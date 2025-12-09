Манави. Начнём наше путешествие в деревне Манави, где вас ждут уникальные виноградники сорта мцване. Вы примете участие в мастер-классе по приготовлению традиционной чурчхелы и продегустируете пять сортов вина: ркацители, киндзмараули, саперави, киси и уникальное розовое вино. А также предложим крепкие напитки: чачу и коньяк, который выдерживается 5 лет в дубовых бочках. Попробуете местные деликатесы — пастилу, натуральный мёд и чурчхелу. Бадиаури. Рядом с Манави расположена деревня Бадиаури, известная своим традиционным выпеканием кахетинского хлеба Шоти (мамин хлеб) на дровах. Вы сможете наблюдать этот процесс и даже поучаствовать в нём, а также продегустируете два сорта деревенского сыра. Монастырь Бодбе. Затем отправимся в древний женский монастырь Бодбе, где хранятся мощи провославной Нино. Здесь же хранится главный религиозный артефакт — чудотворная икона матери Христа. Вы насладитесь прогулкой по живописному двору с захватывающими видами на Алазанскую долину. Увидите новый храм имени святой Нино грузинской архитектуры, которая не оставит вас равнодушными. Сигнаги. Завершим путешествие в городе любви — Сигнаги. Он стал известен благодаря своему жителю — грузинскому художнику Николозе Пиросмани. Чтобы порадовать свою возлюбленную — французскую певицу Марию Де Саве — художник продал дом и потратил все деньги на цветы. Эта история описана в куплетах песни «Миллион алых роз». Прогуляемся по самой длинной крепостной стене в Европе, полюбуемся видами на Кавказский хребет и Алазанскую долину. Важная информация:

Сезонная экскурсия.