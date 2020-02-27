29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей

Gocha
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Gocha – ваш гид
Монастырь Шиомгвиме, храмы Джвари, Самтавро и Светицховели, а также пещерный город Уплисцихе находятся в древнейших культурно-исторических очагах Грузии.

Здесь творилась история Иберийского царства, строились античные храмы, а позже – воздвигались первые христианские соборы.

В путешествии по этим величественным и древним местам я расскажу о важнейших вехах в жизни грузинского народа, о легендарных правителях и тех ценностях, которые легли в основу традиций, высоко почитаемых и поныне.
€125
107 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Встреча — Тбилиси. Место вашего проживания
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У этой экскурсии29 отзывов
4.9
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе

Что вас ожидает

Главные памятники Мцхеты
У храма Джвари, гармонично вписанного в окружающий рельеф, поговорим о нем, как о символе христианской Грузии и первых этапах развития новой религии. Именно здесь вы увидите знаменитую картину слияния двух рек – Арагви и Куры. Я расскажу о легендарных праотцах картвельских племен и возникновении Мцхеты – одного из древнейших городских поселений и столицы Иберии. В Самтавро узнаете о деятельности первого христианского царя Грузии Мириана, похороненного на территории церкви. Посетите Светицховели, где я познакомлю вас с историей появления его культовых реликвий – хитона Христа и мощей Андрея Первозванного, а также расскажу о знаменитом роде Багратиони, представители которого покоятся в кафедральном соборе. Кроме того, в программе будет первая монашеская община – Шиомгвиме, где вы услышите о тринадцати ассирийских отцах, о том, как это место стало центром культурного возрождения, и о причинах, по которым обитель так любили грузинские цари.

Скальный Уплисцихе – назад в античность
По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе. Гуляя по территории античного памятника скальной архитектуры, вы узнаете о роли крепости 6 века до н.э., сыгравшей заметную роль в политической и культурной жизни страны в средние века. Побеседуем о структуре высеченных в скале помещений и самом решении – соорудить поселение именно такого типа, а также порассуждаем, какой была жизнь его обитателей – во что верили дохристианские народы, как организовывали пространство, что провозглашали высшими ценностями и как языческие идеи постепенно уступали новому религиозному пути.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на автомобиле Subaru Forester
  • После экскурсии я также готов вас отвезти к Тбилисскому морю и Лисьему озеру, где в теплый сезон вы сможете искупаться

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: питание во время путешествия, входные билеты в Уплисцихе и музей Сталина

Каждый гость получит от меня маленький подарок — домашнюю натуральную чурчхелу

Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Тбилиси. Место вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gocha
Gocha
Здравствуйте! Меня зовут Гоча, я родился и вырос в Тбилиси. Всегда интересовался историей своей страны и старался углублять свои знания в этой области. Со временем мой интерес перерос в хобби, а затем и в профессию. Уже несколько лет работаю с путешественниками с большим энтузиазмом, знакомлю с культурой гостеприимной Грузии. Провожу частные туры по разным маршрутам: Мцхета, Ананури, Казбеги, Кахети, Гори, Уплисцихе, Борджоми, Вардзия и не только. В поездках со мной всегда можно вносить изменения в маршрут по вашему желанию, я также даю столько времени, сколько вам будет нужно для фотосессий и любования пейзажами! Приезжайте в гости!
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Обязательно попутешествуйте с Гочей по Тбилиси и прекрасным местам Грузии!
Вы не только узнаете много нового! С вами поделятся частицей любви к своей Родине!
Аура доброжелательности не покинет вас всю поездку.
Емкая и содержательная экскурсия прошла на одном дыхании!
Расставались как давние друзья.
Хочется увидеть еще больше и конечно же с Гочей!
Марина. Надежда.
11 февраля 2020
Понравилось все. Очень хорошо продуман маршрут, большой молодец экскурсовод и при этом, очень приятный собеседник, доброжелательный, щедрый, с чувством юмора, вселяющий уверенность и на склоне горы и в поездке по трассе. Грузия, у тебя замечательные сыновья!
23 ноября 2019
Были вчера на экскурсии с Гочей. Это было просто здорово!!! Очень понравилось всё: и маршрут, и рассказ, и удобство во всём. Машинка шустрая, водитель аккуратный. Вообще, если бы была оценка 15 или 20, мы бы её поставили!!! Погода была очень разная, но это абсолютно не помешало, возможно, даже наоборот. Приятным сюрпризом были подарочки от Гочи, от чистого сердца!!! В общем, недочётов мы не нашли, советуем всем!!!!!! А Гоче удачи во всём!!! Побольше бы таких экскурсоводов!!!!!
11 ноября 2019
Экскурсия была очень насыщенной. Много информации и интересных фактов.
Отдельное спасибо за подарки :)
10 ноября 2019
Хороший гид, рассказчик. Экскурсия прошла в хорошем темпе, была насыщена информацией, фактами, красотой окружающей природы. Рекомендую вам Гочу и его тур. Очень аккуратный и вежливый водитель. Отдельное спасибо за презенты. С хорошим человеком всегда приятно иметь дело.
7 октября 2019
Спасибо большое за отличную экскурсию, маршрут очень интересный и насыщенный, занимает целый день. Гоча очень открытый, гостеприимный, доброжелательный и веселый человек, очень любит Грузию, отлично водит машину, с ним можно расслабиться. Мне суть-чуть-чуть не хватило структурности и цельности в самой экскурсии, а мужу всё очень понравилось
2 октября 2019
Мы очень довольны экскурсией с Гоча.
Мы посетили потрясающие красивые места: Мцхета, Уплисцихе, Гори. Гоча очень интересно рассказывал про все храмы, показал нам потрясающе красивые места, рассказывал про жизнь и быт в Грузии в древности и в настоящее время. Особенно нам понравилось посещение Уплисцихе. Наш сын 8 лет был просто в восторге. Гоча никуда не торопился и был очень внимательным ко всем нашим просьбам. Очень рекомендую экскурсию с Гоча.
30 сентября 2019
Это был очень насыщенный длинный день среди грузинских красот ! Казалось, Гоча знал все на свете по истории, культуре, архитектуре Грузии и старался, чтобы мы тоже прониклись этим богатством! Экскурсия хорошо продумана по структуре, но Гоча искренне идет навстречу всем пожеланиям и делает больше, чем планировалось. Гоча, спасибо за душевность и радушие! И, конечно, отдельное спасибо за подарочки!))
21 июня 2019
Экскурсия очень понравилась. Гоча был очень внимателен, старался чтобы мы все успели посмотреть до закрытия. Все было четко, организовано. Маршрут был продуман отлично. Он хорошо разговаривает по-русски. Гоча сделал намного больше чем описано в экскурсии, нас встретил на ж/д вокзале в 6-30 с ночного поезда из Батуми, отвез в гостиницу, подождал пока мы поселимся и только потом начал экскурсию. Нам понравилось настолько, что мы заказали Гоче еще одну экскурсию в Кахетию.
Любовь
19 июня 2019
Спасибо Гоче за прекрасную экскурсию, Гоча очень эрудированный , интелигентный гид, который старается максимально интересно и подробно вам подать много информации. Факты, легенды, юмор -всего было в избытке, подарки в начале экскурсии.
День пролетел незаметно, Спасибо !
Ещё 19 отзывов

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