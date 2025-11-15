Авторская экскурсия по Тбилиси: «Грибоедов: горе от ума или горе от любви»

Жизнь Александра Сергеевича Грибоедова, выдающегося дипломата, гениального поэта, музыканта и грузинского зятя, неразрывно переплетена с историей Тифлиса.
На этой прогулке мы погрузимся в мир писателя, пройдём по ключевым местам, связанным с его произведениями, общественными проектами и женой. И выясним, как он жил, любил, творил.
На этой прогулке мы погрузимся в мир писателя, пройдём по ключевым местам, связанным с его произведениями, общественными проектами и женой. И выясним, как он жил, любил, творил.
Описание экскурсииЛюбовь, творчество и дипломатия Жизнь Александра Сергеевича Грибоедова — выдающегося дипломата, гениального поэта, музыканта и грузинского зятя — неразрывно переплетена с историей Тифлиса. На этой прогулке мы погрузимся в мир писателя, пройдём по ключевым местам, связанным с его произведениями, общественными проектами и женой. И выясним, как он жил, любил, творил. Наш маршрут:
- Крепостная площадь — яркий пример архитектурных перемен. Расскажем, как писатель помогал Тифлису адаптироваться к новым веяниям, объединяя восточные мотивы с европейской эстетикой.
- Сейдабад и Харпухи — восточные врата в мир «Тысячи и одной ночи». Кварталы, которые покорили Грибоедова. Вы услышите, что вдохновляло его в этих оживлённых улицах и как он находил здесь идеи для творчества.
- Царский квартал, где Грибоедов жил и работал. На Экзаршеской площади он создавал свою бессмертную комедию «Горе от ума» и разрабатывал торговые проекты для Тифлиса. Поговорим о том, как любовь к жене вдохновляла его в последние годы.
- Сионский собор, где венчались Грибоедов и княжна Нина Чавчавадзе — его муза и преданная спутница.
- Нагорный квартал — место, куда Грибоедов часто наведывался. Здесь он бывал у родственницы Лермонтова и встретил княжну, которая навсегда изменила его судьбу.
- Воронцовский дворец — место торжественного празднования венчания Грибоедова и Нины. Мы расскажем о важности этого события и о его связи с грузинским дворянством.
- Гора Давида, где покоится Грибоедов в пантеоне выдающихся грузин. Этот мемориал стал символом его наследия, вечной любви и памяти. Погрузитесь в историю жизни Александра Грибоедова, где переплетаются любовь, творчество и дипломатия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостная площадь
- Сейдабад и Харпухи
- Царский квартал
- Сионский собор
- Нагорный квартал
- Воронцовский дворец
- Гора Давида
Что включено
- Услуги гида/n
- Водичка каждому гостю
- Дегустация домашнего вина
- Памятный магнитик
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Мейдан, около знака I Love Tbilisi
Завершение: Пантеон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 6 чел.
Адреса любви в Тбилиси
Откройте для себя романтические уголки Тбилиси, где каждая улица хранит свои любовные тайны и легенды. Уникальная экскурсия для влюбленных
15 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
$220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$250 за всё до 3 чел.