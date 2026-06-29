Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Гиоргий Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Групповая экскурсия -27% $110 выгода $30 $80 за человека 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский 11 часов 1-17 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Здесь вы не просто наблюдаете — вы участвуете! Сбор винограда, давка урожая, дегустация вина и чачи, а потом праздничное застолье с тамадой, шашлыком, хачапури, чакохули и свежими салатами. Каждый момент дарит живые впечатления и ощущение настоящей Кахети. Важная информация: Чтобы визит был ещё насыщеннее, предлагаются интерактивные опции: оформление собственной бутылки вина, заказ танцевальной программы, выступление фольклорного коллектива. Кроме того, доступны мастер-классы: лепка хинкали, изготовление чурчхелы, выпечка хлеба, приготовление национальных блюд, а также сезонная дистилляция чачи. Всё это делает экскурсию живой и незабываемой.

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Ответы на вопросы Что включено Услуги гида-водителя

Давка винограда

Дегустации премиум вин Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Тбилиси, 1-й туп. Абано 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек. Важная информация Чтобы визит был ещё насыщеннее

Предлагаются интерактивные опции: оформление собственной бутылки вина

Заказ танцевальной программы

Выступление фольклорного коллектива. Кроме того

Доступны мастер-классы: лепка хинкали

Изготовление чурчхелы

Выпечка хлеба

Приготовление национальных блюд

А также сезонная дистилляция чачи. Всё это делает экскурсию живой и незабываемой Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.