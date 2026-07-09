252 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кахетия приглашает вас в увлекательное путешествие по святым местам и лону виноделия Грузии.
Откройте для себя тысячелетнюю историю виноградарства, начиная с первой косточки окультуренного винограда, возраст которой составляет 8000 лет.
Вас ждет
Откройте для себя тысячелетнюю историю виноградарства, начиная с первой косточки окультуренного винограда, возраст которой составляет 8000 лет.
Вас ждет
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Посещение монастыря св. Нино
- 🍇 Дегустация вина на винзаводе
- 🏙 Прогулка по Сигнахи
- 🍽 Обед у грузинского фермера
- 👨👩👧👦 Бесплатное участие для детей до 6 лет
Что можно увидеть
- Монастырь св. Нино
- Сигнахи
Описание экскурсии
Монастырь св. Нино и грузинский Лас-Вегас
Вы посетите женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. А затем отправитесь в один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Дегустация вина
На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире. На одном из ведущих винзаводах Грузии «Кахетинское традиционное виноделие» вас ждет дегустация.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
- Экскурсию на винзаводе проводит местный гид
- Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспорт и дегустация на винзаводе включены в стоимость
- Обед в кафе оплачивается отдельно и по меню
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Авлабар»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии по Грузии — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 8755 туристов
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 316 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Все прошло отлично, я юы сказал даже супер. Мы узнали очень много о винном крае Кахетия. Экскурсовод Лари выше всяких похвал, образованный, эрудированный, тактичный, человек занимающийся своим делом, знающий о
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Р
Хочу от всего сердца поблагодарить организаторов этого чудесного путешествия в Кахетию! Роман рассказывал много интересных вещей, без занудства и вовлеченно! Удалось очень много посмотреть, наснимать и вкусно поесть с прекрасным
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Отличная и интересная экскурсия! Гид рассказал много интересного про саму Грузию, про Кахетию, виноградники и местных жителей. Учтено время на прогулки, есть возможность посмотреть локации, полюбоваться видами. Мы были с
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Хочу лично поблагодарить гида Герасима. Очень начитанный человек, отличный расксказчик с ним вообще не скучно. Мы бронировали через Трипстер экскурсию за 40€. Туда входила моностыр Нано, Великая китайская стена, обед
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А
Потрясающая экскурсия. Погрузились в местную культуру и прочувствовали грузинский колорит. Экскурсовод Роман и водитель Зура вложили душу в нашу поездку и поднимали настроение. Роман отлично разбирается в грузинской истории и
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Удивительно душевная и познавательная экскурсия!
Если хотите заглянуть за кулисы и немного узнать Грузию изнутри – езжайте, не задумываясь!
Искренне, щедро, вкусно – каждый пункт, каждая остановка продуманы и очень в тему.
Гид Лери – отличный рассказчик и знаток своего дела, заинтересовал даже 5-летнего ребенка)) Мы в восторге 👍🏼
Если хотите заглянуть за кулисы и немного узнать Грузию изнутри – езжайте, не задумываясь!
Искренне, щедро, вкусно – каждый пункт, каждая остановка продуманы и очень в тему.
Гид Лери – отличный рассказчик и знаток своего дела, заинтересовал даже 5-летнего ребенка)) Мы в восторге 👍🏼
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