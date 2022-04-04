Мцхета - древняя столица Грузии

Самая полная экскурсия по старинному городу Мцхета за 3 часа

Групповая
Самая полная экскурсия по старинному городу Мцхета за 3 часа.

Экскурсионный автобус отправляется из центра Тбилиси.

Насладитесь панорамным видом на воздушные горы вокруг монастыря Джвари, увидьте природное уникальное явление слияние двух рек Арагви и Куры и перенесетесь в начало века посетив собор Светицховели и храм Самтавро.
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Мцхета
  • Джвари (объект всемирного наследия ЮНЕСКО).
  • Светицховели — место захоронения хитона Христа
  • Самтавро — монастырский комплекс XI века
  • Аутентичный винный погреб

Что вас ожидает:

  • Тур в Мцхету — экскурсия которая позволит вам вырваться из города и посетить древний город — первую столицу Грузии Мцхету в течение всего нескольких часов. Экскурсия сопровождается живым гидом на английском и русском языках, что обеспечивает лучшее соотношение цены для семьи, друзей, пар и индивидуальных путешественников.
Один из старейших городов Грузии
Мцхета был столицей грузинского царства Иберии с III века до н. э. — V век нашей эры, здесь грузины приняли христианство в 317. Мцхета остается основным местом Грузинской Православной Апостольской Церкви. Джвари— грузинский православный монастырь VI века недалеко от Мцхеты (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Название Джвари переводится как монастырь Креста, откуда открывается панорама на слияние двух рек Арагви и Кура.

Кафедральный патриарший храм

Светицховели был построен в XI веке, хотя сам ещё старше, начиная с начала IV века и окружен целым рядом легенд, связанных в первую очередь с ранними христианскими традициями. Светицховели, известный как место захоронения хитона Христа, долгое время был главным собором Грузии и остается одним из самых почитаемых мест и по сей день. Церковь является одним из объектов ЮНЕСКО всемирного наследия.
Дегустацией грузинского вина и монастырский комплекс Самтавро
Самтавро — монастырский комплекс XI века, где похоронены первый христианский король Мириани и его жена Нана. Винный погреб с традиционной аутентичной архитектурой и дегустацией грузинского вина, дегустация проводится по древним традициям из сосудов Квеври, дегустация бесплатная!
Внимание! Экскурсия начинается в Тбилиси

Важная информация:

  • Информация для дам, мы будем посещать монастырь, возьмите с собой в тур платок для покрытия головы. Просим учесть что оплата за скурсию в офисе производится в Национальной валюте согласно международному курсу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дегустация вина
  • Экскурсия проводится на двух языках: русский и английский
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
улица Коте Абхази, 44, Тбилиси
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Информация для дам
  • Мы будем посещать монастырь
  • Возьмите с собой в тур платок для покрытия головы. Просим учесть что оплата за скурсию в офисе производится в Национальной валюте согласно международному курсу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00, 15:00

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