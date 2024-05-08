1 чел.
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Фотопрогулка
2.5 часа
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоголосье грузинской кухни
Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Искусство органического виноделия
Авторский винный тур по Кахетии
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от €280 за всё до 15 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Еврейское наследие Тбилиси
Узнать о роли еврейских общин в культуре города на авторской прогулке по старинным кварталам
Начало: Возле площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€31 за человека
скидка
50%
Квест
3 часа
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
«Продолжим нашу экскурсию в мир виноделия, погружаясь в дегустацию изысканных вин, произведенных из лучших сортов грузинского винограда авторскими виноделами»
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Квест
3 часа
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
«Это уникальное авторское, но при этом самостоятельное приключение, где вы в главной роли»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов
Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia
Расписание: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$100 за человека
Квест
4 часа
Гастро-квест по Тбилиси
Начало: 2 Merab Kostava St, Tbilisi, Georgia
«Разбудите свои вкусовые рецепторы, попробовав необычные блюда с авторскими рецептами»
Расписание: Каждый день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$60 за человека
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€140 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Исследовать дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (мини-группа, всё включено)
Начало: В районе метро Руставели
«Аутентичная атмосфера, эстетика и эксклюзивность — три главных достоинства этой авторской программы»
€130 за человека
Индивидуальная
10 часов
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
Посетить малоизвестные древние города, побывать в гостях у кистинцев и полюбоваться водопадом Хадори
Начало: на площади Революции роз
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина8 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень рекомендую к посещению, интересно будет даже тем, кто многое видел в Тбилиси- необычные локации, скрытые дворики, прекрасная иммерсивная составляющая. Большое спасибо гиду Валерию, остались в восторге)))
- ДДавид28 апреля 2024Интересный, открытый и профессиональный разговор о современном состоянии грузинского натурального виноделия сменяется радушием хозяйки, пригласившей гостей буквально к себе домой
- KKamilla11 апреля 2024Валерий отличный гид! Провел интересную, познавательную, а главное не банальную экскурсию по Тбилиси! Всем рекомендую
- ННаталья10 апреля 2024Всё прошло прекрасно. Экскурсовод Карина замечательный рассказчик и просто удивительная женщина! Узнали много интересного!
- ММария17 марта 2024Всё очень понравилось! Душевно, познавательно, без спешки! Учитывались все пожелания по маршруту, дополнительно покатались на караблике. Очень рекомендую всем!
- ВВладимир13 февраля 2024Очень необычная экскурсия! Классно, что ни от кого не зависишь, проходишь в своем ритме, хоть 2 дня) Мы в Тбилиси
- ИИрина11 февраля 2024Надя невероятная - после этой прогулки (а она великолепна, этот район мой любимый в Тбилиси) познакомились поближе и встречаемся на чашку кофе, когда я прилетаю в Тбилиси)
- ААделина18 ноября 2023Понравилось! Интересные места показала Надя и хорошие фото получились.
- ППетр26 октября 2023Было очень интересно узнать о старом городе, увидеть места которые сами бы мы не увидели или не заметили, моей жене и мне очень понравилось, спасибо вам Надя за интересные рассказы и теплое общение
- ЕЕлена25 сентября 2023Вот уже несколько дней прошло, а мы все вспоминаем прекрасную Нино. Обаятельная, заразительная, про виноделие знает все, делится щедро своими
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Авторские»
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