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уже бывали, но никогда не брали экскурсию, поэтому было удивительно открывать город по новому) Теперь по качеству: голоса приятные (мужской и женский), слушать интересно. Загадки не супер сложные, на логику. Иногда непонятно, но подсказки всегда выручают, ну а если совсем не получится отгадать то подскажут ответ) Спасибо команде кто это делал, с удовольствием бы прошел еще такие экскурсии!