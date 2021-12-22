Пещерный город Уплисцихе и Гори

Возле города Гори, где вы посетите музей Сталина, включающий сам музей, дом

5
1 отзыв
Индивидуально
для 4 чел.
Возле города Гори, где вы посетите музей Сталина, включающий сам музей, дом и личный железнодорожный вагон, есть высеченный в скале около реки Кура пещерный город Уплисцихе.

Он сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий, и ждет любознательных.
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Пещерный город Уплисцихе и Гори

Что вы увидите 🤩

  • Древний пещерный город Уплисцихе
  • Город Гори
  • Музей И. В. Сталина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Выездная, индивидуальная экскурсия.

Мы приглашаем вас отправиться на 3000 лет назад - в древний пещерный город Уплисцихе, один из первых городов на территории Грузии, высеченный в скале в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура.
Город возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.
В Уплисцихе, включающем в себя более 700 пещер и сооружений, вы увидите винные погреба, пекарни, античный театр, зал приемов царицы Тамары, сохранившиеся по сей день.
Затем мы отправимся в расположенный неподалеку от Уплисцихе родной город Великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина - город Гори. Мы посетим музей Сталина, который состоит из трех блоков: самого музея, дома и личного железнодорожного вагона Сталина.
Эта экскурсия даст вам развернутые сведения об истории, природе и культуре центрального региона Грузии

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • билеты в музейный комплекс.
Что не входит
  • питание
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Уважаемые туристы! Вы посетите действующие храмы и соборы! Просим вас надеть соответствующую одежду, девушки должны быть с покрытой головой.
  • Если на одну и ту же дату забронировано несколько билетов по этому направлению, делается скидка в размере 20% и переводиться в статус групповой экскурсии.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00

Отзывы от туристов

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