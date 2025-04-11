Мини-группа
до 1 чел.
Мцхета - древняя столица Грузии
Откройте для себя древнюю столицу Грузии - Мцхету. Насладитесь панорамными видами, посетите исторические храмы и попробуйте грузинское вино
Начало: Улица Коте Абхази, 44, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 мая в 10:00
$20 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Мцхета и монастырь Джвари
Посетите древнюю столицу Грузии, где вас ждут святыни и захватывающие виды. Ощутите энергетику прошлого и насладитесь культурным наследием
Начало: Ул. Абано, 15, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 12:00
10 мая в 12:00
11 мая в 12:00
$18 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Мцхета - Джвари - Самтавро
Путешествие в Мцхету - это возможность увидеть древние храмы и монастыри, которые оставили след в истории Грузии. Откройте для себя духовное наследие страны
Начало: Вахтанг Горгасали №3
Расписание: Отправление происходит каждый день в 12:00.
Завтра в 12:00
10 мая в 12:00
$19 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий11 апреля 2025Транспорт комфортный, экскурсия познавательная. Из минусов это оказалась сборная группа из русскоязычных и англоязычных туристов, о чем не предупреждали. Экскурсовод
- ННаталья30 сентября 2024Недолгая (часа четыре) экскурсия по ближайшим старинным храмам около Тбилиси.
- ввасилий20 сентября 2024Древнюю столицу Грузии, места захоронения великих исторических личностей. Древние храмы и монастыри
- ААурика9 января 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии. Понравилось все: организация, получаемая информация, замечательные места. Отдельное спасибо гидам Роланду и Тимуру. Однозначно рекомендую все экскурсии, предлагаемые Ириной. Благодаря ей мы провели замечательное знакомство с Грузией. Спасибо огромное за любовь, которую Вы нам дарите)
- ССветлана17 октября 2023Брали эту экскурсию в начале октября. Понравилась организация, удобный транспорт и хороший гид. Буду рекомендовать знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Монастырь Самтавро»
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