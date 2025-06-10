Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем погулять по прозрачному мосту, над глубоким каньоном.



Эта прогулка подарит вам адреналиновый заряд и наслаждение видами, а по дороге увидите аномальное место не далеко от Тбилиси где нарушаются законы физики из за искривление магнитного поля земли или может оптическая иллюзия? 5 2 отзыва

Георгий Ваш гид в Тбилиси Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-5 человек Когда Ежедневно с 10 до 11 $120 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии О чём эта экскурсия? Предлагаем погулять по прозрачному мосту, над глубоким каньоном. Эта прогулка подарит вам адреналиновый заряд и наслаждение видами, а по дороге увидите аномальное место не далеко от Тбилиси где нарушаются законы физики из за искривление магнитного поля земли или может оптическая иллюзия? Также увидите несколько нетривиальны храм средневековья, Манглисский Сионский Собор. Ещё мы заглянем на Алгетское водохранилище.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньон Дашбаши-Манглисский

Сионский Собор

Алгетское водохранилище Что включено Гид

Транспорт Что не входит в цену Вход в каньон - 80 лари за человека

Катание на велосипеде (по желанию) Bike Line - 120 лари за человека

Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем с адреса проживания Завершение: Доставляем по адресу в Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 10 до 11 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.