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5 дней, чтобы влюбиться в Грузию: горы, кухня и вино
Этот тур - идеальный способ увидеть Грузию во всём её многообразии
«Чтобы вам было легче ориентироваться в городе, мы подготовим авторский гайд с рекомендациями лучших мест для прогулок, еды и красивых видов»
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7 сен в 10:00
от 62 497 ₽
124 994 ₽ за билет
Большое авторское путешествие по Грузии
Авторский индивидуальный тур по Грузии • 8 дней. Откройте для себя Грузию такой, какой её знают только местные жители
«Авторский индивидуальный тур по Грузии • 8 дней»
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2 окт в 10:00
от 159 475 ₽ за человека
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Тур в горы Грузии: горная Сванетия, снежные вершины, водопады, каньоны, пещеры
Грузия - это не только Тбилиси и Батуми
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3 окт в 10:00
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90 500 ₽ за человека
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