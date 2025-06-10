Предлагаем погулять по прозрачному мосту, над глубоким каньоном.
Эта прогулка подарит вам адреналиновый заряд и наслаждение видами, а по дороге увидите аномальное место не далеко от Тбилиси где нарушаются законы физики из за искривление магнитного поля земли или может оптическая иллюзия?
Эта прогулка подарит вам адреналиновый заряд и наслаждение видами, а по дороге увидите аномальное место не далеко от Тбилиси где нарушаются законы физики из за искривление магнитного поля земли или может оптическая иллюзия?
Описание экскурсииО чём эта экскурсия? Предлагаем погулять по прозрачному мосту, над глубоким каньоном. Эта прогулка подарит вам адреналиновый заряд и наслаждение видами, а по дороге увидите аномальное место не далеко от Тбилиси где нарушаются законы физики из за искривление магнитного поля земли или может оптическая иллюзия? Также увидите несколько нетривиальны храм средневековья, Манглисский Сионский Собор. Ещё мы заглянем на Алгетское водохранилище.
Ежедневно с 10 до 11
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Дашбаши-Манглисский
- Сионский Собор
- Алгетское водохранилище
Что включено
- Гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход в каньон - 80 лари за человека
- Катание на велосипеде (по желанию) Bike Line - 120 лари за человека
- Качели над каньоном A Giant Swing - 35 лари на чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса проживания
Завершение: Доставляем по адресу в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10 до 11
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 июн 2025
Очень интересное место! Мост красивый, виды сверху впечатляют. Но самое интересное внизу, по дороге к водопадам. Обязательно надо спуститься. Но подняться можно на мини автобусе за 12 лари с человека.
М
Максим
29 янв 2025
Поездка очень интересная. Увидел много разного: уникальный собор, Элизабеталь, красивое водохранилище, сам каньон. Гид Георгий эрудированный, рассказывает много интересных фактов, об обычаях и укладах местной жизни, отвечает на вопросы.
Я попробовал качели на каньоне за 35 лари: ради адреналина стоит, но когда летаешь, то не видно внизу каньона. Поэтому только для тех, кто хочет встряски, не ради видов.
Я попробовал качели на каньоне за 35 лари: ради адреналина стоит, но когда летаешь, то не видно внизу каньона. Поэтому только для тех, кто хочет встряски, не ради видов.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
50%
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Дашбаши и мост-бриллиант
Откройте для себя каньон Дашбаши и стеклянный мост-бриллиант. Природа, история и гастрономия в одном туре. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35
€70 за человека
Групповая
до 19 чел.
Каньон Дашбаши, водопады + немецкая деревня Элизабетталь из Тбилиси
Пройти по стеклянному мосту, спуститься к каскадным водопадам и полюбоваться альпийскими полями
Начало: У метро «Авлабари»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
€50 за человека
-
35%
Групповая
до 18 чел.
Дашбаши: чудо природы и мост над бездной
Увлекательное путешествие в Дашбашский каньон подарит вам захватывающие виды, прогулку по стеклянному мосту и прикосновение к природе
Начало: Проспект Шота Руставели, 25
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$32.50
$50 за человека