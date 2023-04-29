Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»

Прогуляться в мини-группе по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века

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Если о парадных Сололаки знают многие, то дома и дворики Чугурети — для большинства закрытая книга.

Мы поможем вам проникнуть в этот мир, помнящий красоту ушедшей эпохи: в уютной группе до 10 человек прогуляемся по парадным с росписями и коваными лестницами, откроем их истории. А в финале заглянем в кинотеатр «Аполло» — шедевр стиля модерн.
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ближайшие даты:
29
апр
7
мая
13
мая
23
мая
28
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Колоритные закоулки Чугурети. Наш маршрут пройдет по улочкам и дворам бывшей немецкой колонии. Незаметно мы перейдем в Тифлис 19 века — с его уютными усадьбами и роскошными особняками, душевными дворами и доходными домами.

Каковые парадные! Мы посетим 5 парадных, куда крайне сложно попасть обычному туристу. За дверьми вас будут ждать оригинальные росписи на стенах — где-то восстановленные, где-то — почти утерянные. А также мрамор, винтовые лестницы, витражи, лепнина и другие свидетельства былой роскоши, которые передадут дух старого Тбилиси.

Дюжина историй о Тифлисе. В изящных парадных и двориках вас будут сопровождать трогательные истории: поговорим о немецких колонистах и росписях художника Телингатера, разберемся, какой след в архитектуре Тбилиси оставил Андреолетти, и вспомним печальную историю купца Чавчанидзе.

Старинный кинотеатр «Аполло». В финале заглянем в здание, где располагался первый кинотеатр Тбилиси (и один из старейших в мире). Сейчас этот шедевр модерна закрыт для посещения — но мы, конечно же, осмотрим его не только снаружи, но и внутри.

Организационные детали

  • Рекомендуем одевать удобную одежду и обувь, чтобы ничего не отвлекало вас от этого увлекательного приключения!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
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