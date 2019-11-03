5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все самое важное, что нужно знать о Кахетии

Я расскажу вам историю каждого места нашего путешествия, вы узнаете о своеобразии памятников, менталитете и жизни кахетинцев, выращивании винограда и производстве вина. Я помогу вам открыть знаменитую Кахетию, познакомлю с историей её главных символов и многовековыми традициями региона. В результате вы насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и даже в прохладную погоду увезете отсюда только самые теплые воспоминания.

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Древние храмы, крепости и винные производства

Вы проедете красивым, горным серпантином Гомбори, побываете в одном из основных очагов грузинской культуры и истории — усадьбе князей Чавчавадзе. Дважды пересечете Алазанскую долину, любуясь лозой, вьющейся вдоль дорог, при монастырях и храмах, по руинам древних крепостей. Посетите древние заброшенные города, такие как бесследно исчезнувший город Греми, возвышающийся над Алазанской долиной монастырь Шуамта со своей масштабной историей возникновения, а также винные производства, где вы продегустируете вино и другие напитки и отведаете традиционные блюда кахетинской кухни.

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