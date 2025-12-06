8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Левый берег - другая сторона Тбилиси

Погрузитесь в атмосферу уютного Тбилиси с его резными балконами и историей, узнавая о местах, где редко бывают туристы
На экскурсии по левому берегу Тбилиси вы увидите уникальные места, скрытые от глаз большинства туристов.

Улицы, украшенные граффити, расскажут историю города, а дом, где жил Лев Толстой, перенесет вас в прошлое.
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Вы посетите старейший мост столицы и узнаете о жизни Максим Горького.

Не упустите шанс увидеть русскую православную церковь и католический храм, а также насладиться атмосферой блошиного рынка у Сухого моста. Это путешествие позволит вам открыть Тбилиси с новой стороны и влюбиться в его многогранность

5
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Увидеть уникальные граффити
  • 🏛 Посетить исторические храмы
  • 🌉 Пройтись по старейшему мосту
  • 📚 Узнать о жизни Льва Толстого
  • 🛍 Исследовать блошиный рынок
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Левый берег - другая сторона Тбилиси

Что можно увидеть

  • Улица граффити
  • Русская православная церковь
  • Католический храм
  • Старейший мост
  • Дом Льва Толстого
  • Блошиный рынок

Описание экскурсии

Левый берег вчера и сегодня

Я расскажу, как рос и расширялся Тбилиси на протяжении истории: кто селился на гостеприимных берегах реки Куры, как в городе появились германские колонисты и какие новшества они привнесли. Вы пройдете по улице, украшенной граффити, и увидите, во что местные жители превратили советскую швейную фабрику. А также узнаете историю генерала, который навсегда остался верен Родине, и прогуляетесь по местам, где когда-то бродил Максим Горький, обдумывая свой первый рассказ «Макар Чудра». В Тбилиси бывал и Лев Толстой — я с радостью покажу вам дом, в котором он жил.

Древние улицы, храмы, мосты и колоритный блошиный рынок

Вы увидите местные святыни: русскую православную церковь св. Александра Невского и католический храм св. Петра и Павла. Перейдете через реку по старейшему мосту Тбилиси и посмотрите на резиденцию действующего президента Грузии, дворец принца Ольденбургского, построенный для красавицы Аграфины, парк родного языка и ряды блошиного рынка у Сухого моста. Я поделюсь с вами секретами многогранной и многоликой грузинской столицы и помогу полюбить ее навсегда!

Организационные детали

Экскурсия не подразумевает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет€10
Стандартный билет€23
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Парк 9 апреля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1199 туристов
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда
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не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
Дарья
Мне очень понравилось то, что это не шаблонная экскурсия, а интересный рассказ о городе, в котором жили разные интересные и замечательные люди разных временных эпох; об этих людях и идет рассказ, много памятных мест. И остается очень приятное послевкусие от прогулки, как будто перемещались в разные эпохи. Олеся очень обаятельная и эрудированная рассказчица. Рекомендую от души!
Мне очень понравилось то, что это не шаблонная экскурсия, а интересный рассказ о городе, в котором
Мне очень понравилось то, что это не шаблонная экскурсия, а интересный рассказ о городе, в котором
Мне очень понравилось то, что это не шаблонная экскурсия, а интересный рассказ о городе, в котором
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Таня
Мне повезло познакомиться с Олесей,настоящим профессионалом, чудесным гидом и просто отличным человеком. Потрясающие знания, детали о которых, я уверена,мало кто слышал, превращают экскурсию в увлекательную прогулку. Я открыла для себя Тбилиси с новой удивительной стороны и была этому очень рада. Такое ощущение, что в столице Грузии у меня появилась ещё одна родственники душа.
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Виталий
Очень приятный гид, нам все понравилось. Интереснейший район, благодаря Олесе заходили в улочки, которые обычно проходят мимо. Олеся с юмором делится историями как о прошлом, так и о текущем времени. Легкий и непринуждённый рассказ.
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А
Удивительные места, совсем другой Тбилиси. И все это благодаря Олесе, эмпатичной, эрудированной, любящей свой город. Она умело находит грань между изложением исторических фактов и доступностью подачи информации. Более того, очень многие локации просто остались без нашего внимание, если бы Олеся не сделала на этом акцент. Помимо этого, гид дала практические советы относительно пребывания в Тбилиси. Рекомендуем и экскурсию, и гида!
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Михаил
Совершенно чудесная прогулка с Олесей по левому берегу! Были с женой и сыном (14) - все в восторге. История города и людей, архитектура - все интересно и с юмором. Олеся провела в закрытые парадные и дворы. Очень рекомендуем.
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Олег
Прекрасная экскурсия, даёт представление о городе, его развитии, культурных ценностях в развитии от основания до сегодняшнего дня. Очень рекомендую!
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Входит в следующие категории Тбилиси

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