252 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград

Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда

Tripster в Тбилиси
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Tripster в Тбилиси – представитель гидов
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны.

Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии.

Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия.

Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе.

Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
€75
23 за человека
скидка70%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 19 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Авлабар»
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У этой экскурсии252 отзыва
4.74
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград

Что вас ожидает

Монастырь св. Нино и грузинский Лас-Вегас
Вы посетите женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. А затем отправитесь в один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Секреты виноделия
На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире. В городе Кварели вас будет ждать экскурсия и дегустация в «Корпорации Киндзмараули» — одном из ведущих винзаводов Грузии. Именно тут с давнейших времен производится знаменитое грузинское вино «Киндзмараули». Вы узнаете о тонкостях производства вина, а также познакомитесь с историей развития технологии и сортами местных вин.

В гости к фермерам!
После дегустаций вин, по пути в Тбилиси, мы отвезем вас в дом грузинского фермера, где на обед вас будут ждать ароматные блюда традиционной кухни и прохладное домашнее вино под сопровождение тостов хозяина дома.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Обед в семье — обязательная часть экскурсии. Здесь нельзя сделать определенный заказ, как в кафе: все заказано заранее, и накрывается общий стол для всех. Поверьте, это всегда весело и вкусно!
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед у фермера — 35 лари (13 евро с чел), дегустация вина — 2 лари (0,7 евро) за один сорт
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Авлабар».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster в Тбилиси
Tripster в Тбилиси
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!
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252 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Посетил данную экскурсию специально,чтобы посмотреть на производство вина,но и другие места не оставили меня равнодушными.
Сигнахи-город-картинка,Бодбе-умиротворенный,намоленный,сильный энегргетикой монастырь.
Обед в семье вообще превзошел все ожидания-тут можно и ознакомиться с сельским бытом и хозяйством,посмотреть домашний погреб,попробовать хорошего домашнего вина,ну а кухня и хозяих выше всех похвал!
Спасибо!
12 марта 2020
Экскурсия просто великолепна. Когда бронировали думали что общая и будет так себе, к счастью мы очень ошиблись. Во-первых это гид Роман, который невероятно профессиональный, интересный и просто хороший человек, с которым вся экскурсии была не просто познавательной, но и очень душевной. Вообще ощущение чтобы мы собрались со старыми друзьями и поехали в путешественник покидало всю дорогу.
Очень советуем.
11 марта 2020
Великолепная экскурсия! Гид Роман, водитель Зураб и гостеприимный хозяин дома Георгий - просто мировые люди!)
5 марта 2020
Спасибо Трипстеру и команде за отличную работу. Экскурсия прошла на одном дыхании. Алазанская долина шикарная, Сигнахи милый и уютный город! Повезло с погодой,увидели все красоты Кахетии )
28 февраля 2020
Роман,спасибо за прекрасный день. Замечательно провели время-истории,увлекательные рассказы,тосты песни-это настоящая Грузия!
26 февраля 2020
Мы прекрасно провели время! Экскурсия была организована на высшем уровне. Гид Роман и водитель Леван отлично выполнили свою работу. А обед в грузинской семье вообще превзошел все ожидания. Ребята, вы умеете влюбить в Грузию! Огромная благодарность из Украины!
24 февраля 2020
Экскурсия понравилась. Все было по программе и даже больше ) гид Анна увлекла всех своими рассказами,ответила на все вопросы и дала много полезных советов. Водитель ведет машину аккуратно,нет страха на узких обрывистых промежутках дороги. Обед вкусный и дешевый для такого большого количества еды и вина.
23 февраля 2020
Нашим гидом был Леван. Отличный водитель и интересный собеседник.
Экскурсия комфортная-небольшая группа,места для посещения красивые. Рекомендую
22 февраля 2020
У нас гид был Роман, замечательный рассказчик, поддержит любую тему и классно сфотографирует!
19 февраля 2020
Экскурсия просто бомба! Гид-супер,море историй и фактов. Маршрут прекрасный-сначала монастырь,потом красивый город Сигнахи с шикарными видами,далее обед-это вообще отдельная история-изюминка этой экскурсии,песни,тосты,стол горой,тосты,песни-этотнастоящий грузинский колорит; и далее дегустация с экскурсией на вин-заводе!
Идеальная программа,которая охватывает разные темы. Низкий поклон организаторам!
Ещё 242 отзыва

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