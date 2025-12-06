8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии по левому берегу Тбилиси вы увидите уникальные места, скрытые от глаз большинства туристов.Улицы, украшенные граффити, расскажут историю города, а дом, где жил Лев Толстой, перенесет вас в прошлое.

Вы посетите старейший мост столицы и узнаете о жизни Максим Горького. Не упустите шанс увидеть русскую православную церковь и католический храм, а также насладиться атмосферой блошиного рынка у Сухого моста. Это путешествие позволит вам открыть Тбилиси с новой стороны и влюбиться в его многогранность

Описание экскурсии

Левый берег вчера и сегодня

Я расскажу, как рос и расширялся Тбилиси на протяжении истории: кто селился на гостеприимных берегах реки Куры, как в городе появились германские колонисты и какие новшества они привнесли. Вы пройдете по улице, украшенной граффити, и увидите, во что местные жители превратили советскую швейную фабрику. А также узнаете историю генерала, который навсегда остался верен Родине, и прогуляетесь по местам, где когда-то бродил Максим Горький, обдумывая свой первый рассказ «Макар Чудра». В Тбилиси бывал и Лев Толстой — я с радостью покажу вам дом, в котором он жил.

Древние улицы, храмы, мосты и колоритный блошиный рынок

Вы увидите местные святыни: русскую православную церковь св. Александра Невского и католический храм св. Петра и Павла. Перейдете через реку по старейшему мосту Тбилиси и посмотрите на резиденцию действующего президента Грузии, дворец принца Ольденбургского, построенный для красавицы Аграфины, парк родного языка и ряды блошиного рынка у Сухого моста. Я поделюсь с вами секретами многогранной и многоликой грузинской столицы и помогу полюбить ее навсегда!

Организационные детали

Экскурсия не подразумевает дополнительных расходов.