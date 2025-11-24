Мои заказы

Яркая Грузия: горы, вино, любовь и море впечатлений

Колоритная Грузия: тут красиво, вкусно, интересно
Яркая Грузия: горы, вино, любовь и море впечатленийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Яркая Грузия: горы, вино, любовь и море впечатленийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Яркая Грузия: горы, вино, любовь и море впечатленийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Колоритная Грузия!

Тут красиво, вкусно, интересно, ярко, всё с размахом настоящей кавказской души!

В этом туре мы увидим самые красочные локации и услышим невероятные рассказы об истории Грузии, оставим свое сердечко в городе любви и начнем разбираться в тонкостях грузинского виноделия, поднимемся к альпийским лугам на высоту свыше 2000 метров, посетим скальный пещерный город Вардзиа и самую романтичную крепость Грузии, выпьем легендарной водички прямо из источника Боржоми и отведаем настоящую грузинскую кухню…

А еще будет много веселья, шуток, вина, песен - всё как обычно в наших турах!

Программа тура по дням

1 день

День встречи и долгожданного знакомства

В первый день тура мы ждем всех гостей в г. Тбилиси.

  • В случае если Вы прилетаете напрямую в Тбилиси, мы поможем организовать трансфер из аэропорта до гостиницы.

  • Самый бюджетный и самый красочный вариант добраться до Тбилиси - добраться до г. Владикавказ и оттуда доехать до Тбилиси на трансфере по живописной Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами гор и перевалов.

  • Для гостей, прибывающих во Владикавказ, мы предоставляем информационную поддержку

  • подскажем проверенные онлайнплатформы и сервисы, где можно купить билеты на трансфер до Тбилиси;

  • поможем сориентироваться в расписании рейсов;

    • дадим рекомендации по выбору надёжных перевозчиков;

  • Важно! по турам с ноября по апрель включительно есть повышенный риск закрытия Военно-Грузинской дороги из-за снегопадов, гололеда, селей, поэтому настоятельно рекомендуем лететь сразу в Тбилиси.

  • Если позволит время (не будет критичных задержек на границе), то по пути трансфер поднимет вас на высоту 2170 метров над уровнем моря к церкви Святой Троицы Xiv века в Гергети.

  • Остановитесь у Арки Дружбы народов, чтобы полюбоваться видами на Долину дьявола, заглянем в крепость Ананури, чтобы послушать царящую здесь тишину и насладиться бирюзой Жинвальского водохранилища.

  • После заселения в отель вы сможете отдохнуть с дороги, а вечером познакомитесь с гидом и по желанию сможете пойти поужинать в колоритный грузинский ресторанчик с живой музыкой и национальными танцами.

Завтрак в этот день в стоимость тура не включен. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Тбилиси.

В случае трансфера в Тбилиси из Владикавказа - время в пути около 5 часов без времени прохождения пограничного контроля. Время прохождения границы зависит от многих факторов и составляет в среднем 2-3 часа вне летнего сезона и 6-10 часов летом (июль-август).

День встречи и долгожданного знакомстваДень встречи и долгожданного знакомстваДень встречи и долгожданного знакомства
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Мцхета, Джвари и винная Кахетия

Сегодня посетим самое знаковое место для каждого грузина, прикоснемся к древнейшей истории Грузии, ну а после отправимся в Кахетию, каждый житель которой - винодел! Узнаем какое вино пьют в Грузии на застольях и почему грузины не пьянеют. Вина в этот день будет много.

  • Начнем день с посещения Мцхеты, Кавказского Иерусалима - древнейшей столицы Грузии, места упокоения многих царей и главной православной святыни страны.

  • Заглянем в величественный кафедральный собор Светицховели, по преданию возведённый над хитоном Иисуса Христа. Овивающие храм легенды не оставят равнодушными даже неверующих гостей.

  • Поднимемся на гору, где высится древний монастырь Джвари 6 века. На этом месте Святая Нино воздвигла в 4 веке деревянный крест и принесла в Грузию христианство.

  • Здесь же находится самый известный пейзаж Грузии - слияние рек Арагви и Куры, воспетое Лермонтовым в поэме Мцыри.

  • А дальше нас ждет Кахетия легендарная Алазанская долина, извилистые дороги, над которыми переплетаются ветви деревьев (настоящая сказка!), бесконечные поля виноградников. Люди тут очень гостеприимные, много шутят и от души смеются.

  • В Телави остановимся на обед недалеко от визитной карточки города 900-летнего платана. Вспомним кадры легендарного Мимино.

  • Зайдем в резиденцию кахетинских царей - крепость Греми, прекрасно сохранившуюся до наших дней.

  • Лично познакомимся с грузинским виноделием на одной из самых мощных виноделен Корпорацию Киндзмараули. Нас ждут экскурсия по производству и дегустация их вин.

  • После бодрой походкой отправимся на семейную винодельню, где делает вино древним грузинским методом - в глиняных сосудах кверти. Вечер проведем в живописном месте с бокалом грузинского вина и грузинской музыкой.

Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Кахетии.

Мцхета, Джвари и винная КахетияМцхета, Джвари и винная КахетияМцхета, Джвари и винная Кахетия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Город любви Сигнахи, чурчхела, шоти и вино

Кто-то едет в Кахетию, чтобы дегустировать вино, а кто-то, чтобы влюбиться и выйти замуж. Сегодня познакомимся с колоритной архитектурой города любви Сигнахи, побываем в древнем монастыре, увидим, как печётся кахетинский шоти.

  • Прогуляемся по городу любви Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии, заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть Сигнахи с высоты.

  • Познакомимся с творчеством грузинского художника Нико Пиросмани. Когда-то именно здесь Пиросмани, страстно влюблённый в девушку, преподнёс ей в подарок миллион алых роз, что легло в основу знаменитой песни, но она отвергла его чувства.

  • Город поражает своей аутентичностью и неповторимой атмосферой, как правило, гости не хотят отсюда уезжать!

  • После обеда поедем в место, где исполняются желания - базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе.

  • На обратной дороге в Тбилиси увидим, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш), и делается чурчхела и при желании поучаствуем в процессе, а также заедем в магазин чурчхелы.

Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Тбилиси.

Город любви Сигнахи, чурчхела, шоти и виноГород любви Сигнахи, чурчхела, шоти и виноГород любви Сигнахи, чурчхела, шоти и вино
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Погружаемся в атмосферу Тбилисских улочек

  • Сегодня нас ждет пешеходная экскурсия по Тбилиси. Начнем с исторического центра города - он застроен трехэтажными домиками с резными балкончиками и верандами. Дома свисают над скалой и вызывают восторг.

  • Прогуляемся по Абанотубани, кварталу, известному комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.

  • Погуляем по узким улочкам Бетлеми и Гоми, колоритной улице Шардени.

  • Пройдемся по пешеходному мосту Мира над Курой.

  • По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века. Подойдем к Метехи - древней цитадели и резиденции грузинских царей.

  • После обеда у вас будет свободное время в городе Тбилиси.

Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Тбилиси.

Погружаемся в атмосферу Тбилисских улочекПогружаемся в атмосферу Тбилисских улочекПогружаемся в атмосферу Тбилисских улочек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Стеклянный мост, альпийские луга и пещеры Вардзии

  • Рано утром выезжаем в регион Самцхе-Джавахети.

  • Мы отправимся к каньону Дашбаши, над которым два года назад построили Стеклянный мост. Хотите пощекотать нервы? Пройдитесь над каньоном по стеклянному полу или прокатитесь на велозиплайне.

  • На высоте свыше 2000 метров над уровнем моря нас ждут незабываемые виды - снежные вершины и голубые воды озера Паравани, вокруг которого раскинулись альпийские луга. Здесь мы познакомимся с монахинями, которые восстанавливают культуру сыроделия, делают иконы в технике византийской мозаики.

  • После обеда (предлагаем отведать горную форель) отправимся в поражающий воображение пещерный город-монастырь Вардзиа — вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Древняя обитель не раз служила защитой для жителей от нападений с юга.

  • Вечером заселимся в гостеприимный семейный отель в городе Ахалцихе, хозяева которого всегда готовы поддержать беседу с гостями.

Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Ахалцихе.

Стеклянный мост, альпийские луга и пещеры ВардзииСтеклянный мост, альпийские луга и пещеры ВардзииСтеклянный мост, альпийские луга и пещеры Вардзии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Крепость Рабат и любимый Боржоми

Сегодня познакомимся с турецким наследием Ахалцихе, узнаем почему так много армянской культуры в регионе и отведаем минеральной водички в Боржоми.

  • Позавтракав, отправляемся в крепость Рабат в центре города Ахалцихе, в которой за последние годы скрупулёзно восстановлена архитектура Османского периода. Главное освободить память телефона или фотоаппарата - сотни фотографий за время пребывания в крепости вам обеспечены. Одно из самых красивых мест в Грузии.

  • Затем отправимся в курортный Боржоми, где добывают известную на весь мир минеральную воду — вы прогуляетесь по городскому парку и попробуете её прямо из источника.

  • Ну что, пора отправляться в обратный путь - в город Тбилиси.

  • Наш тур заканчивается в городе Тбилиси в 18:00 (метро Сараджишвили).

Завтрак в гостинице, обед в кафе.

В 18:00 из Тбилиси мы организовываем трансфер во Владикавказ (за доп. плату - 3000 рублей на чел.). Авиа и жд билеты из Владикавказа домой покупать строго на следующий день.

Если Вы захотите остаться в Грузии и уехать в другой день во Владикавказ, мы подскажем как это сделать.

Крепость Рабат и любимый БоржомиКрепость Рабат и любимый БоржомиКрепость Рабат и любимый Боржоми
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на всем протяжении маршрута
  • Трансфер из аэропорта Тбилиси в гостиницу в день начала тура
  • Проживание в гостиницах с 2-х или 3-х местным (по запросу) размещением
  • Питание: завтрак (в первый день тура не включен)
  • Работа гидов и сопровождение на маршруте
  • Экскурсии и входные билеты в музеи и на мастер-классы в соответствии с маршрутом тура
  • Дегустация вина на заводе Киндзмараули и в частной винодельне
Что не входит в цену
  • Авиа билеты в Тбилиси и Владикавказ и обратно
  • Трансфер из Владикавказа в Тбилиси (3000 рублей)
  • Трансфер из Тбилиси во Владикавказ (3000 рублей)
  • Обеды и ужины (1000-1300 рублей на человека за обед/ужин)
  • Доплата за одноместное размещение (10000 рублей)
  • Входные билеты на Стеклянный мост
  • Дополнительные активности (зиплайн, серные бани и т. п.)
О чём нужно знать до поездки

Особой физической подготовки не требуется. Тур подойдет как взрослым, так и подросткам, не имеющим ограничений в двигательной активности. К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте.

Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.

Для граждан России необходим заграничный паспорт. Он должен быть действительным, пока турист находится в Грузии! Для граждан России виза в Грузию не требуется (при пребывании в стране до года). Медицинская страховка с 01.01.2026 г обязательна.

Пожелания к путешественнику

Проживание в гостиницах в стандартных номерах с 1, 2 или 3-х местным размещением.

Возможно одноместное размещение с доплатой либо проживание с подселением к туристам такого же пола в двух или трехместный номер без доплаты, но только при наличии туристов, готовых на подселение, в противном случае вы доплачиваете за одноместное размещение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Буба
Буба — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Харизматичный, веселый и внимательный организатор Ваших туров по Кавказу. Гурман и кофеман ☺️ В далёком 2016 году, когда на южные земли не ступала нога туриста, я водил по горным тропам и
читать дальшеуменьшить

рекам первых счастливчиков. Гости наслаждались красотой Кавказа и молва шла о чудесном крае гор. Так и началось…. Дагестан, Грузия, Армения, Осетия, Узбекистан Мой Кавказ - это атмосферные села, голубые реки и высокие горы. Вкусная кавказская кухня, такая разная и интересная. Я за то, чтобы не превращать отдых в гонку, не торопиться, прочувствовать атмосферу, соприкоснуться с культурой и традициями местных. Сейчас мы уже команда ответственных и увлеченных делом ребят, которая делает путешествия, где создаются самые счастливые воспоминания на всю жизнь. С нами тепло, хорошо, смешно, красиво, очень вкусно, комфортно, безопасно и с любовью!

Тур входит в следующие категории Мцхеты

Похожие туры на «Яркая Грузия: горы, вино, любовь и море впечатлений»

Грузия за 7 дней: Тбилиси, Кахетия, Рача, Батуми - горы, море, хинкали и вино
7 дней
-
25%
Грузия за 7 дней: Тбилиси, Кахетия, Рача, Батуми - горы, море, хинкали и вино
Тбилиси и Батуми: дружба, вкус, приключения! Грузия ждёт вас с открытым сердцем
7 июн в 10:00
7 июл в 10:00
от 70 500 ₽94 000 ₽ за человека
Фантастическая Грузия! 7 дней ярких впечатлений с душевным гидом Сандро
7 дней
Фантастическая Грузия! 7 дней ярких впечатлений с душевным гидом Сандро
<p><strong>Прилететь можно в Тбилиси, Владикавказ или Ереван. </strong> Кто прилетает во <strong>Владикавказ</strong>, на такси от аэропорта до Казбеги через таможню - около 1 часа, стоимость - около 3 тыс. руб. с человека. Забираем вас из Казбеги в первый день тура около 12:00.</p><p>Кто прилетает в <strong>Тбилиси</strong>, встречаем в аэропорту и заселяем в отель. Кто приезжает из <strong>Еревана</strong>, встречаемся в Тбилиси. </p><p>После тура желающие могут остаться в <strong>Батуми</strong> отдохнуть на море или с гидом вернуться в <strong>Тбилиси</strong>.</p><p><strong>Мой друг! Приглашаю тебя в мою Грузию! </strong>В яркое, насыщенное и захватывающее путешествие по гордой и красивой Грузии. </p><p><strong>За 7 дней</strong> ты увидишь <strong>нереальные пейзажи на каждом шагу, завораживающие горы, скалы, пещеры, ущелья, водопады, каньоны и потрясающие достопримечательности крепостей, городов, храмов. Увидите во всей красе мою фантастическую Грузию! </strong></p>
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 70 348 ₽ за человека
Грузинский поцелуй: самые яркие экскурсии от столицы к морю
Сплавы и рафтинг
8 дней
-
10%
Грузинский поцелуй: самые яркие экскурсии от столицы к морю
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 48 429 ₽53 834 ₽ за человека
1001 восторг от красот чарующей Грузии. Тур через всю Грузию
8 дней
1001 восторг от красот чарующей Грузии. Тур через всю Грузию
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости, отдохнуть на побережье Чёрного моря
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 71 014 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мцхете
Все туры из Мцхеты
-20%
55 000 ₽
от 44 000 ₽ за человека