиси-Мцхета: две древние легенды". Диана - отличный
- ССветлана20 июня 2023Замечательная экскурсия - огромное спасибо Галине и Тамазу! Всё очень понравилось: продуманный маршрут, увлекательные рассказы и индивидуальный подход! Просто невероятно, сколько всего мы успели за один день.
- ИИлья11 ноября 2022Наше путешествие началось из отеля, Артур забрал нас в назначенное время. Путь до первой остановки занял около часа, за это
- ЖЖупар17 августа 2021Моим гидом была Юлия. Я считаю, мне очень повезло! Юлия интеллигентная, весёлая, легкая. Юлия владеет огромным запасом информации, экскурсия по
- ССветлана6 марта 2019Однозначно рекомендую экскурсию Галины! Структурировано, ненавязчиво, очень интеллигентно и информативно. ОТЛИЧНО! Отдельное спасибо за приглашение на небольшую дегустацию! Это неимоверно погружает в колорит грузинского гостеприимства!!! Этим и славится Грузия!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Обзорные»
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