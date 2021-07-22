Лучшее время для посещения Кахетии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а виноградники полны жизни. В это время вы сможете насладиться полным спектром впечатлений, от прогулок по виноградникам до дегустации свежих вин. В апреле и октябре также приятно путешествовать, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие всё ещё возможно, но стоит учитывать более холодные температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Усадьба Чавчавадзе
Монастырь Алаверди
Монастырский комплекс Икалто
Описание экскурсии
На экскурсии поговорим…
О любви к природным богатствам Грузии
Прямой путь в столицу Кахетии — город Телави — проложен через Гомборский перевал. Дорога позволит насладиться фантастическими видами на высоте 1650 метров. А если из-за погоды перевалы Циви и Гомбори будут закрыты, проедем по «винному» пути с бесчисленными виноградниками и аутентичными деревушками, мимо Гурджаани с памятником «Отцу солдата» — до самого Телави. А там вас ждёт прогулка по исторической части города, рассказ о его судьбе и посещение рынка специй, сыров и других грузинских деликатесов.
О любви Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе
Далее отправимся в Цинандали, где вы познакомитесь с поместьем Александра Чавчавадзе — отца той самой Нино, его усадьбой и ботаническим садом. В доме-музее бережно хранятся личные вещи семьи Чавчавадзе: рукописи, предметы обихода и мебели, оружие XVIII-XIX веков и живопись. Всё это поможет вам ощутить атмосферу былой эпохи и вообразить встречу русского писателя Александра Грибоедова с Нино. Вы услышите историю их любви, а после осмотрите старинный погреб «марани» и попробуете прекрасные вина Цинандали.
О любви к Богу и… мацони
Из Цинандали поедем в Алаверди — монастырский комплекс VI века в окружении бескрайних виноградников и гор Большого Кавказа. Вы узнаете о его архитектурных особенностях и богатой истории, а в уютном кафе неподалёку попробуете необычное ванильное и шоколадное мороженое из мацони.
О любви Шота Руставели к царице Тамаре
Покинув Алаверди, возьмём курс на самый первый в Кахетии монастырский комплекс Икалто, на территории которого существовала знаменитая Академия. Выпускником этого учёбного заведения был автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Вы услышите историю его любви к царице Тамаре, которая стала для него музой. И прикоснётесь к восстановленным древним стенам Академии, сожжённой во время нашествия шаха Аббаса.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: — дегустация вина в Цинандали (5 лари с человека); — посещение усадьбы Чавчавадзе (5 лари с человека); — обед в Телави; — мацони (3 лари с человека).
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Для детей до 12 лет скидка 30%. Дети до 4 лет (без места в машине) участвуют в экскурсии бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леди — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 847 туристов
Привет! Я Леди — ваш личный гид по Грузии! с 2011 года я создаю для своих гостей незабываемые путешествия и помогаю взглянуть на страну не только глазами туриста, но и читать дальшеуменьшить
как местный житель. Вместе с моей командой профессиональных гидов мы покажем вам Грузию, в которую невозможно не влюбиться: живую, душевную, гостеприимную!
На наших экскурсиях вас ждут не просто исторические факты и архитектурные жемчужины. Вы узнаете о современной жизни грузин, заглянете в скрытые уголки города, попробуете лучшее вино, услышите местные легенды и мифы, а также откроете для себя традиции и кухню так, как это делаем мы — с любовью и юмором. И конечно, поделимся нашими личными рекомендациями, секретными местами и «явками-паролями», которые знают только местные!
Здесь, в солнечном Тбилиси, мы вместе создадим яркие воспоминания, полные вкусов, ароматов и открытий. Давайте превратим ваше путешествие в настоящую историю, которую вы будете с теплотой вспоминать ещё долгие годы!
До встречи в Грузии!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Отличнейшая экскурсия! Замечательный гид Леди! Очень рада, что выбрали именно ее! Искала экскурсию по Кахетии, где не только всё про вино и на дегустациях (коих абсолютное большинство). И именно на читать дальшеуменьшить
этой экскурсии мы увидели и узнали разные стороны этого региона: исторические, духовные, любовно-романтические…, ну и безусловно традиции виноделия. Изначально обсудили возможные локации для посещения и построили маршрут по нашим интересам! Это очень важно и здорово!!! Леди очень чутко реагировала на наши запросы и потребности. Очень грамотная, профессиональная, заинтересованная, позитивная и внимательная! Отличное владения русским языком - что является безусловным плюсом для восприятия информации. Много интересного обсудили не только о регионе, но и об истории и жизни страны, быте её жителей… Обедали в семейном ресторанчике с вкусной кухней и внимательным отношением хозяев)). Позже попробовали вкуснейшее мороженое из мацони - не проходили мимо, его больше нигде не делают!
Также хочу отметить приветливого водителя, комфортную машину и стиль вождения! Очень рекомендую данную экскурсию! Уверена, что Леди сможет открыть чудесную Кахетию с интересной стороны для каждого туриста!
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Елена
Экскурсия классная, но не повезло с погодой, весь день шёл дождь и был туман, но в тумане объекты смотрелись по-особенному колорит но. К сожалению не попали в усадьбу Чавчавадзе, но была компенсация-дегустация вина, которая, конечно же, подняла и без того хорошее настроение. Отдельное спасибо экскурсовод Леди.
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