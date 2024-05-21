1 чел.
По популярности
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Пройдёте по секретному туннелю к набережной реки Куры и окажетесь на причале, где будет ждать катер»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от €50 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
«А затем посетить левый берег Куры и район Метехи, чтобы сфотографироваться на фоне домов с резными деревянными балкончиками, уютно нависшими над водой»
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
€280 за человека
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
«Пройдём по незаметному для глаз туннелю прямо на набережную Куры, где вы сможете передохнуть, выпить чай, кофе или вино и прогуляться на катере по реке»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
50€43 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
«Поросшие деревьями берега, зеркальная водная гладь — всё это создаёт волшебную атмосферу для особого вечера»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
€70 за человека
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Прогуляться в группе по одному из древнейших районов города, где сохранился тифлисский колорит
Начало: В районе станции метро Авлабар
«В стоимость экскурсии входят услуги гида, чай/кофе/вино на набережной»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
40€34 за человека
Групповая
2.5 часа
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
«Архитектура Левого берега Тбилиси радикально отличается от Старого города»
16 июня в 10:30
25 июня в 16:00
€21 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 мая 2024Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
- ВВадим13 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность организатором, был в восторге от приема! это была моя первая экскурсия по Тбилиси и я не ошибся, что выбрал именно это! супер прогулка, увидели почти все и гид прекрасно рассказывал, очень рекомендую! спасибо еще раз!
- РРуслан11 мая 2024Спасибо за удовольствие! За грузинский радушный приём и за профессиональную и познавательную экскурсию.
- ААнна30 декабря 2023Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.
- ААлександр11 октября 2023Все что написано - все прошли. Только шар и колесо обозрения не работало из-за ветра. Понравился сабраж еще - не каждый раз исполняешь такие вещи.
- ВВиктория16 мая 2023Очень интересная экскурсия. Были на экскурсии с ребёнком 13 лет, всем довольны. Олеся интересный и очень приятный собеседник. Прошли по
- ВВадим2 декабря 2022Интереснейшая прогулка, Олеся-замечательная рассказчица: очень интересно, интеллигентно, аккуратно и со вкусом, в дружеской атмосфере показала такие места в Тбилиси, которые мы бы сами не увидели. Идеально проработанный маршрут и очень милые улочки «непарадной» части Тбилиси ждут вас! Однозначно рекомендуем всем!
- ААня8 ноября 2022Через человека начинаешь познавать и любить город. Благодаря Олесе Тбилиси стал еще ближе, понятней, родней и любимей. В следующий раз обязательно будем жить на левом берегу, потому что там очень интересно и душевно. Олеся, благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Набережная»
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