8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности

Олеся
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Олеся – ваш гид
Вы посетите уютный левобережный Тбилиси, похожий на маленький европейский городок с неизменным местным колоритом: резными деревянными балконами и живописными двориками.

Я покажу вам улицу граффити, русскую православную церковь, самый старый столичный мост, дом, где останавливался Лев Толстой, блошиный рынок и множество других интересных мест, куда редко ступает нога туриста.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Парк 9 апреля
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Левый берег — другая сторона Тбилиси
Левый берег — другая сторона Тбилиси

Что вас ожидает

Левый берег вчера и сегодня
Я расскажу, как рос и расширялся Тбилиси на протяжении истории: кто селился на гостеприимных берегах реки Куры, как в городе появились германские колонисты и какие новшества они привнесли. Вы пройдете по улице, украшенной граффити, и увидите, во что местные жители превратили советскую швейную фабрику. А также узнаете историю генерала, который навсегда остался верен Родине, и прогуляетесь по местам, где когда-то бродил Максим Горький, обдумывая свой первый рассказ «Макар Чудра». В Тбилиси бывал и Лев Толстой — я с радостью покажу вам дом, в котором он жил.

Древние улицы, храмы, мосты и колоритный блошиный рынок
Вы увидите местные святыни: русскую православную церковь св. Александра Невского и католический храм св. Петра и Павла. Перейдете через реку по старейшему мосту Тбилиси и посмотрите на резиденцию действующего президента Грузии, дворец принца Ольденбургского, построенный для красавицы Аграфины, парк родного языка и ряды блошиного рынка у Сухого моста. Я поделюсь с вами секретами многогранной и многоликой грузинской столицы и помогу полюбить ее навсегда!

Организационные детали

  • Пожалуйста, надевайте удобную обувь и используйте защитные средства от солнца.
  • Экскурсия не подразумевает дополнительных расходов.
Левый берег — другая сторона Тбилиси
Левый берег — другая сторона Тбилиси
Левый берег — другая сторона Тбилиси
Левый берег — другая сторона Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Парк 9 апреля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
10 февраля,понедельник, в Тбилиси температура воздуха в 10-00 была минус 9 градусов. Это не помешало нашему гиду прийти вовремя на встречу. Экскурсия была пешая и длилась три часа. Наш экскурсовод- Олеся, очень грамотно составила порядок движения с просмотром видовых моментов и заинтересовала новой и глубокой информацией. Холода, очень не характерного для этих мест, мы не почувствовали, т.к. двигались достаточно энергично. За это время мы узнали о городе и его истории очень много нового и интересного. И все это благодаря нашему экскурсоводу - Олесе.
В Тбилиси мы не первый раз. На экскурсиях уже были. Но в этот раз были приятно поражены высоким уровнем квалификации нашего экскурсовода. Кроме этого, Олеся просто обаятельный человек, что немаловажно при общении с людьми. Огромное ей спасибо. Рекомендуем и экскурсию и гида.
23 сентября 2019
Очень повезло с милой Олесей!
Нам показали район города,о котором мы даже и не знали.
Кроме наинтереснейшей экскурсии,мы посетили несколько мест,необходимых каждому туристу)
Огромное спасибо гиду!
С такими профи,как Олеся, хочется постоянно общаться!
10 августа 2019
Очень интересная экскурсия !!! Олеся показала нам «другой» удивительный Тбилиси. Много гуляли, но было легко , так как шли в спокойном темпе. И когда уставали могли присесть на лавочку и дальше слушать увлекательный рассказ )) Эту экскурсию мы выбрали для себя вместо обзорной и остались очень довольны!
Оксана
24 мая 2019
Спасибо огромное Олесе за эту душевную прогулку- экскурсию! Было очень комфортно, интересно, познавательно. Левый берег- теперь моя любовь, в следующий раз жить только там. Район чудесный, парадные старых домов невероятно красивые. Фабрика с граффити крутая. Расставаться не хотелось совсем. Помимо графика экскурсии Олеся с нами провела ещё много времени и очень помогла с вином, украшениями и метро. Однозначно советую на все 200%. У других гидов в программах этого района нет!
23 мая 2019
Очень благодарна Олесе за экскурсию. Показала такие места и красоты про которые в интернете ничего не написано. Мне было с ней очень душевно и комфортно. Рекомендую всем.
7 мая 2019
Чудесно провели время, гуляя с Олесей! Мы в Тбилиси уже в 4-ый раз, поэтому и заинтересовал этот маршрут - центр уже исхожен, а про левобережье знали мало.

Олеся - отличный рассказчик! Мы не только узнали много нового, но и получили ответы на все наши вопросы, не только по экскурсии, но и связанные с жизнью в Тбилиси и в Грузии в целом. Как местный житель, Олеся поделилась кучей интересных деталей, рассказала про отношение грузин к разным вопросам.

В общем, всячески рекомендуем! Атмосфера на прогулке была позитивная, лёгкая, вспоминаем с улыбкой!
1 апреля 2019
Спасибо Олесе за интересную и содержательную экскурсию! Прогулка вышла непринуждённой и познавательной одновременно, удалось заглянуть во множество уголков, скрытых от непосвящённых, и восхититься колоритом и многообразием этого чудесного города!
31 марта 2019
Это была вторая наша экскурсия с замечательной Олесей, она оставила такие же неизгладимые впечатления, как и первая! Если Вы ищите лучшего гида в Тбилиси, то не раздумывайте, оформляйте заказ! Авторский отличный маршрут, интересный детальный рассказ , очень приятная непринужденная и легкая атмосфера. Олеся, спасибо за Ваш такой нужный труд. Очень надеемся вернуться через год и обнаружить новые экскурсии с Вами! Удачи Вам и всех благ!

Олеся проводит ещё 2 экскурсии

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