Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин

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Мы с Вами отправимся к древним камням Мцхеты и остаткам пещерного города Уплисцихе, которому уже 3000 лет.

Я расскажу вам о том как складывалась история Грузинского царства… величие мудрых правителей, пожары, землетрясения, лязг воинских доспехов, шелест подолов платьев… Это дыхание былых времен, веками закалявшее мужество народа, отстаивающего веру и духовность, это и есть все то, что несет в себе генетический код грузин.
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
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Что вас ожидает:

  • Монастырь Джвари
  • Смотровая площадка слияния р. Куры и Арагви
  • Собор Светицховели
  • Пещерный комплекс Уплисцихе
  • Мцхета и квартал сувениров
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Описание

В течение экскурсии мы посетим:

  • Монастырь Джвари (начало VII века).
  • Этот монумент с 1994 года находится под защитой ЮНЕСКО. Причиной этому стал не только его возраст, но и архитектурные особенности и техника постройки. Место примечательно еще и своими прекрасными видами. Тут можно одновременно полюбоваться на слияние двух рек Куры и Арагви, а если погода достаточно ясная, тогда и Большой Кавкасиони с горой Казбек можно сфотографировать со смотровых площадок.
  • Мцхета и квартал сувениров.
  • Мцхета — это уютнейший городок с черепичными крышами и кирпичной кладкой двухэтажных домов, во дворах которых просматриваются фруктовые деревья и беседки с виноградной лозой. Тут приятно неспеша прогуливаться между сувенирными лавками в поисках памятных подарков, здесь запахи специй, разнообразие традиционной грузинский чурчхелы, чая и меда.
  • Собор Светицховели.
  • Нынешний собор ученые датируют началом XI века, однако, стоит он на фундаменте храма, построенного при принятии Грузией христианства. Мы поговорим с вами об исторических перипетиях, отразившихся на архитектуре собора, о реликвиях и историях их появления здесь.
  • Пещерный комплекс Уплисцихе.
  • Уплисцихе — высеченный в скале город, одно из древнейших поселений на Кавказе с 3000-летней историей. Ныне это историко-архитектурный музей-заповедник. Есть улицы, площади, канализационная система, четверо ворот, потайной туннель, ведущий к реке Мтквари, забор и так далее. В настоящее время он считается музеем под открытым небом.
  • В письменных источниках впервые упоминается в VII веке. В Уплисцихе и его окрестностях вы увидите сохранившиеся археологические и архитектурные памятники, древнейший из которых относится к эпохе ранней бронзы и относится к Мтквари-Араксинской культуре. Нижний слой Катланихеви датируется концом среднего бронзового века. Входные билеты оплачиваются на месте (5$ на человека).

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Услуги профессионального водителя
  • Комфортный транспорт (расходы на парковки и топливо)
Что не входит
  • Обед иди ланч
  • Входные билеты в комплекс Уплисцихе (5$ с чел.)
Место начала и завершения?
ул. Пушкина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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