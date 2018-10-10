4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в духовном центре Грузии и погрузиться в атмосферу столицы

Nika
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Nika – ваш гид
В древней столице вы посетите самые важные святыни города: храм Джвари, Светицховели и Самтавро, проследите религиозный путь Грузии и услышите старинные легенды.

А в современной столице вас ждет прогулка по знаменитым дворикам, в которых вокруг вас разыграются сцены великого Данелии, ноктюрны Параджанова, появятся лица героев Филлини и Челентано...

ведь Тбилиси — это театр! Вы будете зрителями, а я — заместителем режиссера и голосом за кадром.
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики

Что вас ожидает

Древняя столица Грузии, основанная правнуком Ноя
В сакральном городе Мцхета вы посетите храм 6 века Джвари — место его расположения описано Лермонтовым в произведении «Мцыри»: «Обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Побываете в храме Светицховели (Животворящий столб), возле которого я расскажу вам легенду о хитоне Христа. Далее вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. На экскурсии мы поговорим об истоках христианства в Грузии и самых значимых историко-религиозных событиях, которые повлияли на формирование менталитета и ценностей грузинского народа. По дороге в Тбилиси вы сможете перекусить в Салобио, знаменитом еще с советских времен месте, где прекрасно готовят блюда национальной кухни.

Тифлисские дворики
Сначала мы посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем вина и отправимся гулять по моему родному городу. Городу, который перенес множество набегов и впитал разные культуры, обретя собственный колорит и атмосферу. О двор Тифлиский, сколько драм, комедий ты отдал на откуп зрителю! Идет по Сололаку Пупала (крашенная сумасшедшая), с игривой аристократической улыбкой ее прошлая красота светится под старым зонтом. Кика (глухонемой добрый сильный человек) в синем халате грузчика с алюминиевым тазом выбивает мелодию и старается что-то мычать, а детишки его дразнят, дергают за халат — он ловким движением ловит одного из них и дарит засаленные конфеты. Дама с крупными формами покоряет мужчин, слышится одобрительный свист. Чем ближе мейдан, тем уже становится улица Бейбутова. Из Европы мы сползаем в Азию. Балконы нависают как гроздья винограда, а фонтанчики зазывают охладиться…

Организационные детали

В стоимость не входит обед: приблизительная стоимость от 5 до 15 евро за человека.

Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nika
Nika
Потомственный Тифлисец из древнего рода. Дом моих предков стоит на улице Асатиани. Мой прадед привез из нашего поместья в Шулаверах Пиросмани, который воспитывался в нашей семье. Мне 55 лет, характер нордический, женат.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 октября 2018
Ника прекрасный рассказчик, очень позитивный и остроумный и эрудированный. Экскурсия по тбилисским дворикам очень впечатлила, никогда бы сами не обнаружили столько интересных парадных, скрытых украшений, балконов , лестниц. По ходу экскурсии Ника дал много ценных советов, где купить тёплый хлеб, вино, поужинать и прочее.Спасибо за чудесный день!
25 июня 2018
Ника, здравствуйте! Спасибо Вам огромное за день, который мы провели с Вами в Тбилиси и Мцхете! Не было ощущения экскурсии, мы как будто приехали к другу в гости, в город, в котором никогда не были. Спасибо Вам за то что поделились Вашей любовью к Тбилиси. Спасибо за колоритные дворики и необыкновенные парадные! За истории, за настроение, за гостеприимство. Мы полюбили Тбилиси, и очень надеемся вернуться!!!
18 мая 2018
Мое путешествие в Тбилиси началось с экскурсии с Никой. И я очень благодарна мирозданию, что попала именно на его экскурсию. Добрый, теплый, отзывчивый, интересный, глубокий человек, нежно любящий свой город и страну. Во время экскурсии не было впечатления, что это именно экскурсия, с Никой - это атмосфера уюта и комфорта, как будто ты приехал к старому другу, на его родину и он водит тебя по своим любимым местам, рассказывает легенды, вступает в диалог и делится своей любовью к месту и к жизни вообще. Именно с таким гидом нужно начинать знакомство с Тбилиси, чтобы влюбиться в этот город и место, с теплотой вспоминать прогулку и хотеть вернуться сюда снова. А чего стоит вид на Тбилиси с балкона его дома!!! Такого вида нет ни на одной смотровой площадке в городе. Истинное душевное гостепреимство. Он заинтересовывает своим взглядом на историю, включает в рассказы не только легенды, но и философские рассуждения и проницательные умозаключения, заставляет самим задуматься на некоторыми моментами истории. День, проведенный в его сопровождении пролетел незаметно. Буду рекомендовать его всем своим друзьям, собирающимся посетить Тбилиси.
8 мая 2018
Благодарим Нико за прекрасный день!
Профессионально, очень познавательно и душевно!)

Nika проводит ещё 2 экскурсии

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