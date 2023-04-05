Мы с Вами отправимся к древним камням Мцхеты и остаткам пещерного города Уплисцихе, которому уже 3000 лет.
Я расскажу вам о том как складывалась история Грузинского царства… величие мудрых правителей, пожары, землетрясения, лязг воинских доспехов, шелест подолов платьев… Это дыхание былых времен, веками закалявшее мужество народа, отстаивающего веру и духовность, это и есть все то, что несет в себе генетический код грузин.
Я расскажу вам о том как складывалась история Грузинского царства… величие мудрых правителей, пожары, землетрясения, лязг воинских доспехов, шелест подолов платьев… Это дыхание былых времен, веками закалявшее мужество народа, отстаивающего веру и духовность, это и есть все то, что несет в себе генетический код грузин.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Монастырь Джвари
- Смотровая площадка слияния р. Куры и Арагви
- Собор Светицховели
- Пещерный комплекс Уплисцихе
- Мцхета и квартал сувениров
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В течение экскурсии мы посетим:
- Монастырь Джвари (начало VII века).
- Этот монумент с 1994 года находится под защитой ЮНЕСКО. Причиной этому стал не только его возраст, но и архитектурные особенности и техника постройки. Место примечательно еще и своими прекрасными видами. Тут можно одновременно полюбоваться на слияние двух рек Куры и Арагви, а если погода достаточно ясная, тогда и Большой Кавкасиони с горой Казбек можно сфотографировать со смотровых площадок.
- Мцхета и квартал сувениров.
- Мцхета — это уютнейший городок с черепичными крышами и кирпичной кладкой двухэтажных домов, во дворах которых просматриваются фруктовые деревья и беседки с виноградной лозой. Тут приятно неспеша прогуливаться между сувенирными лавками в поисках памятных подарков, здесь запахи специй, разнообразие традиционной грузинский чурчхелы, чая и меда.
- Собор Светицховели.
- Нынешний собор ученые датируют началом XI века, однако, стоит он на фундаменте храма, построенного при принятии Грузией христианства. Мы поговорим с вами об исторических перипетиях, отразившихся на архитектуре собора, о реликвиях и историях их появления здесь.
- Пещерный комплекс Уплисцихе.
- Уплисцихе — высеченный в скале город, одно из древнейших поселений на Кавказе с 3000-летней историей. Ныне это историко-архитектурный музей-заповедник. Есть улицы, площади, канализационная система, четверо ворот, потайной туннель, ведущий к реке Мтквари, забор и так далее. В настоящее время он считается музеем под открытым небом.
- В письменных источниках впервые упоминается в VII веке. В Уплисцихе и его окрестностях вы увидите сохранившиеся археологические и архитектурные памятники, древнейший из которых относится к эпохе ранней бронзы и относится к Мтквари-Араксинской культуре. Нижний слой Катланихеви датируется концом среднего бронзового века. Входные билеты оплачиваются на месте (5$ на человека).
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Услуги профессионального водителя
- Комфортный транспорт (расходы на парковки и топливо)
- Что не входит
- Обед иди ланч
- Входные билеты в комплекс Уплисцихе (5$ с чел.)
- Место начала и завершения?
- ул. Пушкина, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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