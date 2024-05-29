1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
«А еще о том, что делал Тамерлан в Биртвисских каньонах»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Групповая
7 часов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Мост-ожерелье над сказочным каньоном»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
78€51 за человека
Индивидуальная
9 часов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
«Первая наша цель — каньон Окаце»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Во второй части программы вас ждёт знакомство с уникальным каньоном, известным своими необычными геологическими образованиями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
«Водопады изумрудного каньона Дашбаши»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €65 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант: незабываемые впечатления
Запланируйте поездку в сердце Картли, чтобы увидеть дивные водопады и пройтись по стеклянному мосту, соединяющему историю с современностью
Начало: Г. Тбилиси улица Галактиона Табидзе №1
«Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью»
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
скидка
50%
Групповая
7 часов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
«Каньон Дашбаши — глубокий и величественный, он простирается на много километров по обе стороны от моста»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100€50 за человека
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия в Мартвильский каньон и пещеру Прометея: природные красоты Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии с экскурсией в Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Тбилиси, улица абано№15
«Мартвильский каньон Мартвильский каньон расположен в селе Гачедили, в нескольких километрах севернее города Мартвили региона Мегрелия»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$54 за человека
Групповая
16 часов
Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Начало: Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, д. 1
«В 35 километрах от Кутаиси находится красивейший Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна»
Расписание: Ежедневно, 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
$50 за человека
Фотопрогулка
8 часов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
«Каньон и водопады Дашбаши — одно из самых живописных мест Грузии»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
€186 за всё до 3 чел.
Групповая
14 часов
Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Со мной вы прогуляетесь по каньону Мартвили, узнаете историю пещеры Прометея и заглянете в церковь Баграта»
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$50 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Дашбаши из Тбилиси (групповой тур)
Начало: Вахтанг Горгасали № 3, Тбилиси
«Что вас ожидает: Густая растительность, завораживающая своей красотой Дорога до каньона из Тбилиси занимает около двух часов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
Групповая
8 часов
Дашбашские каньоны, бриллиант в небе и «Золотой век»
Начало: Тбилиси, ул. Абано, №15
«Важно знать• В дождливую и ветреную погоду каньоны закрыты, поэтому экскурсия не проводится»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$45 за человека
Индивидуальная
9 часов
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Начало: Ул. Пушкина, 1
«Каньон Дашбаши Природа — лучший творец и созидатель»
Расписание: ежедневно в 09:00 и в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от $140 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
Путешествие по каньону Дашбаши и мосту-бриллианту
Исследуйте красоты Картли, включая величественный каньон и захватывающий стеклянный мост, с групповой экскурсией из Тбилиси
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
«Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€51 за человека
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
«В течение дня вы успеете исследовать пещерный лабиринт, побывать в древнем каньоне и насладиться видами лазурной реки, бегущей по ущелью»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
100€85 за человека
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
«Дашбашский каньон и каскадные водопады»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
80€48 за человека
скидка
44%
Мини-группа
7 часов
Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
Групповая поездка из Тбилиси - к самым свежим и фотогеничным достопримечательностям Грузии
Начало: На площади Свободы
«Вы пройдётесь по стеклянному мосту над каньоном Дашбаши — путь длиной полкилометра на высоте более 200 м»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
90€50 за человека
Индивидуальная
9 часов
Частный тур Каньон Дашбаши из Тбилиси
Начало: Вахтанг Горгасали № 3, Тбилиси
«Что вас ожидает: Незабываемые приключения в окружении живописной природы Дорога до каньона из Тбилиси занимает около двух часов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Частный тур в каньон Дашбаши, озеро Паравани, монастырь Фока
Начало: Улица Вахтанг Горгасали № 1
«Каньон Дашбаши — зелень, сбегающие вниз струи воды, прозрачно-голубое озеро, красота природы завораживает и захватывает дух»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Приглашаем в насыщенное путешествие по западу Грузии, где мы посетим удивительные памятники природы, такие как: Пещеры Прометея и Мартвильский Каньон»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
Пройтись по диким тропам, заглянуть в древнюю крепость и отдохнуть на пикнике
Начало: в районе метро Руставели
«Каньоны Биртвиси расположены в районе Тетри-Цкаро, и бывают двух типов: мокрые и сухие»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
«Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью»
Расписание: Суббота в null
€40 за человека
Индивидуальная
11 часов
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
«В окрестностях деревни Горди вам предстоит исследовать второй живописный каньон»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
€350 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина29 мая 2024Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что в наш приезд было
- RRoman29 мая 2024Мы остались очень довольны экскурсией с гидом Владимиром в Дашбашский каньон. Стеклянный мост через каньон, потрясающие виды у каньона и
- MMaliya27 мая 2024Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩 Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост
- ТТатьяна24 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, несмотря на туман, впечатления остались огромные, это восторг от моста, от красоты каньона, просто потрясающее
- ЕЕлена23 мая 2024Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
- ААнна20 мая 2024Хочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южной Грузии, побывали в гостях у немца-винодела, вкусно пообедали в уютном заведении. Одгазначно рекомендую!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Экскурсия понравилась. Водитель вёл машину очень аккуратно, по дороге рассказывал о достопримечательностях. На обратном пути завёз нас на водохранилище и
- ЕЕкатерина11 мая 2024Все очень понравилось! Нам выделили отдельную машину с водителем Ливаном. Доехали комфортно, все по нашим пожеланиям было, где хотим остановится
- ААнна10 мая 2024В целом экскурсия понравилась: природа Грузии просто изумительна, Генриетта хороший гид, но как-то нам не хватило как будто информации по
- ВВладимир8 мая 2024Ездили с гидом Вовой. Отличнейший маршрут. Очень красивые места по всей дороге. Каньон впечатляет, хоть и потерял оттенок нетронутости.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньоны»
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