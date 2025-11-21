Мои заказы

Архитектурный расцвет левого берега Тбилиси - эпоха модерна

Архитектура левого берега Тбилиси радикально отличается от старого города. Исторический центр — это типичный Восток.

А на Левобережье всё напоминает о европейских столицах: чёткая планировка, прямые улицы, яркие фасады и дома в стиле модерн. С радостью раскроем вам историю района и архитектурную палитру!
Архитектурный расцвет левого берега Тбилиси - эпоха модерна
Архитектурный расцвет левого берега Тбилиси - эпоха модерна
Архитектурный расцвет левого берега Тбилиси - эпоха модерна

Описание экскурсии

Авторская экскурсия по Тбилиси Состоятельные горожане заказывали особняки модным архитекторам того времени, как местным, так и приезжим, а те, получив образование в Петербурге и за границей, стремились придать городу современный вид и предпочитали экспериментировать со стилем модерн. При этом на Кавказе архитектура модерна впитала местные особенности, которые сплелись с классическими канонами. Во время прогулки по левому берегу вы увидите:
  • Уникальный комплекс, которого, казалось, не могло существовать в эпоху модерна.
  • Идеальный образец стиля, который сегодня кажется вполне обычным зданием.
  • Собственные дома известных архитекторов эпохи модерна.
  • Католический собор, подобный римским образцам.

• Лучший грузинский дворик Тбилиси в стиле модерн. А ещё вы узнаете:

  • Кто предпочитал жить в этом районе Тбилиси, и как в облике домов на этой стороне переплетаются восточные мотивы и европейская строгость;
  • Почему тбилисский модерн так мало изучен и вообще считался «неважным искусством»;
  • Как проходила реконструкция проспекта Агмашенебели и прилегающих улиц, благодаря которой сохранились здания в стиле модерн;

• Как в любой стране мира успешно различать архитектуру эпохи модерна. Важная информация:

  • Часть экскурсии проходит по улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
  • На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
  • Экскурсия доступна для посещения маломобильными гостями (в том числе на инвалидной коляске).
  • Предварительная регистрация на событие обязательна.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Левый берег Тбилиси
  • Дома известных архитекторов эпохи модерна
  • Католический собор
Что включено
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Давида Агмашенебели 2/8, Саарбрюкенская площадь, здание Silk Bank
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Часть экскурсии проходит по улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь
  • На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
  • Экскурсия доступна для посещения маломобильными гостями (в том числе на инвалидной коляске)
  • Предварительная регистрация на событие обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
На машине
11 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты
Погрузитесь в историю Иберийского царства, посетив храмы Джвари, Самтавро, Светицховели и пещерный город Уплисцихе. Узнайте о легендарных правителях и традициях
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
21 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу уютного Тбилиси с его резными балконами и историей, узнавая о местах, где редко бывают туристы
Начало: Парк 9 апреля
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
от €65 за всё до 10 чел.
Семь чудес буржуазного района Сололаки: прогулка с архитектором
Пешая
2 часа
-
30%
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сололаки глазами архитектора
Исследуйте Сололаки с гидом-архитектором и откройте для себя архитектурные шедевры Тбилиси. Узнайте о модерне и других стилях в самом фешенебельном районе
Начало: На пл. Свободы
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:30
€85€121 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси