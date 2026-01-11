читать дальше

мы можем спокойно гулять по локации, но все оставались его слушать, а потом за отведенное время делали что хотели.

От Храма Джвари отправились к собору Светицховели, прогулялись по старинным улочкам, а оттуда в монастырь Самтавро.

Хотелось бы отдельно отметить езду водителя, абсолютно комфортно, в автобусе также можно было подзарядить телефон.

На обратном пути из Мцхеты заехали в кафе, нам посоветовали обязательно попробовать там пирожки с картошкой чтобы дегустация вина и чачи не прошла на пустой желудок)

Как и обещали, нас в конце экскурсии проводили на дегустацию, где сомелье рассказал про историю их вина и дал продегустировать, интересно и вкусно, даже приобрели бутылочку)

Рекомендую, комфортная и уютная поездка, и послушать можно, и в историю окунуться, и погулять, 5/5⭐️