Возле города Гори, где вы посетите музей Сталина, включающий сам музей, дом и личный железнодорожный вагон, есть высеченный в скале около реки Кура пещерный город Уплисцихе.
Он сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий, и ждет любознательных.
Он сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий, и ждет любознательных.
Описание экскурсииВыездная, индивидуальная экскурсия. Мы приглашаем вас отправиться на 3000 лет назад - в древний пещерный город Уплисцихе, один из первых городов на территории Грузии, высеченный в скале в 12 км. к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В Уплисцихе, включающем в себя более 700 пещер и сооружений, вы увидите винные погреба, пекарни, античный театр, зал приемов царицы Тамары, сохранившиеся по сей день. Затем мы отправимся в расположенный неподалеку от Уплисцихе родной город Великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина - город Гори. Мы посетим музей Сталина, который состоит из трех блоков: самого музея, дома и личного железнодорожного вагона Сталина. Эта экскурсия даст вам развернутые сведения об истории, природе и культуре центрального региона Грузии
ежедневно в 10:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний пещерный город Уплисцихе
- Город Гори
- Музей И.В. Сталина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия в Тбилиси с гидом Еленой оставила у меня и всей семьи только положительные впечатления!
Мы посетили удивительный пещерный город Уплисцихе, который поразил своей архитектурой и историей. Елена великолепно рассказала о
Мы посетили удивительный пещерный город Уплисцихе, который поразил своей архитектурой и историей. Елена великолепно рассказала о
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Е
Музей Сталина в Гори не произвёл какого-то сильного впечатления, в Уплисцихе было гораздо интереснее, замечательные виды, природа… Всю поездку сопровождает экскурсовод, так как были впервые в Грузии, это сильно помогало быстрее сориентироваться и понять происходящее. К слову сказать, даже дети с большим интересом слушали, ни разу за всю дорогу не доставали телефон)
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А
Экскурсию проводил Георгий. Замечательное знание истории! Узнали много интересного.
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p
Отличная экскурсия. Экскурсовод Роман превосходно знает все тонкости. Рекомендую.
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