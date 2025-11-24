Описание тура
Колоритная Грузия!
Тут красиво, вкусно, интересно, ярко, всё с размахом настоящей кавказской души!
В этом туре мы увидим самые красочные локации и услышим невероятные рассказы об истории Грузии, оставим свое сердечко в городе любви и начнем разбираться в тонкостях грузинского виноделия, поднимемся к альпийским лугам на высоту свыше 2000 метров, посетим скальный пещерный город Вардзиа и самую романтичную крепость Грузии, выпьем легендарной водички прямо из источника Боржоми и отведаем настоящую грузинскую кухню…
А еще будет много веселья, шуток, вина, песен - всё как обычно в наших турах!
Программа тура по дням
День встречи и долгожданного знакомства
В первый день тура мы ждем всех гостей в г. Тбилиси.
В случае если Вы прилетаете напрямую в Тбилиси, мы поможем организовать трансфер из аэропорта до гостиницы.
Самый бюджетный и самый красочный вариант добраться до Тбилиси - добраться до г. Владикавказ и оттуда доехать до Тбилиси на трансфере по живописной Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами гор и перевалов.
Для гостей, прибывающих во Владикавказ, мы предоставляем информационную поддержку
подскажем проверенные онлайнплатформы и сервисы, где можно купить билеты на трансфер до Тбилиси;
поможем сориентироваться в расписании рейсов;
дадим рекомендации по выбору надёжных перевозчиков;
Важно! по турам с ноября по апрель включительно есть повышенный риск закрытия Военно-Грузинской дороги из-за снегопадов, гололеда, селей, поэтому настоятельно рекомендуем лететь сразу в Тбилиси.
Если позволит время (не будет критичных задержек на границе), то по пути трансфер поднимет вас на высоту 2170 метров над уровнем моря к церкви Святой Троицы Xiv века в Гергети.
Остановитесь у Арки Дружбы народов, чтобы полюбоваться видами на Долину дьявола, заглянем в крепость Ананури, чтобы послушать царящую здесь тишину и насладиться бирюзой Жинвальского водохранилища.
После заселения в отель вы сможете отдохнуть с дороги, а вечером познакомитесь с гидом и по желанию сможете пойти поужинать в колоритный грузинский ресторанчик с живой музыкой и национальными танцами.
Завтрак в этот день в стоимость тура не включен. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Тбилиси.
В случае трансфера в Тбилиси из Владикавказа - время в пути около 5 часов без времени прохождения пограничного контроля. Время прохождения границы зависит от многих факторов и составляет в среднем 2-3 часа вне летнего сезона и 6-10 часов летом (июль-август).
Мцхета, Джвари и винная Кахетия
Сегодня посетим самое знаковое место для каждого грузина, прикоснемся к древнейшей истории Грузии, ну а после отправимся в Кахетию, каждый житель которой - винодел! Узнаем какое вино пьют в Грузии на застольях и почему грузины не пьянеют. Вина в этот день будет много.
Начнем день с посещения Мцхеты, Кавказского Иерусалима - древнейшей столицы Грузии, места упокоения многих царей и главной православной святыни страны.
Заглянем в величественный кафедральный собор Светицховели, по преданию возведённый над хитоном Иисуса Христа. Овивающие храм легенды не оставят равнодушными даже неверующих гостей.
Поднимемся на гору, где высится древний монастырь Джвари 6 века. На этом месте Святая Нино воздвигла в 4 веке деревянный крест и принесла в Грузию христианство.
Здесь же находится самый известный пейзаж Грузии - слияние рек Арагви и Куры, воспетое Лермонтовым в поэме Мцыри.
А дальше нас ждет Кахетия легендарная Алазанская долина, извилистые дороги, над которыми переплетаются ветви деревьев (настоящая сказка!), бесконечные поля виноградников. Люди тут очень гостеприимные, много шутят и от души смеются.
В Телави остановимся на обед недалеко от визитной карточки города 900-летнего платана. Вспомним кадры легендарного Мимино.
Зайдем в резиденцию кахетинских царей - крепость Греми, прекрасно сохранившуюся до наших дней.
Лично познакомимся с грузинским виноделием на одной из самых мощных виноделен Корпорацию Киндзмараули. Нас ждут экскурсия по производству и дегустация их вин.
После бодрой походкой отправимся на семейную винодельню, где делает вино древним грузинским методом - в глиняных сосудах кверти. Вечер проведем в живописном месте с бокалом грузинского вина и грузинской музыкой.
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Кахетии.
Город любви Сигнахи, чурчхела, шоти и вино
Кто-то едет в Кахетию, чтобы дегустировать вино, а кто-то, чтобы влюбиться и выйти замуж. Сегодня познакомимся с колоритной архитектурой города любви Сигнахи, побываем в древнем монастыре, увидим, как печётся кахетинский шоти.
Прогуляемся по городу любви Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии, заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть Сигнахи с высоты.
Познакомимся с творчеством грузинского художника Нико Пиросмани. Когда-то именно здесь Пиросмани, страстно влюблённый в девушку, преподнёс ей в подарок миллион алых роз, что легло в основу знаменитой песни, но она отвергла его чувства.
Город поражает своей аутентичностью и неповторимой атмосферой, как правило, гости не хотят отсюда уезжать!
После обеда поедем в место, где исполняются желания - базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе.
На обратной дороге в Тбилиси увидим, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш), и делается чурчхела и при желании поучаствуем в процессе, а также заедем в магазин чурчхелы.
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Тбилиси.
Погружаемся в атмосферу Тбилисских улочек
Сегодня нас ждет пешеходная экскурсия по Тбилиси. Начнем с исторического центра города - он застроен трехэтажными домиками с резными балкончиками и верандами. Дома свисают над скалой и вызывают восторг.
Прогуляемся по Абанотубани, кварталу, известному комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.
Погуляем по узким улочкам Бетлеми и Гоми, колоритной улице Шардени.
Пройдемся по пешеходному мосту Мира над Курой.
По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века. Подойдем к Метехи - древней цитадели и резиденции грузинских царей.
После обеда у вас будет свободное время в городе Тбилиси.
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Тбилиси.
Стеклянный мост, альпийские луга и пещеры Вардзии
Рано утром выезжаем в регион Самцхе-Джавахети.
Мы отправимся к каньону Дашбаши, над которым два года назад построили Стеклянный мост. Хотите пощекотать нервы? Пройдитесь над каньоном по стеклянному полу или прокатитесь на велозиплайне.
На высоте свыше 2000 метров над уровнем моря нас ждут незабываемые виды - снежные вершины и голубые воды озера Паравани, вокруг которого раскинулись альпийские луга. Здесь мы познакомимся с монахинями, которые восстанавливают культуру сыроделия, делают иконы в технике византийской мозаики.
После обеда (предлагаем отведать горную форель) отправимся в поражающий воображение пещерный город-монастырь Вардзиа — вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Древняя обитель не раз служила защитой для жителей от нападений с юга.
Вечером заселимся в гостеприимный семейный отель в городе Ахалцихе, хозяева которого всегда готовы поддержать беседу с гостями.
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Ахалцихе.
Крепость Рабат и любимый Боржоми
Сегодня познакомимся с турецким наследием Ахалцихе, узнаем почему так много армянской культуры в регионе и отведаем минеральной водички в Боржоми.
Позавтракав, отправляемся в крепость Рабат в центре города Ахалцихе, в которой за последние годы скрупулёзно восстановлена архитектура Османского периода. Главное освободить память телефона или фотоаппарата - сотни фотографий за время пребывания в крепости вам обеспечены. Одно из самых красивых мест в Грузии.
Затем отправимся в курортный Боржоми, где добывают известную на весь мир минеральную воду — вы прогуляетесь по городскому парку и попробуете её прямо из источника.
Ну что, пора отправляться в обратный путь - в город Тбилиси.
Наш тур заканчивается в городе Тбилиси в 18:00 (метро Сараджишвили).
Завтрак в гостинице, обед в кафе.
В 18:00 из Тбилиси мы организовываем трансфер во Владикавказ (за доп. плату - 3000 рублей на чел.). Авиа и жд билеты из Владикавказа домой покупать строго на следующий день.
Если Вы захотите остаться в Грузии и уехать в другой день во Владикавказ, мы подскажем как это сделать.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на всем протяжении маршрута
- Трансфер из аэропорта Тбилиси в гостиницу в день начала тура
- Проживание в гостиницах с 2-х или 3-х местным (по запросу) размещением
- Питание: завтрак (в первый день тура не включен)
- Работа гидов и сопровождение на маршруте
- Экскурсии и входные билеты в музеи и на мастер-классы в соответствии с маршрутом тура
- Дегустация вина на заводе Киндзмараули и в частной винодельне
Что не входит в цену
- Авиа билеты в Тбилиси и Владикавказ и обратно
- Трансфер из Владикавказа в Тбилиси (3000 рублей)
- Трансфер из Тбилиси во Владикавказ (3000 рублей)
- Обеды и ужины (1000-1300 рублей на человека за обед/ужин)
- Доплата за одноместное размещение (10000 рублей)
- Входные билеты на Стеклянный мост
- Дополнительные активности (зиплайн, серные бани и т. п.)
О чём нужно знать до поездки
Особой физической подготовки не требуется. Тур подойдет как взрослым, так и подросткам, не имеющим ограничений в двигательной активности. К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте.
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
Для граждан России необходим заграничный паспорт. Он должен быть действительным, пока турист находится в Грузии! Для граждан России виза в Грузию не требуется (при пребывании в стране до года). Медицинская страховка с 01.01.2026 г обязательна.
Пожелания к путешественнику
Проживание в гостиницах в стандартных номерах с 1, 2 или 3-х местным размещением.
Возможно одноместное размещение с доплатой либо проживание с подселением к туристам такого же пола в двух или трехместный номер без доплаты, но только при наличии туристов, готовых на подселение, в противном случае вы доплачиваете за одноместное размещение.