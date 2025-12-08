Мои заказы

Бриллиант над пропастью: Экскурсия в каньон Дашбаши

Описание экскурсии

Это место поражает воображение — каньон Дашбаши будто создан для полёта! Стеклянный мост над пропастью, мощные водопады и головокружительные панорамные виды оставят вас без слов и подарят эмоции, которые запомнятся на всю жизнь. 👉 Читайте подробнее о программе ниже…

Каждый день в 10:00. С октября по май узнавайте о наличии экскурсии заранее

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Каньон Дашбаши
  • 2. Мост в виде бриллианта
  • 3. Алгетское водохранилище
  • 4. Дегустация домашних вин
Что включено
  • Транспортировка на локации
  • Дегустация вин
Что не входит в цену
  • Вход в каньон и мост (70 лари)
  • Обед (от 20$)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00. С октября по май узнавайте о наличии экскурсии заранее
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

