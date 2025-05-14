читать дальше Светицховели, символ христианской веры и уникальный образец древнего зодчества. Завершите экскурсию в монастыре Самтавро, связанном с именем святой Нино и царской семьёй. Каждое место здесь дышит историей и культурой, создавая незабываемые впечатления

Мцхета - это город, который должен посетить каждый, кто интересуется историей и культурой Грузии. Начните путешествие с монастыря Джвари, откуда открывается один из самых живописных видов в стране.Затем отправляйтесь в