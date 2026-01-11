Приглашаем в увлекательное путешествие по древней столице Грузии — городу Мцхета, который считается духовным и культурным центром страны.
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древней столице Грузии — городу Мцхета, который считается духовным и культурным центром страны. Во время экскурсии вы посетите три великих святыни: монастырь Джвари, кафедральный собор Светицховели и монастырь Самтавро. Вы окунётесь в атмосферу древности, узнаете легенды и исторические факты, а также насладитесь живописными видами с высоты монастыря Джвари. Важная информация:
• Если у вас не получается посетить экскурсию, сообщите об этом организатора заранее, пожалуйста. Способы оплаты на месте гиду:
Наличные — USD, EUR, GEL • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.
Каждый день в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 12:00 Тбилиси
- От 12:40 до 13:40 Монастырь Джвари Слияние рек Арагви и Куры
- От 13:50 до 14:20 Собор Светицховели
- От 14:30 до 15:00 Мцхета
- От 15:10 до 15:40 Монастырь Самтавро
- 16:10 Тбилиси (Дегустации)
- Туалет 2 лари
Что включено
- Услуги гида на русском и английском языках
- Входные билеты
- Дегустации вина и чачи
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Если у вас не получается посетить экскурсию, сообщите об этом организатора заранее, пожалуйста
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - USD, EUR, GEL
- Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 384 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
11 янв 2026
Хорошая короткая экскурсия. Подходит, если нет времени уехать на весь день.
Гид Леван рассказывает интересно и глубоко. Нам все понравилось)
В
Вавилова
6 янв 2026
Путешествовали в Мцхету с Давидом. Посмотрели Джвари, женский монастырь Самтавро и Светитцховели. Давид предоставил много интересной информации по каждому объекту,охотно отвечал на наши многочисленные вопросы, рассказывал о жизни и обычаях грузинского народа, предоставил много дополнительной информации по пути следования. Экскурсия была интересная и позновательная. Давиду огромное спасибо!
Н
Наталия
31 дек 2025
Благодарю Вас за прекрасную, теплую и интересную экскурсию. Это была не просто экскурсия, а настоящее паломничество, наполненное смыслом. Вы помогли не просто увидеть Джвари и Самтавро, а почувствовать их многовековую
N
Natalia
25 дек 2025
Тур очень понравился. Спокойное, уютное путешествие в древнюю столицу Грузии, в результате которого мы абсолютно не устали и узнали много интересного.
M
Maxim
13 дек 2025
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию гиду Давиду. Рекомендуем всем!
И
Ирина
9 дек 2025
Все понравилось. Информация подавалась на нескольких языках, что абсолютно не напрягало и было достаточно информативно. Автобус средней комфортности, отличная организация и великолепный гид Ика) Рекомендуем)
А
Антон
27 ноя 2025
Однозначно,стоит посетить…
А
Анастасия
26 ноя 2025
Все прошло замечательно, еще не выехав с Тбилиси гид начал рассказывать про историю Грузии и наш маршрут.
I
ILDAR
26 ноя 2025
Отличная экскурсия.
Могу рекомендовать эту экскурсию
Л
Людмила
24 ноя 2025
Все было очень интересно. Экскурсовод винтересно рассказывал.
Н
Наталия
22 ноя 2025
Чудесная экскурсия! Много информации в сочетании с красотами! Гид эрудированный и тактичный. Транспорт комфортабельный. Смело и уверенно рекомендую!
Н
Нелли
20 ноя 2025
Всё отлично!
Е
Екатерина
19 ноя 2025
Мы побывали на замечательной экскурсии в Мцхету- Джвари-Самтавро, которую блестяще провел для нас Зура. Несмотря на то, что информация подавалась на двух языках, её было достаточно и внимания хватало. Очень интересно, динамично с юмором и харизмой рассказывал Зура. Поездкой довольны, однозначно рекомендуем.
A
Anastasiya
19 ноя 2025
Бронировала экскурсию для родителей. Очень понравилось. Отличная организация, водитель вел машину аккуратно, не укачивало. Благодарю!
Ю
Юлия
17 ноя 2025
Очень комфортная и душевная экскурсия! Тамара прекрасно ведет и рассказывает!
