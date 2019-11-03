5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин

Открыть все грани легендарного винного региона

Михаил
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Михаил – ваш гид
Вас ждет путешествие в волшебный край солнца, винограда и потрясающе красивой природы непревзойденной Кахетии.

По пути я расскажу вам об истинных грузинских традициях, о сакральном значении вина в культуре народа, а также об истории древних памятников архитектуры и религии, ставших символами региона.
163 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин

Что вас ожидает

Все самое важное, что нужно знать о Кахетии
Я расскажу вам историю каждого места нашего путешествия, вы узнаете о своеобразии памятников, менталитете и жизни кахетинцев, выращивании винограда и производстве вина. Я помогу вам открыть знаменитую Кахетию, познакомлю с историей её главных символов и многовековыми традициями региона. В результате вы насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и даже в прохладную погоду увезете отсюда только самые теплые воспоминания.

Древние храмы, крепости и винные производства
Вы проедете красивым, горным серпантином Гомбори, побываете в одном из основных очагов грузинской культуры и истории — усадьбе князей Чавчавадзе. Дважды пересечете Алазанскую долину, любуясь лозой, вьющейся вдоль дорог, при монастырях и храмах, по руинам древних крепостей. Посетите древние заброшенные города, такие как бесследно исчезнувший город Греми, возвышающийся над Алазанской долиной монастырь Шуамта со своей масштабной историей возникновения, а также винные производства, где вы продегустируете вино и другие напитки и отведаете традиционные блюда кахетинской кухни.

Маршрут

  • Шуамта. Новый и старый монастыри.
  • Телави. Старый город и резиденция кахетинский царей «Батонис цихе».
  • Телави. Винодельческое предприятие «Вазиани компании».
  • Греми. Замок Греми. История рождения Кахетинского царства
  • Кварели. Винодельческая компания “Киндзмараули”.
  • Цинандали. Усадьба князей Чавчавадзе.
  • Цинандали. Винодельческое предприятие “Шуми”.
  • Горный серпантин перевала Гомбори с множеством чудесных видов Кахетии.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • Я провожу индивидуальные экскурсии и не набираю группы на уже заказанные дни.
  • Экскурсию также возможно провести для 5-6 путешественников. В этом случае нужно доплатить по 25 евро за дополнительного участника. Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от увеличения количества участников.
  • В связи с реконструкцией и восстановлением притвора монастыря «Шуамта» его посещение временно приостановлено. Прошу прощения за неудобства!

Что входит в стоимость, а что нет

  • В стоимость включено: транспорт, входные билеты в комплексы и музеи, питьевая вода.
  • В стоимость не включено: питание во время путешествия и дегустации в “Киндзмараули” и “Шуми” (так как цена зависит от дегустационного пакета выбранных гостями вин).
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Кахетия — край старинных традиций и многообразия грузинских вин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Организую и провожу всевозможные бюджетные туры по этой Богом дарованной и обласканной стране. Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети и многие другие. Кинорежиссер и звукорежиссер «Грузия - фильм». (ВГИК - ЛГИТМиК)  Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину - Сакартвело. Помогаю своим гостям - увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца,  изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!))
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Великолепная работа Михаила и его команды!
Я очень рад, знакомству с ним, и надеюсь, что это мой не последний визит в эту замечательную страну. Тем более что, у Михаила ещё очень много интересных маршрутов.
Рекомендую всем воспользоваться его услугами!
14 июля 2018
Экскурсия понравилась, прекрасные живописные виды Алазанской долины, очень понравилась усадьба рода Чавчавадзе. Дегустация вин очень впечатлила, узнали много нового и открыли для себя любимчиков. . Отдельное спасибо хочется сказать Михаилу и Вано, прекрасные люди с хорошим чувством юмора, отличные собеседники, помогли с покупкой вина, чачи и чурчхелы. Всем рекомендую данную экскурсию!
3 июня 2018
Потрясающая экскурсия! Экскурсию проводила коллега Михаила, и мы были очарованы. Тинатин невероятно красивая, солнечная, деликатная, тактичная и начитанная. А водитель- Вано- прекрасный попутчик, с чудесным чувством юмора и невероятным радушием. Было очень приятно провести день в такой компании! Узнали много интересного, обязательно приедем ещё, и обязательно поедем в другие регионы! Отдельное спасибо за презент, это очень приятно и трогательно! Рекомендую!
17 мая 2018
Спасибо за отличную экскурсию!
22 января 2018
Посетили Кахетию по данному маршруту 20 января с Михаилом. Прекрасная экскурсия, очень насыщенный маршрут. Исчерпывающая информация по каждому объекту. Недолгие переезды, не успеваешь устать. Винные дегустации с видом на Кавказские горы и старинные храмы. Тур получился очень ярким и разносторонним. Отдельное спасибо Михаилу и Вано за помощь в выборе вин и блюд местной кухни. Кахетия - это счастье и солнце. Спасибо большое за то, что показали её так полно и с любовью.

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