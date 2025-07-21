-
10%
Грузинский поцелуй: самые яркие экскурсии от столицы к морю
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 53 376 ₽
59 334 ₽ за человека
-
9%
Изюминки Грузии: отдых в санатории Боржоми и посещение Батуми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта, попробовать воду - символ страны
«Фотодевичник на яхте -4-5 чел макс»
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 59 334 ₽
65 211 ₽ за человека
Грузинская мозаика: 9-дневное путешествие из Владикавказа в Батуми, концерт Меладзе
Маршрут объединяет кавказские вершины, винные долины, старинные города и шум прибоя Чёрного моря
3 окт в 10:00
19 сен в 10:00
от 92 500 ₽ за человека
1001 восторг от красот чарующей Грузии. Тур через всю Грузию
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости, отдохнуть на побережье Чёрного моря
«Фототур с прогулкой на яхте девичник»
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 78 269 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Мцхете
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
Сколько стоит тур в Мцхете в феврале 2026
Сейчас в Мцхете в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 53 376 до 92 500 со скидкой до 10%.
Водные туры в Мцхете на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026