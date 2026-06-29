Описание экскурсииЗдесь вы не просто наблюдаете — вы участвуете! Сбор винограда, давка урожая, дегустация вина и чачи, а потом праздничное застолье с тамадой, шашлыком, хачапури, чакохули и свежими салатами. Каждый момент дарит живые впечатления и ощущение настоящей Кахети. Важная информация: Чтобы визит был ещё насыщеннее, предлагаются интерактивные опции: оформление собственной бутылки вина, заказ танцевальной программы, выступление фольклорного коллектива. Кроме того, доступны мастер-классы: лепка хинкали, изготовление чурчхелы, выпечка хлеба, приготовление национальных блюд, а также сезонная дистилляция чачи. Всё это делает экскурсию живой и незабываемой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Давка винограда
- Дегустации премиум вин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, 1-й туп. Абано 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Чтобы визит был ещё насыщеннее
- Предлагаются интерактивные опции: оформление собственной бутылки вина
- Заказ танцевальной программы
- Выступление фольклорного коллектива. Кроме того
- Доступны мастер-классы: лепка хинкали
- Изготовление чурчхелы
- Выпечка хлеба
- Приготовление национальных блюд
- А также сезонная дистилляция чачи. Всё это делает экскурсию живой и незабываемой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «День винограда с тамадой: Сезонный праздник Ртвели»
Мини-группа
до 7 чел.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
1 июл в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия - край старинных традиций и грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях (из Тбилиси)
Начало: У места Вашего проживания
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
-
50%
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Почувствуйте настоящую Грузию через её кухню и традиции. Участвуйте в мастер-классе по приготовлению национальных блюд и наслаждайтесь гостеприимством
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€68
€135 за человека
-
18%
Групповая
до 18 чел.
Другая Кахетия: Манави, Бадиаури, Бодбе, Сигнахи и Сагареджо за 1 день
Начало: Проспект Шота Руставели, 25
Расписание: Экскурсия по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
1 июл в 09:00
$23
$28 за человека
-27%
$80 за человека