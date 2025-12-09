Ртвели — это один из самых древних и ярких традиционных праздников в Грузии, посвящённый сбору винограда и началу виноделия.
Он не просто аграрное событие, а настоящий культурный ритуал, в который вовлечены целые семьи, деревни и гости.
Описание экскурсии
Манави. Начнём наше путешествие в деревне Манави, где вас ждут уникальные виноградники сорта мцване. Вы примете участие в мастер-классе по приготовлению традиционной чурчхелы и продегустируете пять сортов вина: ркацители, киндзмараули, саперави, киси и уникальное розовое вино. А также предложим крепкие напитки: чачу и коньяк, который выдерживается 5 лет в дубовых бочках. Попробуете местные деликатесы — пастилу, натуральный мёд и чурчхелу. Бадиаури. Рядом с Манави расположена деревня Бадиаури, известная своим традиционным выпеканием кахетинского хлеба Шоти (мамин хлеб) на дровах. Вы сможете наблюдать этот процесс и даже поучаствовать в нём, а также продегустируете два сорта деревенского сыра. Монастырь Бодбе. Затем отправимся в древний женский монастырь Бодбе, где хранятся мощи провославной Нино. Здесь же хранится главный религиозный артефакт — чудотворная икона матери Христа. Вы насладитесь прогулкой по живописному двору с захватывающими видами на Алазанскую долину. Увидите новый храм имени святой Нино грузинской архитектуры, которая не оставит вас равнодушными. Сигнаги. Завершим путешествие в городе любви — Сигнаги. Он стал известен благодаря своему жителю — грузинскому художнику Николозе Пиросмани. Чтобы порадовать свою возлюбленную — французскую певицу Марию Де Саве — художник продал дом и потратил все деньги на цветы. Эта история описана в куплетах песни «Миллион алых роз». Прогуляемся по самой длинной крепостной стене в Европе, полюбуемся видами на Кавказский хребет и Алазанскую долину. Важная информация:
Сезонная экскурсия.
Экскурсия по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манави
- Бадиаури
- Монастырь Бодбе
- Город Сигнахи
- Крепостная стена
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Дегустации
- Мастер-класс по приготовлению чурчхелы
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Мастер-класс по выпеканию хлеба / «Шоти/» 5 лари с человека
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Сезонная экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
