4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Святыни Мцхеты и тбилисские дворики

Побывать в духовном центре Грузии и ощутить атмосферу старого Тбилиси
В древней столице вы увидите главные святыни: храмы Джвари, Светицховели и Самтавро, услышите легенды о первых грузинских царях и зарождении христианства.

А в Тбилиси мы погуляем по колоритным дворикам, где перед вами разыграются сцены великого Данелии, ноктюрны Параджанова, появятся лица героев Феллини и Челентано. Ведь Тбилиси — это театр!
4.9
11 отзывов
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики

Описание экскурсии

Мцхета — древняя столица Грузии:

  • вы посетите храм 6 века Джвари — место его расположения описал Лермонтов в поэме «Мцыри»
  • услышите легенду о хитоне Христа в храме Светицховели
  • прогуляетесь к храму Самтавро и увидите могилы царя Мириана и царицы Наны
  • узнаете об истоках христианства в Грузии и о том, как религия сформировала ценности нашего народа
  • по дороге в Тбилиси можем перекусить в легендарном Салобио, где подают традиционные блюда

Тифлисские дворики:

  • мы посидим на террасе с панорамой города, выпьем вина и отправимся гулять
  • пройдём по улице Бейбутова — из Европы переместимся в Азию
  • вы встретите балконы, что нависают как гроздья винограда, и фонтанчики, зовущие охладиться
  • перед глазами оживут персонажи старого Тифлиса — Пупала с аристократической улыбкой и глухонемой Кика с алюминиевым тазом

Тбилиси раскроется перед вами как живой спектакль, где вы — зрители, а я — голос за кадром.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: обед — примерно €5–15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника
Ника — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1070 туристов
Потомственный тифлисец из древнего рода. Дом моих предков стоит на улице Асатиани. Мой прадед привёз из нашего поместья в Шулаверах Пиросмани, который воспитывался в нашей семье. Характер нордический. Женат.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором. Моей дочери, как правило, сложно угодить, но в этот раз - редчайшее исключение, все очень понравилось. Это был превосходный день в компании приятнейшего человека! Спасибо огромное!
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором. Моей дочери, как правило, сложно угодить, но в
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором. Моей дочери, как правило, сложно угодить, но в
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором. Моей дочери, как правило, сложно угодить, но в
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором. Моей дочери, как правило, сложно угодить, но в
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Ирина
Спасибо Ника! Замечательная познавательная прогулка, вы показали нам за такое короткое время красоту и великолепие Тбилиси и его окрестностей! Гостеприимство, душевность, любовь и уважение к своим корням, интереснейшая подача экскурсии и много позитива - это всё о Вас!
Желаем вам дальнейших творческих успехов!
Спасибо Ника! Замечательная познавательная прогулка, вы показали нам за такое короткое время красоту и великолепие Тбилиси
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Нататия
Хочу поставить 10 баллов из 5, но здесь, к сожалению, нет такой возможности))
Это был потрясающий день, несмотря на прохладную погоду, ветер и снег.
У меня была длительная пересадка в Тбилиси, очень
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хотелось хоть немного познакомиться с городом.
Заказывая данную экскурсию, я прочитала отзывы, и ожидала, что день будет интересным, но экскурсия Ники, и правда, превзошла все мои ожидания! Это потрясающий человек, обладающий энциклопедическими знаниями, критическим мышлением, великолепный рассказчик, влюбленный в свой город, гостеприимный и радушный. Чувствуешь, что приехал к другу, который заботится о тебе, прислушивается к твоим потребностям, решает твои проблемы. Целый день пролетел незаметно. Ника встретил меня в аэропорту, нам удалось посетить Мцхету (снегопад прекратился!), проехали на машине по Тбилиси, посмотрели основные достопримечательности, а потом Ника у себя дома накормил меня вкуснейшим импровизационным обедом, угостил вином (действительно прекрасным), с панорамным видом на город рассказывал интересные истории, связанные с историей Грузии и его древним родом. Далее мы прогулялись по улочкам и невероятно красивым парадным Сололаки, по пути встречали знакомых Ники, которые дополняли экскурсию своими воспоминаниями и фактами. Я чувствовала себя не туристом, а другом прекрасного Тифлиса и его жителей. Я узнала много нового, появилось много тем для размышления и дальнейшего изучения после экскурсии. Еще раз огромное спасибо, Ника, за чудесный день. Здоровья и мира всем близким. Обязательно вернусь летом))

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Светлана
Мое путешествие в Тбилиси началось с экскурсии с Никой. И я очень благодарна мирозданию, что попала именно на его экскурсию. Добрый, теплый, отзывчивый, интересный, глубокий человек, нежно любящий свой город
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и страну. Во время экскурсии не было впечатления, что это именно экскурсия, с Никой - это атмосфера уюта и комфорта, как будто ты приехал к старому другу, на его родину и он водит тебя по своим любимым местам, рассказывает легенды, вступает в диалог и делится своей любовью к месту и к жизни вообще. Именно с таким гидом нужно начинать знакомство с Тбилиси, чтобы влюбиться в этот город и место, с теплотой вспоминать прогулку и хотеть вернуться сюда снова. А чего стоит вид на Тбилиси с балкона его дома!!! Такого вида нет ни на одной смотровой площадке в городе. Истинное душевное гостепреимство. Он заинтересовывает своим взглядом на историю, включает в рассказы не только легенды, но и философские рассуждения и проницательные умозаключения, заставляет самим задуматься на некоторыми моментами истории. День, проведенный в его сопровождении пролетел незаметно. Буду рекомендовать его всем своим друзьям, собирающимся посетить Тбилиси.

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Екатерина
Мы взяли у Ника экскурсию по Мцхете и дополнили её экскурсией по Тбилисским особнякам в стиле модерн. Получилось две разные экскурсии в один день. Первую провёл Ника, а вторую его
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друг историк архитектуры.
По первой части могу отметить, что Ника знает красивые видовые точки и ракурсы. И хорошо фотографирует, что очень приятно.
И если первая экскурсия это обязательная программа туриста, то вторая изысканное блюдо для гурманов) В общем рекомендую.

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Светлана
Ника, здравствуйте! Спасибо Вам огромное за день, который мы провели с Вами в Тбилиси и Мцхете! Не было ощущения экскурсии, мы как будто приехали к другу в гости, в город,
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в котором никогда не были. Спасибо Вам за то что поделились Вашей любовью к Тбилиси. Спасибо за колоритные дворики и необыкновенные парадные! За истории, за настроение, за гостеприимство. Мы полюбили Тбилиси, и очень надеемся вернуться!!!

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