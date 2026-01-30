4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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хотелось хоть немного познакомиться с городом.

Заказывая данную экскурсию, я прочитала отзывы, и ожидала, что день будет интересным, но экскурсия Ники, и правда, превзошла все мои ожидания! Это потрясающий человек, обладающий энциклопедическими знаниями, критическим мышлением, великолепный рассказчик, влюбленный в свой город, гостеприимный и радушный. Чувствуешь, что приехал к другу, который заботится о тебе, прислушивается к твоим потребностям, решает твои проблемы. Целый день пролетел незаметно. Ника встретил меня в аэропорту, нам удалось посетить Мцхету (снегопад прекратился!), проехали на машине по Тбилиси, посмотрели основные достопримечательности, а потом Ника у себя дома накормил меня вкуснейшим импровизационным обедом, угостил вином (действительно прекрасным), с панорамным видом на город рассказывал интересные истории, связанные с историей Грузии и его древним родом. Далее мы прогулялись по улочкам и невероятно красивым парадным Сололаки, по пути встречали знакомых Ники, которые дополняли экскурсию своими воспоминаниями и фактами. Я чувствовала себя не туристом, а другом прекрасного Тифлиса и его жителей. Я узнала много нового, появилось много тем для размышления и дальнейшего изучения после экскурсии. Еще раз огромное спасибо, Ника, за чудесный день. Здоровья и мира всем близким. Обязательно вернусь летом))