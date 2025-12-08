Описание экскурсииЭто место поражает воображение — каньон Дашбаши будто создан для полёта! Стеклянный мост над пропастью, мощные водопады и головокружительные панорамные виды оставят вас без слов и подарят эмоции, которые запомнятся на всю жизнь. 👉 Читайте подробнее о программе ниже…
Каждый день в 10:00. С октября по май узнавайте о наличии экскурсии заранее
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Каньон Дашбаши
- 2. Мост в виде бриллианта
- 3. Алгетское водохранилище
- 4. Дегустация домашних вин
Что включено
- Транспортировка на локации
- Дегустация вин
Что не входит в цену
- Вход в каньон и мост (70 лари)
- Обед (от 20$)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00. С октября по май узнавайте о наличии экскурсии заранее
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
