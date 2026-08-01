Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
Глубокий каньон, горы и густые леса, которые простираются словно до края мира — вот слагаемые нашего путешествия по местам, до которых пока не добрался массовый туризм! Помимо захватывающих панорам вы проедете по следам былых сражений, откроете хроники средневековой Грузии, сделаете отличные фото.
Из любой точки Тбилиси видна гора Шавнабада: на ней возвышается средневековая крепость с монастырем. Вы исследуете территорию, откроете истории из жизни Св. Георгия и любопытные моменты из времен строительства комплекса на вершине потухшего вулкана, узнаете о современном значении монастыря.
Дегустация вина и мёда
Мы посетим дегустацию вина «Асуретский шала» из древнейших грузинских сортов винограда, который в 19 веке считался исчезнувшим. Расскажем, кто и как его возродил. После продегустируем горный мёд и отдохнём на озере.
Картли — колыбель грузинского государственного строя
Далее вас ждут незабываемые зеленые места, которые к тому же сохранили следы почти всех этапов становления человечества. Наслаждаясь картинными видами, поговорим о хрониках древней Иберии и о Картли как центре распространения христианства в Грузии.
Дидгорский мемориал
Посвящён грандиозной победе царя Давида Строителя над сельджуками в 1121 году. Монумент включает гигантские стальные мечи, воткнутые в землю, и центральную стелу. Он символизирует мужество, единство и защиту отечества.
Водопады изумрудного каньона Дашбаши
В 2016 году ущелье Дашбаши, или Цалка, получило статус памятника природы Грузии благодаря уникальной экосистеме. Восемь километров крутых склонов, покрытых густой растительностью, и водопады заворожат вас красотой.
Организационные детали
Начало и окончание экскурсии около вашего отеля в Тбилиси
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
При бронировании этого маршрута — пешая экскурсия по Тбилиси в подарок! Подробности уточняйте в переписке с гидом
Дополнительные расходы:
Вход в каньон Дашбаш, водопады и на мост — 59 лари на человека
Все активности, предлагаемые путешественникам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4262 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальшеуменьшить
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Красюк
Съездили на экскурсию с гидом по имени Гоча, который забрал нас прямо от отеля и повёз в путешествие по потрясающим горным дорогам. Стиль вождения плавный, аккуратный, успевали рассмотреть все. Много читать дальшеуменьшить
интересных исторических фактов, очень живописные места для стоянок, вкусное вино и душевная атмосфера, отношение как к дорогим друзьям, а не туристам, с заботой и теплотой. Бонусом получили пешую экскурсию по старому Тбилиси с гидом Кариной, очень энергичной девушкой. Посмотрели на город совершенно другими глазами, узнали о том насколько древнее это место, сколько стилей и народов, различных конфессий переплелось в его истории. Темп экскурсии бодрый, но не изнуряющий, много незаметных улочек и парадных, в которые самостоятельно не заглянешь. Получили от обоих туров массу удовольствия и душевный подъем. Огромное спасибо за организацию! Однозначно рекомендую!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Поездка открывает возможности насладиться красотами природы и рукотворными стараниями людей.
Особые слова благодарности нашему гиду Алику за его работу, уважение к миру и профессионализм. Если у вас появится возможность путешествовать с компанией, в которой гид Алик, не откажите себе в этом замечательном путешествии. Грузинское солнце, воздух, горы - все это греет душу и остается в нашей памяти на долгие годы. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Aigul
очень душевно и познавательно! Интересная история Иберии, посещение Асурети(Елизаветталь), дегустация вина и не только! Дидгорский мемориал и Незабываемое ущелье Дашбаши, водопады и Брильянтовый мост🔥!!! По пути подкрепились. хачапури с буйволиным сыром😋"проехали" сквозь туман и были выше облаков) От всей души рахмет Goche🫶 Советую всем!
+10
Вам был полезен этот отзыв?
Эльвира
мы обсолютно довольны нашей поездкой в Тбилиси. Много гуляли, любовались. Гид Гоча пролил свет на совершенно иную, волшебную Грузию, о которой просто так нигде не узнаешь. Он рассказывал мифы и легенды, знаете, как папа или дедушка в детстве. Как близкий друг - угощал вкуснецшим вином. время с ним пролетело легко и беззаботно!) Мы обязательно еще приедем🫶🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Очень приятное впечатление осталось от поездки. Нашим гидом был Гоча - человек доброжелательный, уважительный и знающий историю своего края. Это очень приятно - чувствовать, что человек так любит свою родину. читать дальшеуменьшить
Мы побывали в монастыре Шавнабада, на винодельне в очень аутентичном местечке, а потом отправились в другую Грузию - высокогорную, холодную. Посетили каньон Дашбаши, погуляли по Бриллиантовому мосту, пообедали в ресторане с видом на водопад. Любовались фантастическими видами сереневых и голубых гор, парящими низко орлами - и даже встретили лису) Огромная благодарность Гоче за идеальную организацию, интересные рассказы, человеческое тепло - и подарок на день рождения. Путешествие нам очень понравилось! Анастасия, Даша и Саша.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Поездка в Дашбаши каньон была просто великолепной! У нас была приватная экскурсия с гидом Аликом, который также был нашим водителем. Очень приятный, внимательный и доброжелательный человек. Алик сделал поездку комфортной, интересной и атмосферной. Экскурсия превзошла все наши ожидания — красивые места, отличная организация и незабываемые впечатления. Мы остались в полном восторге и с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли»