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Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»

Прогуляться по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века
Если о парадных Сололаки знают многие, то дома и дворики Чугурети — для большинства закрытая книга.

Мы поможем вам проникнуть в этот мир, помнящий красоту ушедшей эпохи: прогуляемся по парадным с росписями и коваными лестницами, откроем их истории. А в финале заглянем в кинотеатр «Аполло» — шедевр стиля модерн.
5
3 отзыва
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»

Описание экскурсии

Колоритные закоулки Чугурети. Наш маршрут пройдет по улочкам и дворам бывшей немецкой колонии. Незаметно мы перейдем в Тифлис 19 века — с его уютными усадьбами и роскошными особняками, душевными дворами и доходными домами.

Каковы парадные! Мы посетим 5 парадных, куда крайне сложно попасть обычному туристу. За дверьми вас будут ждать оригинальные росписи на стенах — где-то восстановленные, где-то — почти утерянные. А также мрамор, винтовые лестницы, витражи, лепнина и другие свидетельства былой роскоши, которые передадут дух старого Тбилиси.

Дюжина историй о Тифлисе. В изящных парадных и двориках вас будут сопровождать трогательные истории: поговорим о немецких колонистах и росписях художника Телингатера, разберемся, какой след в архитектуре Тбилиси оставил Андреолетти, и вспомним печальную историю купца Чавчанидзе.

Старинный кинотеатр «Аполло». В финале заглянем в здание, где располагался первый кинотеатр Тбилиси (и один из старейших в мире). Сейчас этот шедевр модерна закрыт для посещения — но мы, конечно же, осмотрим его не только снаружи, но и внутри.

Организационные детали

  • Рекомендуем одевать удобную одежду и обувь, чтобы ничего не отвлекало вас от этого увлекательного приключения!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
    — 3-4 чел. — €200
    — 5-6 чел. — €275

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 386 туристов
За время жизни в Грузии я собрал уникальную коллекцию маршрутов: от исторических парадных и старинных квартир до диких пещер, горных троп, озёр и каньонов. Вместе с командой гидов, влюблённых в своё
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дело, мы уже более 8 лет помогаем путешественникам открывать Грузию с разных сторон и дарим незабываемые эмоции. Каждый маршрут продуман до мелочей и наполнен уникальными деталями, чтобы каждая поездка была такой же интересной как первая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Экскурсия просто потрясающая, серьезно. Отличные места, не думал вообще что такие подъезды могли существовать и тем более сохраниться, экскурсовод Георгий мастер своего дела, прямо перевоплотился в проводника по эпохе и визуально и актерски. За 4 часа совершенно не надоедает (разве что ходьбы для кого-то может быть много, но оно того стоит). Аполло как прекрасное завершение экскурсии. Очень рекомендую
Экскурсия просто потрясающая, серьезно. Отличные места, не думал вообще что такие подъезды могли существовать и тем
Экскурсия просто потрясающая, серьезно. Отличные места, не думал вообще что такие подъезды могли существовать и тем
Экскурсия просто потрясающая, серьезно. Отличные места, не думал вообще что такие подъезды могли существовать и тем
Экскурсия просто потрясающая, серьезно. Отличные места, не думал вообще что такие подъезды могли существовать и тем
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Ани
Просто вау!!!! Это настоящее погружение в историю старого Тбилиси. Прогулка по старинным подъездам с их лепниной, витражами и деревянными лестницами позволила почувствовать дух прошлого и раскрыть скрытые уголки города.

Особенно впечатлил
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кинотеатр «Аполло», обычно недоступный для публики — его атмосфера перенесла нас в эпоху расцвета кинематографа. Узнали много интересных историй о районе и его жителях. Экскурсия — это уникальная возможность прикоснуться к истории и увидеть Тбилиси с другой стороны.
Группа маленькая и это очень комфортно. Всем рекомендую такую экскурсию!

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Т
Экскурсия прошла замечательно
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