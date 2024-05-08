Авторские экскурсии от местных гидов Тбилиси

Найдено 11 экскурсий в категории «Авторские» в Тбилиси, цены от €17, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
126 отзывов
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Многоголосье грузинской кухни
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Многоголосье грузинской кухни
Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 15 чел.
Искусство органического виноделия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Искусство органического виноделия
Авторский винный тур по Кахетии
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от 280 за всё до 15 чел.
Еврейское наследие Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
11 отзывов
Еврейское наследие Тбилиси
Узнать о роли еврейских общин в культуре города на авторской прогулке по старинным кварталам
Начало: Возле площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
31 за человека
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
50%
Квест
3 часа
4 отзыва
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
«Продолжим нашу экскурсию в мир виноделия, погружаясь в дегустацию изысканных вин, произведенных из лучших сортов грузинского винограда авторскими виноделами»
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
«Это уникальное авторское, но при этом самостоятельное приключение, где вы в главной роли»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 за всё до 4 чел.
Эстафета гидов
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов
Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia
Расписание: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$100 за человека
Гастро-квест по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
4 часа
Гастро-квест по Тбилиси
Начало: 2 Merab Kostava St, Tbilisi, Georgia
«Разбудите свои вкусовые рецепторы, попробовав необычные блюда с авторскими рецептами»
Расписание: Каждый день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$60 за человека
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
140 за всё до 10 чел.
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Исследовать дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (мини-группа, всё включено)
Начало: В районе метро Руставели
«Аутентичная атмосфера, эстетика и эксклюзивность — три главных достоинства этой авторской программы»
130 за человека
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
Посетить малоизвестные древние города, побывать в гостях у кистинцев и полюбоваться водопадом Хадори
Начало: на площади Революции роз
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    8 мая 2024
    Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
    Прекрасная экскурсия, очень рекомендую к посещению, интересно будет даже тем, кто многое видел в Тбилиси- необычные локации, скрытые дворики, прекрасная иммерсивная составляющая. Большое спасибо гиду Валерию, остались в восторге)))
  • Д
    Давид
    28 апреля 2024
    Искусство органического виноделия
    Интересный, открытый и профессиональный разговор о современном состоянии грузинского натурального виноделия сменяется радушием хозяйки, пригласившей гостей буквально к себе домой
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    на обильный обед из вкуснейшие грузинских блюд, сопровождающий дегустацию отличных вин собственной винодельни. А ещё поговорили про музыку, искусство, и собак. И это все удивительная Нино. Спасибо!

  • K
    Kamilla
    11 апреля 2024
    Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
    Валерий отличный гид! Провел интересную, познавательную, а главное не банальную экскурсию по Тбилиси! Всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Всё прошло прекрасно. Экскурсовод Карина замечательный рассказчик и просто удивительная женщина! Узнали много интересного!
  • М
    Мария
    17 марта 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Всё очень понравилось! Душевно, познавательно, без спешки! Учитывались все пожелания по маршруту, дополнительно покатались на караблике. Очень рекомендую всем!
  • В
    Владимир
    13 февраля 2024
    Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
    Очень необычная экскурсия! Классно, что ни от кого не зависишь, проходишь в своем ритме, хоть 2 дня) Мы в Тбилиси
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    уже бывали, но никогда не брали экскурсию, поэтому было удивительно открывать город по новому) Теперь по качеству: голоса приятные (мужской и женский), слушать интересно. Загадки не супер сложные, на логику. Иногда непонятно, но подсказки всегда выручают, ну а если совсем не получится отгадать то подскажут ответ) Спасибо команде кто это делал, с удовольствием бы прошел еще такие экскурсии!

  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Авторская фотопрогулка по Тбилиси
    Надя невероятная - после этой прогулки (а она великолепна, этот район мой любимый в Тбилиси) познакомились поближе и встречаемся на чашку кофе, когда я прилетаю в Тбилиси)
  • А
    Аделина
    18 ноября 2023
    Авторская фотопрогулка по Тбилиси
    Понравилось! Интересные места показала Надя и хорошие фото получились.
  • П
    Петр
    26 октября 2023
    Авторская фотопрогулка по Тбилиси
    Было очень интересно узнать о старом городе, увидеть места которые сами бы мы не увидели или не заметили, моей жене и мне очень понравилось, спасибо вам Надя за интересные рассказы и теплое общение
  • Е
    Елена
    25 сентября 2023
    Искусство органического виноделия
    Вот уже несколько дней прошло, а мы все вспоминаем прекрасную Нино. Обаятельная, заразительная, про виноделие знает все, делится щедро своими
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    знаниями, заражает своей любовью к культуре виноделия и сама делает потрясающее вино. Спасибо за теплый прием, душевные разговоры за бокалом выдающегося вина и новые знакомства с увлеченными и преданными своему любимому делу людьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Авторские»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Авторская фотопрогулка по Тбилиси
  2. Многоголосье грузинской кухни
  3. Искусство органического виноделия
  4. Еврейское наследие Тбилиси
  5. Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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