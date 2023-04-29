Прогуляться в мини-группе по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века
Мы поможем вам проникнуть в этот мир, помнящий красоту ушедшей эпохи: в уютной группе до 10 человек прогуляемся по парадным с росписями и коваными лестницами, откроем их истории. А в финале заглянем в кинотеатр «Аполло» — шедевр стиля модерн.
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Описание
Что вас ожидает
Колоритные закоулки Чугурети. Наш маршрут пройдет по улочкам и дворам бывшей немецкой колонии. Незаметно мы перейдем в Тифлис 19 века — с его уютными усадьбами и роскошными особняками, душевными дворами и доходными домами.
Каковые парадные! Мы посетим 5 парадных, куда крайне сложно попасть обычному туристу. За дверьми вас будут ждать оригинальные росписи на стенах — где-то восстановленные, где-то — почти утерянные. А также мрамор, винтовые лестницы, витражи, лепнина и другие свидетельства былой роскоши, которые передадут дух старого Тбилиси.
Дюжина историй о Тифлисе. В изящных парадных и двориках вас будут сопровождать трогательные истории: поговорим о немецких колонистах и росписях художника Телингатера, разберемся, какой след в архитектуре Тбилиси оставил Андреолетти, и вспомним печальную историю купца Чавчанидзе.
Старинный кинотеатр «Аполло». В финале заглянем в здание, где располагался первый кинотеатр Тбилиси (и один из старейших в мире). Сейчас этот шедевр модерна закрыт для посещения — но мы, конечно же, осмотрим его не только снаружи, но и внутри.
Организационные детали
- Рекомендуем одевать удобную одежду и обувь, чтобы ничего не отвлекало вас от этого увлекательного приключения!
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.