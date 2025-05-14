Индивидуальная
до 4 чел.
Мцхета: тайны истории
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив монастыри и соборы Мцхеты. Узнайте о значимых исторических событиях и культурных реликвиях
Начало: Начало экскурсии в месте размещения в Тбилиси
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
$75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета - олицетворение православной Грузии
Начало: Тбилиси, ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сигнахи - город любви и ошеломительных видов Алазанской долины
Начало: От Вашего места проживания
16 окт в 08:30
17 окт в 08:30
$260 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад14 мая 2025Хороший гид. Рассказал интересно, не торопил в храмах, дав время осмотреться и помолиться. Было личное время между храмами. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Часовня Святого Георгия»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мцхете
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в сентябре 2025
Сейчас в Мцхете в категории "Часовня Святого Георгия" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 260. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Мцхете на 2025 год по теме «Часовня Святого Георгия», 1 ⭐ отзыв, цены от $75. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь