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  3. Небанальная Кахетия — всё о любви

Побывать в Телави, Цинандали, Алаверди, узнать о культуре Грузии и проникнуться романтикой этих мест

Леди
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Леди – представитель гидов
Ехать в Кахетию — значит пить вино и любоваться горными вершинами.

Но не только! В этом путешествии вы увидите виноградники и старинный погреб, побываете в первом монастыре региона и усадьбе Чавчавадзе.

И главное — услышите о грузинской любви: к женщинам, религии, дикой горной природе и древним каменным стенам.

А ещё попробуете белое сухое Цинандали и мороженое из мацони!
От 168 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в метро Авлабари
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви

Что вас ожидает

На экскурсии поговорим…

О любви к природным богатствам Грузии
Прямой путь в столицу Кахетии — город Телави — проложен через Гомборский перевал. Дорога позволит насладиться фантастическими видами на высоте 1650 метров. А если из-за погоды перевалы Циви и Гомбори будут закрыты, проедем по «винному» пути с бесчисленными виноградниками и аутентичными деревушками, мимо Гурджаани с памятником «Отцу солдата» — до самого Телави. А там вас ждёт прогулка по исторической части города, рассказ о его судьбе и посещение рынка специй, сыров и других грузинских деликатесов.

О любви Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе
Далее отправимся в Цинандали, где вы познакомитесь с поместьем Александра Чавчавадзе — отца той самой Нино, его усадьбой и ботаническим садом. В доме-музее бережно хранятся личные вещи семьи Чавчавадзе: рукописи, предметы обихода и мебели, оружие XVIII-XIX веков и живопись. Всё это поможет вам ощутить атмосферу былой эпохи и вообразить встречу русского писателя Александра Грибоедова с Нино. Вы услышите историю их любви, а после осмотрите старинный погреб «марани» и попробуете прекрасные вина Цинандали.

О любви к Богу и… мацони
Из Цинандали поедем в Алаверди — монастырский комплекс VI века в окружении бескрайних виноградников и гор Большого Кавказа. Вы узнаете о его архитектурных особенностях и богатой истории, а в уютном кафе неподалёку попробуете необычное ванильное и шоколадное мороженое из мацони.

О любви Шота Руставели к царице Тамаре
Покинув Алаверди, возьмём курс на самый первый в Кахетии монастырский комплекс Икалто, на территории которого существовала знаменитая Академия. Выпускником этого учёбного заведения был автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Вы услышите историю его любви к царице Тамаре, которая стала для него музой. И прикоснётесь к восстановленным древним стенам Академии, сожжённой во время нашествия шаха Аббаса.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются:
    — дегустация вина в Цинандали (5 лари с человека);
    — посещение усадьбы Чавчавадзе (5 лари с человека);
    — обед в Телави;
    — мацони (3 лари с человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Для детей до 12 лет скидка 30%. Дети до 4 лет (без места в машине) участвуют в экскурсии бесплатно.
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви
Небанальная Кахетия — всё о любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 апреля 2019
Экскурсия классная, но не повезло с погодой, весь день шёл дождь и был туман, но в тумане объекты смотрелись по-особенному колорит но. К сожалению не попали в усадьбу Чавчавадзе, но была компенсация-дегустация вина, которая, конечно же, подняла и без того хорошее настроение. Отдельное спасибо экскурсовод Леди.

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