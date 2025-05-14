Мцхета - это город, который должен посетить каждый, кто интересуется историей и культурой Грузии. Начните путешествие с монастыря Джвари, откуда открывается один из самых живописных видов в стране.
Затем отправляйтесь в
Затем отправляйтесь в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Древняя история и культура
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🙏 Святые реликвии и духовные места
- 🌄 Живописные виды и природа
- 🕊️ Погружение в атмосферу античности
Что можно увидеть
- Монастырь Джвари
- Светицховели
- Монастырь Самтавро
Описание экскурсииПутешествие по Мцхете • Мцхета — один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город — то самое знаковое место, которое вы обязательно должны включить в свой маршрут по Грузии.
- Этот город считается Вторым Иерусалимом. Вы сможете посмотреть большое количество святых реликвий и исторических памятников.
- Это место зарождения Христианство в Грузии. Погрузитесь в эту атмосферу вместе со мной, прикоснувшись к интересной истории античного мира. Маршрут нашего путешествия Наша поездка начнется с посещения монастыря Джвари. Вид, открывающийся отсюда, считается одним из самых живописных во всей Грузии. Далее мы поедем к центру города к Светицховели, олицетворению христианской веры на территории Грузии и уникальному примеру зодчества древних времен. После этого мы посетим монастырь Самтавро — значимое духовное место, где покоятся царь Мириан, царица Нана и пребывала святая Нино.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Джвари
- Собор Светицховели
- Монастырь Самтавро
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в месте размещения в Тбилиси
Завершение: Место размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Влад
14 мая 2025
Хороший гид. Рассказал интересно, не торопил в храмах, дав время осмотреться и помолиться. Было личное время между храмами. Рекомендую!
Входит в следующие категории Мцхеты
Похожие экскурсии из Мцхеты
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по монастырям и соборам Мцхеты
Мцхета - древний город, хранящий историю православия в Грузии. Посетите монастыри Джвари и Самтавро, собор Светицховели и Шио-Мгвимский монастырь
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
от €153
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по Мцхета
Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
от €195 за человека