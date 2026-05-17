Что вас ожидает: Тур в Мцхету — экскурсия которая позволит вам вырваться из города и посетить древний город — первую столицу Грузии Мцхету в течение всего нескольких часов. Экскурсия сопровождается живым гидом на английском и русском языках, что обеспечивает лучшее соотношение цены для семьи, друзей, пар и индивидуальных путешественников. Один из старейших городов Грузии Мцхета был столицей грузинского царства Иберии с III века до н. э.

V век нашей эры, здесь грузины приняли христианство в 317. Мцхета остается основным местом Грузинской Православной Апостольской Церкви. Джвари— грузинский православный монастырь VI века недалеко от Мцхеты (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Название Джвари переводится как монастырь Креста, откуда открывается панорама на слияние двух рек Арагви и Кура. Кафедральный патриарший храм Светицховели был построен в XI веке, хотя сам ещё старше, начиная с начала IV века и окружен целым рядом легенд, связанных в первую очередь с ранними христианскими традициями. Светицховели, известный как место захоронения хитона Христа, долгое время был главным собором Грузии и остается одним из самых почитаемых мест и по сей день. Церковь является одним из объектов ЮНЕСКО всемирного наследия. Дегустацией грузинского вина и монастырский комплекс Самтавро Самтавро — монастырский комплекс XI века, где похоронены первый христианский король Мириани и его жена Нана. Винный погреб с традиционной аутентичной архитектурой и дегустацией грузинского вина, дегустация проводится по древним традициям из сосудов Квеври, дегустация бесплатная! Внимание! Экскурсия начинается в Тбилиси Важная информация: Информация для дам, мы будем посещать монастырь, возьмите с собой в тур платок для покрытия головы. Просим учесть что оплата за скурсию в офисе производится в Национальной валюте согласно международному курсу.