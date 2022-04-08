На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли

Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада

Индивидуальная
Глубокий каньон, горы и густые леса, которые простираются словно до края мира — вот слагаемые нашего путешествия по местам, до которых пока не добрался массовый туризм! Помимо захватывающих панорам вы проедете по следам былых сражений, увидите Мемориал Дидгори, откроете хроники средневековой Грузии, сделаете отличные фото и по желанию порыбачите на озере в эко-комплексе.
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
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Что вас ожидает

Дидгорская панорама — гора мечей

По пути не пропустим удивительную достопримечательность. Это Мемориал памяти Дидгорской битвы — десятки внушительных стальных мечей, воткнутых в землю. Здесь в 12 веке царь Давид Строитель защищал родину от турков-сельджуков. Вы услышите о подробностях битвы и об археологических находках в этой местности.

Горная крепость и монастырь Шавнабада

Из любой точки Тбилиси видна гора Шавнабада: на ней возвышается средневековая крепость с монастырем. Вы исследуете территорию, откроете истории из жизни Св. Георгия и любопытные моменты из времен строительства комплекса на вершине потухшего вулкана, узнаете о современном значении монастыря.

Картли — колыбель грузинского государственного строя

Вас ждут незабываемые зеленые места, которые к тому же сохранили следы почти всех этапов становления человечества. Наслаждаясь картинными видами, поговорим о хрониках древней Иберии и о Картли как центре распространения христианства в Грузии.

Водопады изумрудного каньона Дашбаши

В 2016 году ущелье Дашбаши, или Цалка, получило статус памятника природы Грузии благодаря уникальной экосистеме. Восемь километров крутых склонов, покрытых густой растительностью, и водопады заворожат вас красотой.

Грузинская рыбка

В финале путешествия предлагаю отправиться в клуб «Адмирал» на озере в экологически чистом районе. В этом комплексе занимаются аквакультурой — выращивают лососевые виды рыб и добывают икру. По желанию вы порыбачите и насладитесь вкусной рыбой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Начало и окончание экскурсии около вашего отеля в Тбилиси
  • Дополнительно оплачивается посещение рыбного комплекса (стоимость зависит от сезона и выбранных услуг). Килограмм выловленной рыбы в сыром виде — 15 лари, килограмм жареной рыбы при желании поужинать — 100 лари.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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