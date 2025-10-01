Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии вы посетите один из самых красивых каньонов страны, известный своими живописными водопадами и яркими скальными образованиями, — Дашбаши.



Здесь вы сможете насладиться пешими прогулками среди зелени, исследовать глубокие ущелья и увидеть незабываемые виды на природные ландшафты.

Вако Ваш гид в Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-6 человек
$213.30 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00

даты Время начала: 10:00

Описание экскурсии Мы приготовили для вас уникальное путешествие по природным сокровищам Грузии, которое познакомит вас с чудесами каньона Дашбаши и Цалкинского водохранилища. Каньон Дашбаши — одно из самых живописных мест Грузии, расположенное в юго-восточной части страны, недалеко от города Болниси. Каньон известен своими впечатляющими скальными образованиями и многочисленными водопадами, а также богатой флорой и фауной. Вода, протекающая через каньон, создала удивительные природные формы, включая глубокие ущелья и причудливые скалы. Вода в местных водопадах имеет кристально чистый и насыщенный голубой оттенок, что делает их особенно красивыми для фотографий. Цалкинское водохранилище, расположенное рядом, также является не менее интересным объектом для изучения. Водохранилище было построено в середине XX века и служит важным элементом водоснабжения региона. Оно окружено живописными природными пейзажами и является популярным местом для отдыха и рыбалки. Здесь можно насладиться тишиной природы и понаблюдать за местной флорой и фауной. Водохранилище также имеет стратегическое значение, обеспечивая водой многочисленные сельскохозяйственные территории вокруг. В завершение мы отправимся на дегустацию вин в тбилисском погребе. Здесь вам предложат попробовать различные сорта, произведённые по старинным традициям. Вы узнаете, из чего делают знаменитое грузинское вино и о процессе ферментации в уникальных амфорах — квеври. Важная информация: Спуск в каньон Дашбаши занимает около 7-10 минут по лестницам. Входной билет в каньон также учитывает вход на сам бриллиантовый мост. Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньон Дашбаши

Водопад Дашбаши

Цалкинское водохранилище Что включено Комфортный минивэн

Услуги гида-водителя

Дегустации вина и чачи Что не входит в цену Обед: от 20$

Входной билет: 70 лари

Место начала и завершения? Ул. Иосифа Гришашвили, 5 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 8 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Спуск в каньон Дашбаши занимает около 7-10 минут по лестницам

Входной билет в каньон также учитывает вход на сам бриллиантовый мост

Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию