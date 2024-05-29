Экскурсии по каньонам

Найдено 24 экскурсии в категории «Каньоны» в Тбилиси, цены от €40, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход в Биртвисские каньоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
«А еще о том, что делал Тамерлан в Биртвисских каньонах»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Мост-ожерелье над сказочным каньоном»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7851 за человека
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
«Первая наша цель — каньон Окаце»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Во второй части программы вас ждёт знакомство с уникальным каньоном, известным своими необычными геологическими образованиями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 7 чел.
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
«Водопады изумрудного каньона Дашбаши»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 65 за человека
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
40 отзывов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант: незабываемые впечатления
Запланируйте поездку в сердце Картли, чтобы увидеть дивные водопады и пройтись по стеклянному мосту, соединяющему историю с современностью
Начало: Г. Тбилиси улица Галактиона Табидзе №1
«Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью»
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
7 часов
6 отзывов
Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
Поездка из Тбилиси на автобусе к чуду инженерной и архитектурной мысли
Начало: На улице Самгебро
«Каньон Дашбаши — глубокий и величественный, он простирается на много километров по обе стороны от моста»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10050 за человека
Мартвильский каньон - пещера Прометея
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия в Мартвильский каньон и пещеру Прометея: природные красоты Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии с экскурсией в Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Тбилиси, улица абано№15
«Мартвильский каньон Мартвильский каньон расположен в селе Гачедили, в нескольких километрах севернее города Мартвили региона Мегрелия»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$54 за человека
Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
10 отзывов
Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Начало: Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, д. 1
«В 35 километрах от Кутаиси находится красивейший Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна»
Расписание: Ежедневно, 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
$50 за человека
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
6 отзывов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
«Каньон и водопады Дашбаши — одно из самых живописных мест Грузии»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
186 за всё до 3 чел.
Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
9 отзывов
Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Со мной вы прогуляетесь по каньону Мартвили, узнаете историю пещеры Прометея и заглянете в церковь Баграта»
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$50 за человека
Каньон Дашбаши из Тбилиси (групповой тур)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Дашбаши из Тбилиси (групповой тур)
Начало: Вахтанг Горгасали № 3, Тбилиси
«Что вас ожидает: Густая растительность, завораживающая своей красотой Дорога до каньона из Тбилиси занимает около двух часов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$50 за человека
Дашбашские каньоны, бриллиант в небе и «Золотой век»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Дашбашские каньоны, бриллиант в небе и «Золотой век»
Начало: Тбилиси, ул. Абано, №15
«Важно знать• В дождливую и ветреную погоду каньоны закрыты, поэтому экскурсия не проводится»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$45 за человека
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Начало: Ул. Пушкина, 1
«Каньон Дашбаши Природа — лучший творец и созидатель»
Расписание: ежедневно в 09:00 и в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от $140 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
28 отзывов
Путешествие по каньону Дашбаши и мосту-бриллианту
Исследуйте красоты Картли, включая величественный каньон и захватывающий стеклянный мост, с групповой экскурсией из Тбилиси
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
«Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6051 за человека
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
«В течение дня вы успеете исследовать пещерный лабиринт, побывать в древнем каньоне и насладиться видами лазурной реки, бегущей по ущелью»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
10085 за человека
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Начало: В районе Серных бань
«Дашбашский каньон и каскадные водопады»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8048 за человека
Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
🚌 На автобусе
скидка
44%
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
Групповая поездка из Тбилиси - к самым свежим и фотогеничным достопримечательностям Грузии
Начало: На площади Свободы
«Вы пройдётесь по стеклянному мосту над каньоном Дашбаши — путь длиной полкилометра на высоте более 200 м»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9050 за человека
Частный тур Каньон Дашбаши из Тбилиси
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Частный тур Каньон Дашбаши из Тбилиси
Начало: Вахтанг Горгасали № 3, Тбилиси
«Что вас ожидает: Незабываемые приключения в окружении живописной природы Дорога до каньона из Тбилиси занимает около двух часов»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $175 за всё до 3 чел.
Частный тур в каньон Дашбаши, озеро Паравани, монастырь Фока
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Частный тур в каньон Дашбаши, озеро Паравани, монастырь Фока
Начало: Улица Вахтанг Горгасали № 1
«Каньон Дашбаши — зелень, сбегающие вниз струи воды, прозрачно-голубое озеро, красота природы завораживает и захватывает дух»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $199 за всё до 3 чел.
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Индивидуальная
11 часов
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Приглашаем в насыщенное путешествие по западу Грузии, где мы посетим удивительные памятники природы, такие как: Пещеры Прометея и Мартвильский Каньон»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
Пройтись по диким тропам, заглянуть в древнюю крепость и отдохнуть на пикнике
Начало: в районе метро Руставели
«Каньоны Биртвиси расположены в районе Тетри-Цкаро, и бывают двух типов: мокрые и сухие»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Групповая
10 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
«Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью»
Расписание: Суббота в null
40 за человека
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
«В окрестностях деревни Горди вам предстоит исследовать второй живописный каньон»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    29 мая 2024
    Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
    Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что в наш приезд было
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    ветрено и качели на мосту не работали, но это ни сколько не испортило впечатление о поездке! Спасибо экскурсоводу Генриетте за этот чудесный день! 🇬🇪♥️.

    Все понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, чтоВсе понравилось, экскурсия пролетела незаметно. Было несколько остановок в живописных местах помимо каньона. Очень жаль, что
  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
    Мы остались очень довольны экскурсией с гидом Владимиром в Дашбашский каньон. Стеклянный мост через каньон, потрясающие виды у каньона и
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    природа Грузии незабываемы. Наш гид оказался приятным собеседником и хорошим фотографом, по дороге устроил нам небольшой пикник с кофе и рекомендовал ресторан для обеда. Спасибо!

    Мы остались очень довольны экскурсией с гидом Владимиром в Дашбашский каньон. Стеклянный мост через каньон, потрясающие
  • M
    Maliya
    27 мая 2024
    Бриллиантовый мост над каньоном Дашбаши
    Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩 Экскурсии одна лучше другой, но это путешествие на бриллиантовый мост
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    и каньен Дашбаши, головокружительная поездка на велосипеде над пропастью несомненно запомнится мне на долгие годы! Всё было идеально. Организация на высшем уровне. 👌 Водитель приветливый и опытный, останавливался даже в не запланированных местах для наших фотосессий! 💃🤸‍♀️ Гид у нас был самый лучший из всех, с кем мне доводилось встречаться. Джимми очень весёлый, талантливый и остроумный рассказчик. Заскучать шансов не было от слова совсем. Всю дорогу мы дружно общались, знакомились, учили слова на грузинском языке. Много новой и полезной информации, интересных фактов, увлекательных историй поведал он нам. А еще он отличный фотограф! Спасибо всем причастным, организатора Вику за этот увлекательный тур. Я в восторге!!! 🫶🩷🫶

    Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩Первый раз в волшебном Тбилиси и сразу море впечатлений. 🤩
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, несмотря на туман, впечатления остались огромные, это восторг от моста, от красоты каньона, просто потрясающее
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    впечатление. Количество человек в группе оказалось только двое, я и муж 😊, Но …. водитель Ливан, прошу заранее прощение, если неправильно указала имя, отлично справился с задачей гида, за это отдельное спасибо. И вообще спасибо организаторам. Не раз будем пользоваться вашими услугами.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
    Эту экскурсию мы посетили с гидом Вано! Было очень приятно, что экскурсовод полностью вовлечен в свою работу и очень внимателен к своим туристам! Также было очень легко и интересно. Осталось море положительных впечатлений об этой экскурсии. Однозначно рекомендуем, спасибо!
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
    Хочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южной Грузии, побывали в гостях у немца-винодела, вкусно пообедали в уютном заведении. Одгазначно рекомендую!
    Хочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южнойХочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южнойХочу поблагодарить за чудесную поездку организаторов и гида Карена в частности. Проехались по красивейшим местам южной
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Экскурсия понравилась. Водитель вёл машину очень аккуратно, по дороге рассказывал о достопримечательностях. На обратном пути завёз нас на водохранилище и
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    в немецкую деревню. Были небольшие проблемы с автомобилем, но водитель сделал все, чтобы мы не испытали неудобств. Организация экскурсии отличная. Спасибо фирме и лично водителю за отлично проведённый день в красивом месте.

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
    Все очень понравилось! Нам выделили отдельную машину с водителем Ливаном. Доехали комфортно, все по нашим пожеланиям было, где хотим остановится
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    по дороге, сделать фото. Интересные истории от Ливана и рассказ как живут в Грузии от самого местного жителя и это совсем не то, что вы прочитаете в интернете!! Сам мост интересный, любителям экстрима можно прокатится на велосипеде по канату! Природа впечатляет. Мы не смогли спустится вниз к водопадам, было закрыто, но нам хватило эмоций и от самого каньон и моста! Рекомендую к посещению, получите эмоции и красивые фото.

  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Бриллиантовый мост, каньон Дашбаши и каскадные водопады
    В целом экскурсия понравилась: природа Грузии просто изумительна, Генриетта хороший гид, но как-то нам не хватило как будто информации по
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    тем местам, где мы были. Порой казалось, что водитель первый раз едет по этому маршруту, так как мы несколько раз спрашивали дорогу у местных. Места и мост, конечно, очень красивые и посмотреть хотя бы один раз эти места точно стоит

  • В
    Владимир
    8 мая 2024
    На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
    Ездили с гидом Вовой. Отличнейший маршрут. Очень красивые места по всей дороге. Каньон впечатляет, хоть и потерял оттенок нетронутости.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньоны»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Поход в Биртвисские каньоны
  2. Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
  3. Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
  4. Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
  5. На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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