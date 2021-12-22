Выездная, индивидуальная экскурсия.

Мы приглашаем вас отправиться на 3000 лет назад - в древний пещерный город Уплисцихе, один из первых городов на территории Грузии, высеченный в скале в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура.

Город возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.

В Уплисцихе, включающем в себя более 700 пещер и сооружений, вы увидите винные погреба, пекарни, античный театр, зал приемов царицы Тамары, сохранившиеся по сей день.

Затем мы отправимся в расположенный неподалеку от Уплисцихе родной город Великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина - город Гори. Мы посетим музей Сталина, который состоит из трех блоков: самого музея, дома и личного железнодорожного вагона Сталина.

Эта экскурсия даст вам развернутые сведения об истории, природе и культуре центрального региона Грузии