Описание тура
В этом туре мы увидим самые красочные локации и услышим невероятные рассказы об истории Грузии, оставим свое сердечко в городе любви и начнем разбираться в тонкостях грузинского виноделия, поднимемся к альпийским лугам на высоту свыше 2000 метров, посетим скальный пещерный город и самую романтичную крепость Грузии, выпьем легендарной водички прямо из источника и отведаем грузинскую кухню.
За 6 дней мы увидим:
Военно-Грузинская дорога, церковь Святой Троицы в Гергети, Жинвальское водохранилище и крепость Ананури
Тбилиси и Мцхета
монастыри Джвари и Светицховели
Телави и замок Греми
Кахетия и Кварели
Корпорация Киндзмараули и частная винодельня (с дегустацией)
город любви Сигнахи и монастырь Бодбе
Стеклянный мост и каньон Дашбаши
озеро Паравани и альпийские луга
пещерный город Вардзиа
крепость Рабат и Ахалцихе
Боржоми
Мы не будем делать пауз и свободных дней внутри тура! Кто хочет остаться в этой удивительной стране на подольше - сможет это сделать после тура!
Группу все дни сопровождает один из членов нашей команды!
Группы от 4 до 16 человек.
Программа тура по дням
Военно-Грузинская дорога, ее достопримечательности
В первый день тура у вас есть три варианта программы - в зависимости от выбранного способа прибытия в Грузию:
1. Если вы планируете прилететь напрямую в Тбилиси, то можно это сделать:
в первый день тура. Мы организовываем групповой трансфер в 16:30 из аэропорта в отель, где вы сможете отдохнуть с дороги, а вечером познакомиться с гидом.
накануне. И в первый день тура отправится с нами на экскурсию по одной из самых красивых дорог Кавказа — Военно-Грузинской с посещением ее достопримечательностей (за доп. плату - 2000 руб.). Описание программы смотрите ниже.
2. Если вы выбрали вариант добраться до Тбилиси из г. Владикавказ, мы организовываем групповой трансфер силами компании-перевозчика с выездом из Владикавказа в 6:00 в первый день тура. Трансфер проходит по Военно-Грузинской дороге с заездом на все перечисленные ниже достопримечательности (!если позволит погода и не будет критичных задержек по времени при прохождении погран. контроля).
Экскурсия по Военно-Грузинской дороге с выездом из Тбилиси:
В 09:00 мы выезжаем из Тбилиси.
Поднимемся высоко в горы и остановимся у знаменитой Арки Дружбы народов. Отсюда открывается панорама на глубокое ущелье и так называемую Долину дьявола — место очень фотогеничное и впечатляющее.
Если позволит погода, поднимемся ещё выше — к церкви Святой Троицы в Гергети. Она стоит на высоте около 2170 метров над уровнем моря, а за ней поднимается величественный Казбек. Один из самых узнаваемых видов Грузии.
К обеду приедем в Пасанаури. Это место считают родиной хинкали, поэтому здесь самое время попробовать их в правильном исполнении — сочные, горячие, только что приготовленные.
Следующими остановками станут крепость Ананури — старинный оборонительный комплекс на берегу Жинвальского водохранилища и смотровая, откуда открываются красивые виды на ярко-бирюзовую воду и горы вокруг.
Завтрак в этот день в стоимость тура не входит. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Тбилиси.
описание дня действует для заявок с 10.04.2026
Стеклянный мост - озеро Паравани - Вардзиа
Сегодня посетим самое знаковое место для каждого грузина, прикоснемся к древнейшей истории Грузии, увидим пещерный город.
Рано утром выезжаем в регион Самцхе-Джавахети.
Мы отправимся к каньону Дашбаши, над которым два года назад построили Стеклянный мост. Хотите пощекотать нервы? Пройдитесь над каньоном по стеклянному полу или прокатитесь на велозиплайне.
На высоте свыше 2000 метров над уровнем моря нас ждут незабываемые виды - снежные вершины и голубые воды озера Паравани, вокруг которого раскинулись альпийские луга.
Здесь мы познакомимся с монахинями, которые восстанавливают культуру сыроделия, делают иконы в технике византийской мозаики.
После обеда (предлагаем отведать горную форель) отправимся в поражающий воображение пещерный город-монастырь Вардзиа — вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Древняя обитель не раз служила защитой для жителей от нападений с юга.
Вечером заселимся в гостеприимный семейный отель в городе Ахалцихе, хозяева которого всегда готовы поддержать беседу с гостями.
Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе. Размещение на ночь в гостинице г. Ахалцихе.
Мцхета - Телави - Кахетия - Виноделие
Сегодня посетим самое знаковое место для каждого грузина, прикоснемся к древнейшей истории Грузии, ну а после отправимся в Кахетию, каждый житель которой - винодел! Узнаем какое вино пьют в Грузии на застольях и почему грузины не пьянеют. Вина в этот день будет много)
Начнем день с посещения Мцхеты, Кавказского Иерусалима, - древнейшей столицы Грузии, места упокоения многих царей и главной православной святыни страны.
Заглянем в величественный кафедральный собор Светицховели, по преданию возведённый над хитоном Иисуса Христа. Овивающие храм легенды не оставят равнодушными даже неверующих гостей.
Поднимемся на гору, где высится древний монастырь Джвари 6 века. На этом месте Святая Нино воздвигла в 4 веке деревянный крест и принесла в Грузию христианство.
Здесь же находится самый известный пейзаж Грузии - слияние рек Арагви и Куры, воспетое Лермонтовым в поэме Мцыри.
А дальше нас ждет Кахетия легендарная Алазанская долина, извилистые дороги, над которыми переплетаются ветви деревьев (настоящая сказка!), бесконечные поля виноградников. Люди тут очень гостеприимные, много шутят и от души смеются.
В Телави остановимся на обед недалеко от визитной карточки города 900летнего платана. Вспомним кадры легендарного Мимино.
Зайдем в резиденцию кахетинских царей - крепость Греми, прекрасно сохранившуюся до наших дней.
Лично познакомимся с грузинским виноделием на одной из самых мощных виноделен Корпорацию Киндзмараули. Нас ждут экскурсия по производству и дегустация их вин.
После бодрой походкой отправимся на семейную винодельню, где делает вино древним грузинским методом - в глиняных сосудах кверти.
Вечер проведем в живописном месте с бокалом грузинского вина и грузинской музыкой.
Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Кахетии.
Сигнахи - монастырь Бодбе - хлеб и чурчхела
Кто-то едет в Кахетию, чтобы дегустировать вино, а кто-то, чтобы влюбиться и выйти замуж. Сегодня познакомимся с колоритной архитектурой города любви Сигнахи, побываем в древнем монастыре, увидим, как печётся кахетинский шоти.
Прогуляемся по городу любви Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии, заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть Сигнахи с высоты
Познакомимся с творчеством грузинского художника Нико Пиросмани. Когда-то именно здесь Пиросмани, страстно влюблённый в девушку, преподнёс ей в подарок миллион алых роз, что легло в основу знаменитой песни, но она отвергла его чувства.
Город поражает своей аутентичностью и неповторимой атмосферой, как правило, гости не хотят отсюда уезжать!
После обеда поедем в место, где исполняются желания - базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе.
На обратной дороге в Тбилиси увидим, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и при желании поучаствуем в процессе, а также заедем в магазин чурчхелы.
Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Тбилиси.
Тбилиси
Сегодня нас ждет пешеходная экскурсия по Тбилиси.
Начнем с исторического центра города - он застроен трехэтажными домиками с резными балкончиками и верандами. Дома свисают над скалой и вызывают восторг.
Прогуляемся по Абанотубани, кварталу, известному комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.
Погуляем по узким улочкам Бетлеми и Гоми и по колоритной улице Шардени.
Пройдем по пешеходному мосту Мира над Курой.
По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века. Подойдем к Метехи - древней цитадели и резиденции грузинских царей.
После обеда у вас будет свободное время в городе Тбилиси.
На ужин рекомендуем сходить в один из атмосферных грузинских ресторанов — с живой музыкой, танцами и, конечно, вкусной кухней.
Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Тбилиси.
Крепость Рабат - Боржоми
Сегодня познакомимся с турецким наследием Ахалцихе, узнаем почему так много армянской культуры в регионе и отведаем минеральной водички в Боржоми.
Позавтракав, отправляемся в крепость Рабат в центре города Ахалцихе, в которой за последние годы скрупулёзно восстановлена архитектура Османского периода. Главное освободить память телефона или фотоаппарата - сотни фотографий за время пребывания в крепости вам обеспечены). Одно из самых красивых мест в Грузии.
Затем отправимся в курортный Боржоми, где добывают известную на весь мир минеральную воду — вы прогуляетесь по городскому парку и попробуете её прямо из источника.
Ну что, пора отправляться в обратный путь - в город Тбилиси.
Завтрак в гостинице, обед в кафе за доп. плату. Наш тур заканчивается в городе Тбилиси в 18:00 (метро Сараджишвили).
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на всем протяжении маршрута
- Групповой трансфер из аэропорта Тбилиси в отель в первый день тура в 16:30
- Проживание в гостиницах с 2-х или 3-х местным (по запросу) размещением
- Питание: завтрак (в первый день тура не включен)
- Работа гидов и сопровождение на маршруте
- Экскурсии и входные билеты в музеи и на мастер-классы в соответствии с маршрутом тура
- Дегустация вина на заводе Киндзмараули и в частной винодельне
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты в Тбилиси и Владикавказ и обратно
- Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно (около 3000 руб. в каждую сторону)
- Обеды и ужины (1000-1300 руб. на человека за обед/ужин)
- Доплата за одноместное размещение (10000 руб.)
- Медицинская страховка (около 300 руб.)
- Дополнительные активности (зиплайн, серные бани, вход на стеклянный мост и т. п.)
- Экскурсия по Военно-Грузинской дороге из Тбилиси в первый день тура (2000 руб. с человека)
О чём нужно знать до поездки
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
В случае если Вы едите один или одна, возможно одноместное проживание с доплатой или проживание с подселением в 2-х или 3-х местный номер к туристам такого же пола без доплаты, но только при наличии туристов, согласных на подселение. Если в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение. Напишите мне в чате и я скажу, есть ли уже желающие на подселение на планируемые вами даты поездки.
Пожелания к путешественнику
Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.
Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.
Обувь должна быть удобной!
Если Вы планируете купаться в горячих серных источниках или открытом бассейне, то возьмите с собой купальник/плавки и шлепанцы. Но нужно учитывать, что в серных источниках купальник может изменить цвет или приобрести новый!
Багажник абсолютно любого авто ограничен в размерах, поэтому просим брать с собой чемодан/сумку не более размера М.
Визы
Виза гражданам России для въезда в Грузию не требуется.
Требуется полис обязательного медицинского страхования для въезжающих иностранных граждан на весь срок пребывания в стране (с покрытием экстренных амбулаторных услуг минимум на 5000 долларов Сша и стационарного лечения не менее чем на 30 000 долларов Сша).
Для въезда в Грузию гражданину России необходимо иметь действительный заграничный паспорт.
До бронирования тура турист должен проверить:
срок действия загранпаспорта (чтобы загранпаспорт был действителен на момент окончания поездки)
отсутствие ограничений на выезд за рубеж.
Организатор не несёт ответственности за отказ туристу во въезде в Грузию.