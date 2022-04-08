Что вас ожидает

Дидгорская панорама — гора мечей

По пути не пропустим удивительную достопримечательность. Это Мемориал памяти Дидгорской битвы — десятки внушительных стальных мечей, воткнутых в землю. Здесь в 12 веке царь Давид Строитель защищал родину от турков-сельджуков. Вы услышите о подробностях битвы и об археологических находках в этой местности.

Горная крепость и монастырь Шавнабада

Из любой точки Тбилиси видна гора Шавнабада: на ней возвышается средневековая крепость с монастырем. Вы исследуете территорию, откроете истории из жизни Св. Георгия и любопытные моменты из времен строительства комплекса на вершине потухшего вулкана, узнаете о современном значении монастыря.

Картли — колыбель грузинского государственного строя

Вас ждут незабываемые зеленые места, которые к тому же сохранили следы почти всех этапов становления человечества. Наслаждаясь картинными видами, поговорим о хрониках древней Иберии и о Картли как центре распространения христианства в Грузии.

Водопады изумрудного каньона Дашбаши

В 2016 году ущелье Дашбаши, или Цалка, получило статус памятника природы Грузии благодаря уникальной экосистеме. Восемь километров крутых склонов, покрытых густой растительностью, и водопады заворожат вас красотой.

Грузинская рыбка

В финале путешествия предлагаю отправиться в клуб «Адмирал» на озере в экологически чистом районе. В этом комплексе занимаются аквакультурой — выращивают лососевые виды рыб и добывают икру. По желанию вы порыбачите и насладитесь вкусной рыбой.

Организационные детали