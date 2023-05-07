Если о парадных Сололаки знают многие, то дома и дворики Чугурети — для большинства закрытая книга. Мы поможем вам проникнуть в этот мир, помнящий красоту ушедшей эпохи: прогуляемся по парадным с росписями и коваными лестницами, откроем их истории. А в финале заглянем в кинотеатр «Аполло» — шедевр стиля модерн.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колоритные закоулки Чугурети. Наш маршрут пройдет по улочкам и дворам бывшей немецкой колонии. Незаметно мы перейдем в Тифлис 19 века — с его уютными усадьбами и роскошными особняками, душевными дворами и доходными домами.

Каковы парадные! Мы посетим 5 парадных, куда крайне сложно попасть обычному туристу. За дверьми вас будут ждать оригинальные росписи на стенах — где-то восстановленные, где-то — почти утерянные. А также мрамор, винтовые лестницы, витражи, лепнина и другие свидетельства былой роскоши, которые передадут дух старого Тбилиси.

Дюжина историй о Тифлисе. В изящных парадных и двориках вас будут сопровождать трогательные истории: поговорим о немецких колонистах и росписях художника Телингатера, разберемся, какой след в архитектуре Тбилиси оставил Андреолетти, и вспомним печальную историю купца Чавчанидзе.

Старинный кинотеатр «Аполло». В финале заглянем в здание, где располагался первый кинотеатр Тбилиси (и один из старейших в мире). Сейчас этот шедевр модерна закрыт для посещения — но мы, конечно же, осмотрим его не только снаружи, но и внутри.

Организационные детали