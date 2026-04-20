29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)

Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Монастырь Шиомгвиме, храмы Джвари, Самтавро и Светицховели, а также пещерный город Уплисцихе находятся в древнейших культурно-исторических очагах Грузии.

Здесь творилась история Иберийского царства, строились античные храмы, а позже – воздвигались первые
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христианские соборы.

В путешествии по этим величественным и древним местам я расскажу о важнейших вехах в жизни грузинского народа, о легендарных правителях и тех ценностях, которые легли в основу традиций, высоко почитаемых и поныне.

5
57 отзывов
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)

Описание экскурсии

Главные памятники Мцхеты

У храма Джвари, гармонично вписанного в окружающий рельеф, поговорим о нем, как о символе христианской Грузии и первых этапах развития новой религии. Именно здесь вы увидите знаменитую картину слияния двух рек – Арагви и Куры. Я расскажу о легендарных праотцах картвельских племен и возникновении Мцхеты – одного из древнейших городских поселений и столицы Иберии. В Самтавро узнаете о деятельности первого христианского царя Грузии Мириана, похороненного на территории церкви. Посетите Светицховели, где я познакомлю вас с историей появления его культовых реликвий – хитона Христа и мощей Андрея Первозванного, а также расскажу о знаменитом роде Багратиони, представители которого покоятся в кафедральном соборе. Кроме того, в программе будет первая монашеская община – Шиомгвиме, где вы услышите о тринадцати ассирийских отцах, о том, как это место стало центром культурного возрождения, и о причинах, по которым обитель так любили грузинские цари.

Скальный Уплисцихе – назад в античность

По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе. Гуляя по территории античного памятника скальной архитектуры, вы узнаете о роли крепости 6 века до н. э., сыгравшей заметную роль в политической и культурной жизни страны в средние века. Побеседуем о структуре высеченных в скале помещений и самом решении – соорудить поселение именно такого типа, а также порассуждаем, какой была жизнь его обитателей – во что верили дохристианские народы, как организовывали пространство, что провозглашали высшими ценностями и как языческие идеи постепенно уступали новому религиозному пути.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Toyota Sienna. Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • После экскурсии я готов вас отвезти к Тбилисскому морю к мемориалу Зураба Церетели «Летопись истории Грузии», а в тёплый сезон мы также сможем искупаться
  • По вашему желанию программу экскурсии можно корректировать
  • Дополнительные расходы: питание во время путешествия, входные билеты в Уплисцихе и музей Сталина

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Я встречу вас у вашего отеля или другого удобного места в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гоча
Гоча — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 957 туристов
Родился и вырос в Тбилиси. Всегда интересовался историей своей страны и старался углублять знания в этой области. Со временем мой интерес перерос в хобби, а затем и в профессию. Уже
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много лет работаю с путешественниками с большим энтузиазмом, знакомлю с культурой гостеприимной Грузии. Провожу частные туры по разным маршрутам: Мцхета, Ананури, Казбеги, Кахети, Гори, Уплисцихе, Боржоми, Вардзия и не только. В поездках со мной всегда можно вносить изменения в маршрут по вашему желанию. Также я даю столько времени, сколько вам будет нужно для фотосессий и любования пейзажами. Приезжайте в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
3
2
1
M
Просто восхитительный гид!!
Остались максимально довольны Максимально проработанный тур, множество интересных деталей Посетили многие даже не очень туристические места Крайне увлекательный рассказ от гида Несмотря на длительность экскурсии, не было чувства усталости Максимально рекомендуем
Просто восхитительный гид!!
Просто восхитительный гид!!
Просто восхитительный гид!!
Просто восхитительный гид!!
Просто восхитительный гид!!
Просто восхитительный гид!!
Просто восхитительный гид!!
Просто восхитительный гид!!
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Ольга
Замечательная экскурсия и невероятный гид!

Основных характеристики данной экскурсии: забота, качество, комфорт, высокий уровень, восхищение!
Гоча - прекрасный гид. Каждая минута поездки была наполнена информацией и заботой о нас.
Все рассчитано по времени.
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При этом нигде не было гонки или ускорения. Все спокойно, размерено. С выверенной грамотной подачей информации. При этом все было доступно, понятно, интересно.
Всю поездку было ощущение, что мы долгожданные гости, которых с любовью и теплотой встречают в Грузии. И конечно, после такой экскурсии просто не возможно не влюбиться в эту замечательную страну.
И отдельное спасибо Гоче за подарки и за невероятно комфортное и профессиональное вождение!

Замечательная экскурсия и невероятный гид!
Замечательная экскурсия и невероятный гид!
Замечательная экскурсия и невероятный гид!
Замечательная экскурсия и невероятный гид!
Замечательная экскурсия и невероятный гид!
Замечательная экскурсия и невероятный гид!
Замечательная экскурсия и невероятный гид!
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М
Огромное спасибо Гоче за прекрасную экскурсию! Интересно, познавательно, с юмором и очень по-доброму. Даже погода, которая то радовала солнцем, то поливала дождем, не смогла испортить впечатление. Монастырь Шиомгвиме уединенный и очень красивый, в Уплисцихе можно гулять и слушать бесконечно. Очень рекомендую экскурсию!
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И
Хотим поблагодарить Гочу за потрясающую экскурсию) 💕 поездка была на весь день, с большим количеством интересных локаций) Гоча не только увлекательно рассказывает, он прекрасный собеседник, через пять минут вы чувствуете себя так, как будто знакомы много лет) 😍 Гоча очень аккуратно ведёт машину и очень чутко относится к любым пожеланиям своих гостей)
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Е
Великолепная насыщенная программа, очень комфортный автомобиль, невероятный Гоча - знающий, отзывчивый, добрый и сердечный - огромное спасибо, это лучший гид Грузии!
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Ж
Прекрасная, добрая, информативная экскурсия! Гоча провез нас по всем достопримечательностям, рассказал много интересного, дал достаточно времени самостоятельно погулять, постоянно заботился о том, чтобы мы не замерзли и не устали. Знайте:
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если Гоча Вас торопит, то исключительно для того, чтобы все успеть до заката! Последняя точка - пещерный город - гвоздь программы! Программа очень насыщенная: потрясающие монастыри, великолепная Мцхета с ее историей и церквями, слияние Арагвы и Куры, дом, где родился Сталин и пещерный город. Море впечатлений и эмоций! Спасибо, Гоча!

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