Горы, вино, великая история и люди: яркая Грузия

Будет красиво, интересно, ярко, харизматично - всё с размахом настоящей кавказской души
Описание тура

В этом туре мы увидим самые красочные локации и услышим невероятные рассказы об истории Грузии, оставим свое сердечко в городе любви и начнем разбираться в тонкостях грузинского виноделия, поднимемся к альпийским лугам на высоту свыше 2000 метров, посетим скальный пещерный город и самую романтичную крепость Грузии, выпьем легендарной водички прямо из источника и отведаем грузинскую кухню.

За 6 дней мы увидим:

  • Военно-Грузинская дорога, церковь Святой Троицы в Гергети, Жинвальское водохранилище и крепость Ананури

  • Тбилиси и Мцхета

  • монастыри Джвари и Светицховели

  • Телави и замок Греми

  • Кахетия и Кварели

  • Корпорация Киндзмараули и частная винодельня (с дегустацией)

  • город любви Сигнахи и монастырь Бодбе

  • Стеклянный мост и каньон Дашбаши

  • озеро Паравани и альпийские луга

  • пещерный город Вардзиа

  • крепость Рабат и Ахалцихе

  • Боржоми

Мы не будем делать пауз и свободных дней внутри тура! Кто хочет остаться в этой удивительной стране на подольше - сможет это сделать после тура!

Группу все дни сопровождает один из членов нашей команды!

Группы от 4 до 16 человек.

Программа тура по дням

1 день

Военно-Грузинская дорога, ее достопримечательности

В первый день тура у вас есть три варианта программы - в зависимости от выбранного способа прибытия в Грузию:

1. Если вы планируете прилететь напрямую в Тбилиси, то можно это сделать:

  • в первый день тура. Мы организовываем групповой трансфер в 16:30 из аэропорта в отель, где вы сможете отдохнуть с дороги, а вечером познакомиться с гидом.

  • накануне. И в первый день тура отправится с нами на экскурсию по одной из самых красивых дорог Кавказа — Военно-Грузинской с посещением ее достопримечательностей (за доп. плату - 2000 руб.). Описание программы смотрите ниже.

2. Если вы выбрали вариант добраться до Тбилиси из г. Владикавказ, мы организовываем групповой трансфер силами компании-перевозчика с выездом из Владикавказа в 6:00 в первый день тура. Трансфер проходит по Военно-Грузинской дороге с заездом на все перечисленные ниже достопримечательности (!если позволит погода и не будет критичных задержек по времени при прохождении погран. контроля).

Экскурсия по Военно-Грузинской дороге с выездом из Тбилиси:

  • В 09:00 мы выезжаем из Тбилиси.

  • Поднимемся высоко в горы и остановимся у знаменитой Арки Дружбы народов. Отсюда открывается панорама на глубокое ущелье и так называемую Долину дьявола — место очень фотогеничное и впечатляющее.

  • Если позволит погода, поднимемся ещё выше — к церкви Святой Троицы в Гергети. Она стоит на высоте около 2170 метров над уровнем моря, а за ней поднимается величественный Казбек. Один из самых узнаваемых видов Грузии.

  • К обеду приедем в Пасанаури. Это место считают родиной хинкали, поэтому здесь самое время попробовать их в правильном исполнении — сочные, горячие, только что приготовленные.

  • Следующими остановками станут крепость Ананури — старинный оборонительный комплекс на берегу Жинвальского водохранилища и смотровая, откуда открываются красивые виды на ярко-бирюзовую воду и горы вокруг.

Завтрак в этот день в стоимость тура не входит. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Тбилиси.

описание дня действует для заявок с 10.04.2026

2 день

Стеклянный мост - озеро Паравани - Вардзиа

  • Сегодня посетим самое знаковое место для каждого грузина, прикоснемся к древнейшей истории Грузии, увидим пещерный город.

  • Рано утром выезжаем в регион Самцхе-Джавахети.

  • Мы отправимся к каньону Дашбаши, над которым два года назад построили Стеклянный мост. Хотите пощекотать нервы? Пройдитесь над каньоном по стеклянному полу или прокатитесь на велозиплайне.

  • На высоте свыше 2000 метров над уровнем моря нас ждут незабываемые виды - снежные вершины и голубые воды озера Паравани, вокруг которого раскинулись альпийские луга.

  • Здесь мы познакомимся с монахинями, которые восстанавливают культуру сыроделия, делают иконы в технике византийской мозаики.

  • После обеда (предлагаем отведать горную форель) отправимся в поражающий воображение пещерный город-монастырь Вардзиа — вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Древняя обитель не раз служила защитой для жителей от нападений с юга.

  • Вечером заселимся в гостеприимный семейный отель в городе Ахалцихе, хозяева которого всегда готовы поддержать беседу с гостями.

  • Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе. Размещение на ночь в гостинице г. Ахалцихе.

3 день

Мцхета - Телави - Кахетия - Виноделие

  • Сегодня посетим самое знаковое место для каждого грузина, прикоснемся к древнейшей истории Грузии, ну а после отправимся в Кахетию, каждый житель которой - винодел! Узнаем какое вино пьют в Грузии на застольях и почему грузины не пьянеют. Вина в этот день будет много)

  • Начнем день с посещения Мцхеты, Кавказского Иерусалима, - древнейшей столицы Грузии, места упокоения многих царей и главной православной святыни страны.

  • Заглянем в величественный кафедральный собор Светицховели, по преданию возведённый над хитоном Иисуса Христа. Овивающие храм легенды не оставят равнодушными даже неверующих гостей.

  • Поднимемся на гору, где высится древний монастырь Джвари 6 века. На этом месте Святая Нино воздвигла в 4 веке деревянный крест и принесла в Грузию христианство.

  • Здесь же находится самый известный пейзаж Грузии - слияние рек Арагви и Куры, воспетое Лермонтовым в поэме Мцыри.

  • А дальше нас ждет Кахетия легендарная Алазанская долина, извилистые дороги, над которыми переплетаются ветви деревьев (настоящая сказка!), бесконечные поля виноградников. Люди тут очень гостеприимные, много шутят и от души смеются.

  • В Телави остановимся на обед недалеко от визитной карточки города 900летнего платана. Вспомним кадры легендарного Мимино.

  • Зайдем в резиденцию кахетинских царей - крепость Греми, прекрасно сохранившуюся до наших дней.

  • Лично познакомимся с грузинским виноделием на одной из самых мощных виноделен Корпорацию Киндзмараули. Нас ждут экскурсия по производству и дегустация их вин.

  • После бодрой походкой отправимся на семейную винодельню, где делает вино древним грузинским методом - в глиняных сосудах кверти.

  • Вечер проведем в живописном месте с бокалом грузинского вина и грузинской музыкой.

  • Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Кахетии.

4 день

Сигнахи - монастырь Бодбе - хлеб и чурчхела

  • Кто-то едет в Кахетию, чтобы дегустировать вино, а кто-то, чтобы влюбиться и выйти замуж. Сегодня познакомимся с колоритной архитектурой города любви Сигнахи, побываем в древнем монастыре, увидим, как печётся кахетинский шоти.

  • Прогуляемся по городу любви Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии, заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть Сигнахи с высоты

  • Познакомимся с творчеством грузинского художника Нико Пиросмани. Когда-то именно здесь Пиросмани, страстно влюблённый в девушку, преподнёс ей в подарок миллион алых роз, что легло в основу знаменитой песни, но она отвергла его чувства.

  • Город поражает своей аутентичностью и неповторимой атмосферой, как правило, гости не хотят отсюда уезжать!

  • После обеда поедем в место, где исполняются желания - базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе.

  • На обратной дороге в Тбилиси увидим, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и при желании поучаствуем в процессе, а также заедем в магазин чурчхелы.

  • Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Тбилиси.

5 день

Тбилиси

  • Сегодня нас ждет пешеходная экскурсия по Тбилиси.

  • Начнем с исторического центра города - он застроен трехэтажными домиками с резными балкончиками и верандами. Дома свисают над скалой и вызывают восторг.

  • Прогуляемся по Абанотубани, кварталу, известному комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.

  • Погуляем по узким улочкам Бетлеми и Гоми и по колоритной улице Шардени.

  • Пройдем по пешеходному мосту Мира над Курой.

  • По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века. Подойдем к Метехи - древней цитадели и резиденции грузинских царей.

  • После обеда у вас будет свободное время в городе Тбилиси.

  • На ужин рекомендуем сходить в один из атмосферных грузинских ресторанов — с живой музыкой, танцами и, конечно, вкусной кухней.

  • Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Тбилиси.

6 день

Крепость Рабат - Боржоми

  • Сегодня познакомимся с турецким наследием Ахалцихе, узнаем почему так много армянской культуры в регионе и отведаем минеральной водички в Боржоми.

  • Позавтракав, отправляемся в крепость Рабат в центре города Ахалцихе, в которой за последние годы скрупулёзно восстановлена архитектура Османского периода. Главное освободить память телефона или фотоаппарата - сотни фотографий за время пребывания в крепости вам обеспечены). Одно из самых красивых мест в Грузии.

  • Затем отправимся в курортный Боржоми, где добывают известную на весь мир минеральную воду — вы прогуляетесь по городскому парку и попробуете её прямо из источника.

  • Ну что, пора отправляться в обратный путь - в город Тбилиси.

  • Завтрак в гостинице, обед в кафе за доп. плату. Наш тур заканчивается в городе Тбилиси в 18:00 (метро Сараджишвили).

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на всем протяжении маршрута
  • Групповой трансфер из аэропорта Тбилиси в отель в первый день тура в 16:30
  • Проживание в гостиницах с 2-х или 3-х местным (по запросу) размещением
  • Питание: завтрак (в первый день тура не включен)
  • Работа гидов и сопровождение на маршруте
  • Экскурсии и входные билеты в музеи и на мастер-классы в соответствии с маршрутом тура
  • Дегустация вина на заводе Киндзмараули и в частной винодельне
Что не входит в цену
  • Авиа/жд билеты в Тбилиси и Владикавказ и обратно
  • Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно (около 3000 руб. в каждую сторону)
  • Обеды и ужины (1000-1300 руб. на человека за обед/ужин)
  • Доплата за одноместное размещение (10000 руб.)
  • Медицинская страховка (около 300 руб.)
  • Дополнительные активности (зиплайн, серные бани, вход на стеклянный мост и т. п.)
  • Экскурсия по Военно-Грузинской дороге из Тбилиси в первый день тура (2000 руб. с человека)
О чём нужно знать до поездки

  1. Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.

  2. В случае если Вы едите один или одна, возможно одноместное проживание с доплатой или проживание с подселением в 2-х или 3-х местный номер к туристам такого же пола без доплаты, но только при наличии туристов, согласных на подселение. Если в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение. Напишите мне в чате и я скажу, есть ли уже желающие на подселение на планируемые вами даты поездки.

Пожелания к путешественнику

  • Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.

  • Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.

  • Обувь должна быть удобной!

  • Если Вы планируете купаться в горячих серных источниках или открытом бассейне, то возьмите с собой купальник/плавки и шлепанцы. Но нужно учитывать, что в серных источниках купальник может изменить цвет или приобрести новый!

  • Багажник абсолютно любого авто ограничен в размерах, поэтому просим брать с собой чемодан/сумку не более размера М.

Визы

Виза гражданам России для въезда в Грузию не требуется.

Требуется полис обязательного медицинского страхования для въезжающих иностранных граждан на весь срок пребывания в стране (с покрытием экстренных амбулаторных услуг минимум на 5000 долларов Сша и стационарного лечения не менее чем на 30 000 долларов Сша).

Для въезда в Грузию гражданину России необходимо иметь действительный заграничный паспорт.

До бронирования тура турист должен проверить:

  • срок действия загранпаспорта (чтобы загранпаспорт был действителен на момент окончания поездки)

  • отсутствие ограничений на выезд за рубеж.

Организатор не несёт ответственности за отказ туристу во въезде в Грузию.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я пришла в туризм осознанно — в тот момент, когда поняла, что хочу заниматься делом, которое действительно вдохновляет. Сначала были маршруты по Северному Кавказу — региону, который покорил меня сочетанием
гостеприимства, невероятной природы, богатой культуры и людей, которые всегда готовы помочь. Там я получила первый серьёзный опыт организации многодневных маршрутов и поняла, что хочу развиваться дальше. Со временем география моих туров расширилась. Появились программы по Азербайджану, Грузии, Узбекистану, Беларуси и другим направлениям. Мне важно вам показать не только самые красивые места, но и познакомить с культурой региона и с людьми, которые там живут. А еще я хочу, чтобы каждый, кто едет с нами, чувствовал себя не туристом, а гостем. Чтобы поездка давала не только новые впечатления, но и отдых от ритма повседневности, позволяя по‑настоящему выдохнуть и перезагрузиться. Поэтому с особой тщательностью подбираю в команду гидов, которую создают соответствующую атмосферу в турах. Каждый из нас - с огромной энергией, ярким характером и с неиссякаемым оптимизмом.

