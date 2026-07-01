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5 дней, чтобы влюбиться в Грузию: горы, кухня и вино
Этот тур - идеальный способ увидеть Грузию во всём её многообразии
13 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 57 123 ₽
114 246 ₽ за человека
Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник Чалаади
Сванетия - это величественные горы, альпийские луга
23 сен в 10:00
от 76 000 ₽ за человека
Грузия - отдых - это искусство (Рача-Лечхуми-Сванети)
Данный тур рассчитан на 5 дней, в программу которого входит:
26 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 49 226 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сванетии в категории «5-дневные туры»
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