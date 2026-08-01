Глубокий каньон, горы и густые леса, которые простираются словно до края мира — вот слагаемые нашего путешествия по местам, до которых пока не добрался массовый туризм! Помимо захватывающих панорам вы проедете по следам былых сражений, откроете хроники средневековой Грузии, сделаете отличные фото.

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Описание экскурсии

Горная крепость и монастырь Шавнабада

Из любой точки Тбилиси видна гора Шавнабада: на ней возвышается средневековая крепость с монастырем. Вы исследуете территорию, откроете истории из жизни Св. Георгия и любопытные моменты из времен строительства комплекса на вершине потухшего вулкана, узнаете о современном значении монастыря.

Дегустация вина и мёда

Мы посетим дегустацию вина «Асуретский шала» из древнейших грузинских сортов винограда, который в 19 веке считался исчезнувшим. Расскажем, кто и как его возродил. После продегустируем горный мёд и отдохнём на озере.

Картли — колыбель грузинского государственного строя

Далее вас ждут незабываемые зеленые места, которые к тому же сохранили следы почти всех этапов становления человечества. Наслаждаясь картинными видами, поговорим о хрониках древней Иберии и о Картли как центре распространения христианства в Грузии.

Дидгорский мемориал

Посвящён грандиозной победе царя Давида Строителя над сельджуками в 1121 году. Монумент включает гигантские стальные мечи, воткнутые в землю, и центральную стелу. Он символизирует мужество, единство и защиту отечества.

Водопады изумрудного каньона Дашбаши

В 2016 году ущелье Дашбаши, или Цалка, получило статус памятника природы Грузии благодаря уникальной экосистеме. Восемь километров крутых склонов, покрытых густой растительностью, и водопады заворожат вас красотой.

Организационные детали

Начало и окончание экскурсии около вашего отеля в Тбилиси

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

При бронировании этого маршрута — пешая экскурсия по Тбилиси в подарок! Подробности уточняйте в переписке с гидом

Дополнительные расходы: