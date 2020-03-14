252 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монастырь св. Нино и грузинский Лас-Вегас

Вы посетите женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. А затем отправитесь в один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Секреты виноделия

На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире. В городе Кварели вас будет ждать экскурсия и дегустация в «Корпорации Киндзмараули» — одном из ведущих винзаводов Грузии. Именно тут с давнейших времен производится знаменитое грузинское вино «Киндзмараули». Вы узнаете о тонкостях производства вина, а также познакомитесь с историей развития технологии и сортами местных вин.

В гости к фермерам!

После дегустаций вин, по пути в Тбилиси, мы отвезем вас в дом грузинского фермера, где на обед вас будут ждать ароматные блюда традиционной кухни и прохладное домашнее вино под сопровождение тостов хозяина дома.