29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Здесь творилась история Иберийского царства, строились античные храмы, а позже – воздвигались первые
Описание экскурсии
Главные памятники Мцхеты
У храма Джвари, гармонично вписанного в окружающий рельеф, поговорим о нем, как о символе христианской Грузии и первых этапах развития новой религии. Именно здесь вы увидите знаменитую картину слияния двух рек – Арагви и Куры. Я расскажу о легендарных праотцах картвельских племен и возникновении Мцхеты – одного из древнейших городских поселений и столицы Иберии. В Самтавро узнаете о деятельности первого христианского царя Грузии Мириана, похороненного на территории церкви. Посетите Светицховели, где я познакомлю вас с историей появления его культовых реликвий – хитона Христа и мощей Андрея Первозванного, а также расскажу о знаменитом роде Багратиони, представители которого покоятся в кафедральном соборе. Кроме того, в программе будет первая монашеская община – Шиомгвиме, где вы услышите о тринадцати ассирийских отцах, о том, как это место стало центром культурного возрождения, и о причинах, по которым обитель так любили грузинские цари.
Скальный Уплисцихе – назад в античность
По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе. Гуляя по территории античного памятника скальной архитектуры, вы узнаете о роли крепости 6 века до н. э., сыгравшей заметную роль в политической и культурной жизни страны в средние века. Побеседуем о структуре высеченных в скале помещений и самом решении – соорудить поселение именно такого типа, а также порассуждаем, какой была жизнь его обитателей – во что верили дохристианские народы, как организовывали пространство, что провозглашали высшими ценностями и как языческие идеи постепенно уступали новому религиозному пути.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Toyota Sienna. Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
- После экскурсии я готов вас отвезти к Тбилисскому морю к мемориалу Зураба Церетели «Летопись истории Грузии», а в тёплый сезон мы также сможем искупаться
- По вашему желанию программу экскурсии можно корректировать
- Дополнительные расходы: питание во время путешествия, входные билеты в Уплисцихе и музей Сталина
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Отзывы и рейтинг
Остались максимально довольны Максимально проработанный тур, множество интересных деталей Посетили многие даже не очень туристические места Крайне увлекательный рассказ от гида Несмотря на длительность экскурсии, не было чувства усталости Максимально рекомендуем
Основных характеристики данной экскурсии: забота, качество, комфорт, высокий уровень, восхищение!
Гоча - прекрасный гид. Каждая минута поездки была наполнена информацией и заботой о нас.
Все рассчитано по времени.