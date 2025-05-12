Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Возле города Гори, где вы посетите музей Сталина, включающий сам музей, дом и личный железнодорожный вагон, есть высеченный в скале около реки Кура пещерный город Уплисцихе.



Он сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий, и ждет любознательных. 5 4 отзыва

Туроператор Blablatour Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $220 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 🇷🇺 русский 5 часов 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Выездная, индивидуальная экскурсия. Мы приглашаем вас отправиться на 3000 лет назад - в древний пещерный город Уплисцихе, один из первых городов на территории Грузии, высеченный в скале в 12 км. к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В Уплисцихе, включающем в себя более 700 пещер и сооружений, вы увидите винные погреба, пекарни, античный театр, зал приемов царицы Тамары, сохранившиеся по сей день. Затем мы отправимся в расположенный неподалеку от Уплисцихе родной город Великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина - город Гори. Мы посетим музей Сталина, который состоит из трех блоков: самого музея, дома и личного железнодорожного вагона Сталина. Эта экскурсия даст вам развернутые сведения об истории, природе и культуре центрального региона Грузии

ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Древний пещерный город Уплисцихе

Город Гори

Музей И.В. Сталина Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Питание

Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Авлабари Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.