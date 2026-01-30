4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В древней столице вы увидите главные святыни: храмы Джвари, Светицховели и Самтавро, услышите легенды о первых грузинских царях и зарождении христианства.
А в Тбилиси мы погуляем по колоритным дворикам, где перед вами разыграются сцены великого Данелии, ноктюрны Параджанова, появятся лица героев Феллини и Челентано. Ведь Тбилиси — это театр!
А в Тбилиси мы погуляем по колоритным дворикам, где перед вами разыграются сцены великого Данелии, ноктюрны Параджанова, появятся лица героев Феллини и Челентано. Ведь Тбилиси — это театр!
Описание экскурсии
Мцхета — древняя столица Грузии:
- вы посетите храм 6 века Джвари — место его расположения описал Лермонтов в поэме «Мцыри»
- услышите легенду о хитоне Христа в храме Светицховели
- прогуляетесь к храму Самтавро и увидите могилы царя Мириана и царицы Наны
- узнаете об истоках христианства в Грузии и о том, как религия сформировала ценности нашего народа
- по дороге в Тбилиси можем перекусить в легендарном Салобио, где подают традиционные блюда
Тифлисские дворики:
- мы посидим на террасе с панорамой города, выпьем вина и отправимся гулять
- пройдём по улице Бейбутова — из Европы переместимся в Азию
- вы встретите балконы, что нависают как гроздья винограда, и фонтанчики, зовущие охладиться
- перед глазами оживут персонажи старого Тифлиса — Пупала с аристократической улыбкой и глухонемой Кика с алюминиевым тазом
Тбилиси раскроется перед вами как живой спектакль, где вы — зрители, а я — голос за кадром.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Дополнительные расходы: обед — примерно €5–15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1070 туристов
Потомственный тифлисец из древнего рода. Дом моих предков стоит на улице Асатиани. Мой прадед привёз из нашего поместья в Шулаверах Пиросмани, который воспитывался в нашей семье. Характер нордический. Женат.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором. Моей дочери, как правило, сложно угодить, но в этот раз - редчайшее исключение, все очень понравилось. Это был превосходный день в компании приятнейшего человека! Спасибо огромное!
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Спасибо Ника! Замечательная познавательная прогулка, вы показали нам за такое короткое время красоту и великолепие Тбилиси и его окрестностей! Гостеприимство, душевность, любовь и уважение к своим корням, интереснейшая подача экскурсии и много позитива - это всё о Вас!
Желаем вам дальнейших творческих успехов!
Желаем вам дальнейших творческих успехов!
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Хочу поставить 10 баллов из 5, но здесь, к сожалению, нет такой возможности))
Это был потрясающий день, несмотря на прохладную погоду, ветер и снег.
У меня была длительная пересадка в Тбилиси, очень
Это был потрясающий день, несмотря на прохладную погоду, ветер и снег.
У меня была длительная пересадка в Тбилиси, очень
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Мое путешествие в Тбилиси началось с экскурсии с Никой. И я очень благодарна мирозданию, что попала именно на его экскурсию. Добрый, теплый, отзывчивый, интересный, глубокий человек, нежно любящий свой город
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Мы взяли у Ника экскурсию по Мцхете и дополнили её экскурсией по Тбилисским особнякам в стиле модерн. Получилось две разные экскурсии в один день. Первую провёл Ника, а вторую его
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Ника, здравствуйте! Спасибо Вам огромное за день, который мы провели с Вами в Тбилиси и Мцхете! Не было ощущения экскурсии, мы как будто приехали к другу в гости, в город,
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