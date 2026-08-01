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На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли

Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
Глубокий каньон, горы и густые леса, которые простираются словно до края мира — вот слагаемые нашего путешествия по местам, до которых пока не добрался массовый туризм! Помимо захватывающих панорам вы проедете по следам былых сражений, откроете хроники средневековой Грузии, сделаете отличные фото.
5
43 отзыва
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли

Описание экскурсии

Горная крепость и монастырь Шавнабада

Из любой точки Тбилиси видна гора Шавнабада: на ней возвышается средневековая крепость с монастырем. Вы исследуете территорию, откроете истории из жизни Св. Георгия и любопытные моменты из времен строительства комплекса на вершине потухшего вулкана, узнаете о современном значении монастыря.

Дегустация вина и мёда

Мы посетим дегустацию вина «Асуретский шала» из древнейших грузинских сортов винограда, который в 19 веке считался исчезнувшим. Расскажем, кто и как его возродил. После продегустируем горный мёд и отдохнём на озере.

Картли — колыбель грузинского государственного строя

Далее вас ждут незабываемые зеленые места, которые к тому же сохранили следы почти всех этапов становления человечества. Наслаждаясь картинными видами, поговорим о хрониках древней Иберии и о Картли как центре распространения христианства в Грузии.

Дидгорский мемориал

Посвящён грандиозной победе царя Давида Строителя над сельджуками в 1121 году. Монумент включает гигантские стальные мечи, воткнутые в землю, и центральную стелу. Он символизирует мужество, единство и защиту отечества.

Водопады изумрудного каньона Дашбаши

В 2016 году ущелье Дашбаши, или Цалка, получило статус памятника природы Грузии благодаря уникальной экосистеме. Восемь километров крутых склонов, покрытых густой растительностью, и водопады заворожат вас красотой.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии около вашего отеля в Тбилиси
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • При бронировании этого маршрута — пешая экскурсия по Тбилиси в подарок! Подробности уточняйте в переписке с гидом

Дополнительные расходы:

  • Вход в каньон Дашбаш, водопады и на мост — 59 лари на человека
  • Все активности, предлагаемые путешественникам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4262 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
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на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
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К
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз в путешествие по потрясающим горным дорогам. Стиль вождения плавный, аккуратный, успевали рассмотреть все. Много
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интересных исторических фактов, очень живописные места для стоянок, вкусное вино и душевная атмосфера, отношение как к дорогим друзьям, а не туристам, с заботой и теплотой. Бонусом получили пешую экскурсию по старому Тбилиси с гидом Кариной, очень энергичной девушкой. Посмотрели на город совершенно другими глазами, узнали о том насколько древнее это место, сколько стилей и народов, различных конфессий переплелось в его истории. Темп экскурсии бодрый, но не изнуряющий, много незаметных улочек и парадных, в которые самостоятельно не заглянешь. Получили от обоих туров массу удовольствия и душевный подъем. Огромное спасибо за организацию! Однозначно рекомендую!

Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз+1
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз
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Татьяна
Поездка открывает возможности насладиться красотами природы и рукотворными стараниями людей.

Особые слова благодарности нашему гиду Алику за его работу, уважение к миру и профессионализм. Если у вас появится возможность путешествовать с компанией, в которой гид Алик, не откажите себе в этом замечательном путешествии. Грузинское солнце, воздух, горы - все это греет душу и остается в нашей памяти на долгие годы.
Спасибо!
Поездка открывает возможности насладиться красотами природы и рукотворными стараниями людей.
Поездка открывает возможности насладиться красотами природы и рукотворными стараниями людей.
Поездка открывает возможности насладиться красотами природы и рукотворными стараниями людей.
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A
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал и Незабываемое ущелье Дашбаши, водопады и Брильянтовый мост🔥!!! По пути подкрепились. хачапури с буйволиным сыром😋"проехали" сквозь туман и были выше облаков)
От всей души рахмет Goche🫶 Советую всем!
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал+10
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал
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Эльвира
мы обсолютно довольны нашей поездкой в Тбилиси. Много гуляли, любовались. Гид Гоча пролил свет на совершенно иную, волшебную Грузию, о которой просто так нигде не узнаешь. Он рассказывал мифы и легенды, знаете, как папа или дедушка в детстве. Как близкий друг - угощал вкуснецшим вином. время с ним пролетело легко и беззаботно!) Мы обязательно еще приедем🫶🏻
мы обсолютно довольны нашей поездкой в Тбилиси. Много гуляли, любовались. Гид Гоча пролил свет на совершенно
мы обсолютно довольны нашей поездкой в Тбилиси. Много гуляли, любовались. Гид Гоча пролил свет на совершенно
мы обсолютно довольны нашей поездкой в Тбилиси. Много гуляли, любовались. Гид Гоча пролил свет на совершенно
мы обсолютно довольны нашей поездкой в Тбилиси. Много гуляли, любовались. Гид Гоча пролил свет на совершенно
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Анастасия
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий историю своего края. Это очень приятно - чувствовать, что человек так любит свою родину.
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Мы побывали в монастыре Шавнабада, на винодельне в очень аутентичном местечке, а потом отправились в другую Грузию - высокогорную, холодную. Посетили каньон Дашбаши, погуляли по Бриллиантовому мосту, пообедали в ресторане с видом на водопад. Любовались фантастическими видами сереневых и голубых гор, парящими низко орлами - и даже встретили лису) Огромная благодарность Гоче за идеальную организацию, интересные рассказы, человеческое тепло - и подарок на день рождения. Путешествие нам очень понравилось! Анастасия, Даша и Саша.

Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий+1
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий
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Яна
Поездка в Дашбаши каньон была просто великолепной!
У нас была приватная экскурсия с гидом Аликом, который также был нашим водителем.
Очень приятный, внимательный и доброжелательный человек.
Алик сделал поездку комфортной, интересной и атмосферной. Экскурсия превзошла все наши ожидания — красивые места, отличная организация и незабываемые впечатления. Мы остались в полном восторге и с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем!
Поездка в Дашбаши каньон была просто великолепной!
Поездка в Дашбаши каньон была просто великолепной!
Поездка в Дашбаши каньон была просто великолепной!
Поездка в Дашбаши каньон была просто великолепной!
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