Архитектура левого берега Тбилиси радикально отличается от старого города. Исторический центр — это типичный Восток.
А на Левобережье всё напоминает о европейских столицах: чёткая планировка, прямые улицы, яркие фасады и дома в стиле модерн. С радостью раскроем вам историю района и архитектурную палитру!
А на Левобережье всё напоминает о европейских столицах: чёткая планировка, прямые улицы, яркие фасады и дома в стиле модерн. С радостью раскроем вам историю района и архитектурную палитру!
Описание экскурсииАвторская экскурсия по Тбилиси Состоятельные горожане заказывали особняки модным архитекторам того времени, как местным, так и приезжим, а те, получив образование в Петербурге и за границей, стремились придать городу современный вид и предпочитали экспериментировать со стилем модерн. При этом на Кавказе архитектура модерна впитала местные особенности, которые сплелись с классическими канонами. Во время прогулки по левому берегу вы увидите:
- Уникальный комплекс, которого, казалось, не могло существовать в эпоху модерна.
- Идеальный образец стиля, который сегодня кажется вполне обычным зданием.
- Собственные дома известных архитекторов эпохи модерна.
- Католический собор, подобный римским образцам.
• Лучший грузинский дворик Тбилиси в стиле модерн. А ещё вы узнаете:
- Кто предпочитал жить в этом районе Тбилиси, и как в облике домов на этой стороне переплетаются восточные мотивы и европейская строгость;
- Почему тбилисский модерн так мало изучен и вообще считался «неважным искусством»;
- Как проходила реконструкция проспекта Агмашенебели и прилегающих улиц, благодаря которой сохранились здания в стиле модерн;
• Как в любой стране мира успешно различать архитектуру эпохи модерна. Важная информация:
- Часть экскурсии проходит по улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
- На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
- Экскурсия доступна для посещения маломобильными гостями (в том числе на инвалидной коляске).
- Предварительная регистрация на событие обязательна.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Левый берег Тбилиси
- Дома известных архитекторов эпохи модерна
- Католический собор
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Давида Агмашенебели 2/8, Саарбрюкенская площадь, здание Silk Bank
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Часть экскурсии проходит по улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь
- На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
- Экскурсия доступна для посещения маломобильными гостями (в том числе на инвалидной коляске)
- Предварительная регистрация на событие обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 3 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты
Погрузитесь в историю Иберийского царства, посетив храмы Джвари, Самтавро, Светицховели и пещерный город Уплисцихе. Узнайте о легендарных правителях и традициях
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
21 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу уютного Тбилиси с его резными балконами и историей, узнавая о местах, где редко бывают туристы
Начало: Парк 9 апреля
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
от €65 за всё до 10 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Сололаки глазами архитектора
Исследуйте Сололаки с гидом-архитектором и откройте для себя архитектурные шедевры Тбилиси. Узнайте о модерне и других стилях в самом фешенебельном районе
Начало: На пл. Свободы
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:30
€85
€121 за всё до 6 чел.