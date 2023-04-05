Мы с Вами отправимся к древним камням Мцхеты и остаткам пещерного города Уплисцихе, которому уже 3000 лет.



Я расскажу вам о том как складывалась история Грузинского царства… величие мудрых правителей, пожары, землетрясения, лязг воинских доспехов, шелест подолов платьев… Это дыхание былых времен, веками закалявшее мужество народа, отстаивающего веру и духовность, это и есть все то, что несет в себе генетический код грузин.