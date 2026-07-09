252 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кахетия приглашает вас в увлекательное путешествие по святым местам и лону виноделия Грузии.Откройте для себя тысячелетнюю историю виноградарства, начиная с первой косточки окультуренного винограда, возраст которой составляет 8000 лет.Вас ждет

посещение живописной Алазанской долины, где вы сможете насладиться видами виноградников, расстилающихся до самого горизонта. Узнайте о традиционных методах производства вина, признанных Юнеско культурным наследием, и попробуйте неповторимые сорта на дегустации в одном из ведущих винзаводов «Кахетинское традиционное виноделие». Завершите ваше путешествие посещением дома местного фермера, где вас ждет гостеприимный обед с традиционными блюдами и домашним вином. Эта экскурсия станет не просто познавательной, но и наполнит вас теплом грузинского гостеприимства

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Монастырь св. Нино и грузинский Лас-Вегас

Вы посетите женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. А затем отправитесь в один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Дегустация вина

На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире. На одном из ведущих винзаводах Грузии «Кахетинское традиционное виноделие» вас ждет дегустация.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Экскурсию на винзаводе проводит местный гид

Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте

Что входит в стоимость, а что — нет