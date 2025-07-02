Сердце Кавказа: Сванетия
Будет красиво, интересно, ярко, харизматично, всё с размахом настоящей кавказской души
4 окт в 10:00
20 сен в 10:00
от 57 000 ₽ за человека
-
10%
Сказка о Грузии
Древние сказания, легенды и небылицы лучше всего рассказывают об истории, быте народов, их культуре и традициях
14 ноя в 10:00
31 окт в 10:00
от 138 917 ₽
154 352 ₽ за человека
Вау! Море и горы! Батуми и Сванетия: 8 дней и 7 экскурсий
Если будете лететь самолётом в Батуми
12 сен в 10:00
29 авг в 10:00
от 94 500 ₽ за человека
Четыре дня в горах Сванетии: сердце Кавказа
Грузины говорят: кто не был в Сванетии
5 окт в 10:00
21 сен в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
-
10%
Сказка о Грузии: Весна, лето, осень
Позвольте себе окунуться в мир грузинских сказок и легенд
1 мая в 10:00
4 апр в 10:00
от 121 552 ₽
135 058 ₽ за человека
-
27%
Грузия: Тбилиси, Батуми и Кахетия
Этот тур по Грузии - отличная возможность познакомиться с культурой, природой и кулинарными традициями страны
6 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 70 434 ₽
96 959 ₽ за человека
Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник Чалаади
Сванетия - это величественные горы, альпийские луга
1 мая в 10:00
от 53 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сванетии в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Сванетии
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7:
Сколько стоит тур в Сванетии в феврале 2026
Сейчас в Сванетии в категории "Выездные" можно забронировать 7 авторских туров от 38 000 до 138 917 со скидкой до 27%.
Туры по окрестностям Сванетии и местам Грузии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель