Лучшее время для посещения Кахетии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а виноградники полны жизни. В это время вы сможете насладиться полным спектром впечатлений, от прогулок по виноградникам до дегустации свежих вин. В апреле и октябре также приятно путешествовать, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие всё ещё возможно, но стоит учитывать более холодные температуры и возможные осадки.

Путешествие в Кахетию - это не только вино и горы. Вас ждут виноградники, старинные погреба и первый монастырь региона. Узнайте о любви Грибоедова и Нино Чавчавадзе, посетите усадьбу Чавчавадзе и попробуйте белое сухое Цинандали. В Алаверди ощутите атмосферу древности, а в Икалто услышите историю любви Шота Руставели к царице Тамаре. Это путешествие - идеальный способ понять грузинскую любовь ко всему прекрасному

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На экскурсии поговорим…

О любви к природным богатствам Грузии

Прямой путь в столицу Кахетии — город Телави — проложен через Гомборский перевал. Дорога позволит насладиться фантастическими видами на высоте 1650 метров. А если из-за погоды перевалы Циви и Гомбори будут закрыты, проедем по «винному» пути с бесчисленными виноградниками и аутентичными деревушками, мимо Гурджаани с памятником «Отцу солдата» — до самого Телави. А там вас ждёт прогулка по исторической части города, рассказ о его судьбе и посещение рынка специй, сыров и других грузинских деликатесов.

О любви Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе

Далее отправимся в Цинандали, где вы познакомитесь с поместьем Александра Чавчавадзе — отца той самой Нино, его усадьбой и ботаническим садом. В доме-музее бережно хранятся личные вещи семьи Чавчавадзе: рукописи, предметы обихода и мебели, оружие XVIII-XIX веков и живопись. Всё это поможет вам ощутить атмосферу былой эпохи и вообразить встречу русского писателя Александра Грибоедова с Нино. Вы услышите историю их любви, а после осмотрите старинный погреб «марани» и попробуете прекрасные вина Цинандали.

О любви к Богу и… мацони

Из Цинандали поедем в Алаверди — монастырский комплекс VI века в окружении бескрайних виноградников и гор Большого Кавказа. Вы узнаете о его архитектурных особенностях и богатой истории, а в уютном кафе неподалёку попробуете необычное ванильное и шоколадное мороженое из мацони.

О любви Шота Руставели к царице Тамаре

Покинув Алаверди, возьмём курс на самый первый в Кахетии монастырский комплекс Икалто, на территории которого существовала знаменитая Академия. Выпускником этого учёбного заведения был автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Вы услышите историю его любви к царице Тамаре, которая стала для него музой. И прикоснётесь к восстановленным древним стенам Академии, сожжённой во время нашествия шаха Аббаса.

Организационные детали