Экскурсии по набережной Тбилиси

Найдено 7 экскурсий в категории «Набережная» в Тбилиси, цены от €21, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Пройдёте по секретному туннелю к набережной реки Куры и окажетесь на причале, где будет ждать катер»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Левый берег - другая сторона Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 50 за всё до 10 чел.
Романтическое свидание в Тбилиси
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
«А затем посетить левый берег Куры и район Метехи, чтобы сфотографироваться на фоне домов с резными деревянными балкончиками, уютно нависшими над водой»
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
280 за человека
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
«Пройдём по незаметному для глаз туннелю прямо на набережную Куры, где вы сможете передохнуть, выпить чай, кофе или вино и прогуляться на катере по реке»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
5043 за человека
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
«Поросшие деревьями берега, зеркальная водная гладь — всё это создаёт волшебную атмосферу для особого вечера»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
70 за человека
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Прогуляться в группе по одному из древнейших районов города, где сохранился тифлисский колорит
Начало: В районе станции метро Авлабар
«В стоимость экскурсии входят услуги гида, чай/кофе/вино на набережной»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4034 за человека
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
«Архитектура Левого берега Тбилиси радикально отличается от Старого города»
16 июня в 10:30
25 июня в 16:00
21 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
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    Этот остроумный, обаятельный, добрый и несомненно профессиональный человек показал нам великолепие столицы, прекрасные парадные, рассказал интересные истории "не по бумажке", что очень привлекало нас - слушателей. Колоритно для меня было то, что с гидом и с нами все здоровались) это располагало к душевной прогулке. Так же "гвоздем" экскурсии для нас стало то, что мы постоянно что-то если и пили… Идешь по улочкам Тбилиси, слушаешь прекрасного гида, ешь шоти и запиваешь это вином) ну красота, не так ли? Спасибо Ливани. Он нас так сблизил с группой, что мы потом все отправились есть хинкали) Советую.

  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Хочу выразить огромную благодарность организатором, был в восторге от приема! это была моя первая экскурсия по Тбилиси и я не ошибся, что выбрал именно это! супер прогулка, увидели почти все и гид прекрасно рассказывал, очень рекомендую! спасибо еще раз!
  • Р
    Руслан
    11 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Спасибо за удовольствие! За грузинский радушный приём и за профессиональную и познавательную экскурсию.
  • А
    Анна
    30 декабря 2023
    ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
    Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.
  • А
    Александр
    11 октября 2023
    Романтическое свидание в Тбилиси
    Все что написано - все прошли. Только шар и колесо обозрения не работало из-за ветра. Понравился сабраж еще - не каждый раз исполняешь такие вещи.
  • В
    Виктория
    16 мая 2023
    Левый берег - другая сторона Тбилиси
    Очень интересная экскурсия. Были на экскурсии с ребёнком 13 лет, всем довольны. Олеся интересный и очень приятный собеседник. Прошли по
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    новому городу приятными маршрутами, заглянули в уютные дворики, которые сами никогда бы не заметили, узнали много интересного об истории города. Спасибо, рекомендуем)

  • В
    Вадим
    2 декабря 2022
    Левый берег - другая сторона Тбилиси
    Интереснейшая прогулка, Олеся-замечательная рассказчица: очень интересно, интеллигентно, аккуратно и со вкусом, в дружеской атмосфере показала такие места в Тбилиси, которые мы бы сами не увидели. Идеально проработанный маршрут и очень милые улочки «непарадной» части Тбилиси ждут вас! Однозначно рекомендуем всем!
  • А
    Аня
    8 ноября 2022
    Левый берег - другая сторона Тбилиси
    Через человека начинаешь познавать и любить город. Благодаря Олесе Тбилиси стал еще ближе, понятней, родней и любимей. В следующий раз обязательно будем жить на левом берегу, потому что там очень интересно и душевно. Олеся, благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Набережная»

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  1. Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
  2. Левый берег - другая сторона Тбилиси
  3. Романтическое свидание в Тбилиси
  4. ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
  5. Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
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  2. Серные бани
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  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Набережная" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 21 до 280 со скидкой до 64%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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