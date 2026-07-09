252 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград

Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Кахетия приглашает вас в увлекательное путешествие по святым местам и лону виноделия Грузии.

Откройте для себя тысячелетнюю историю виноградарства, начиная с первой косточки окультуренного винограда, возраст которой составляет 8000 лет.

Вас ждет
читать дальшеуменьшить

посещение живописной Алазанской долины, где вы сможете насладиться видами виноградников, расстилающихся до самого горизонта.

Узнайте о традиционных методах производства вина, признанных Юнеско культурным наследием, и попробуйте неповторимые сорта на дегустации в одном из ведущих винзаводов «Кахетинское традиционное виноделие».

Завершите ваше путешествие посещением дома местного фермера, где вас ждет гостеприимный обед с традиционными блюдами и домашним вином. Эта экскурсия станет не просто познавательной, но и наполнит вас теплом грузинского гостеприимства

5
316 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Посещение монастыря св. Нино
  • 🍇 Дегустация вина на винзаводе
  • 🏙 Прогулка по Сигнахи
  • 🍽 Обед у грузинского фермера
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Бесплатное участие для детей до 6 лет
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград

Что можно увидеть

  • Монастырь св. Нино
  • Сигнахи

Описание экскурсии

Монастырь св. Нино и грузинский Лас-Вегас

Вы посетите женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. А затем отправитесь в один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Дегустация вина

На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире. На одном из ведущих винзаводах Грузии «Кахетинское традиционное виноделие» вас ждет дегустация.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсию на винзаводе проводит местный гид
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт и дегустация на винзаводе включены в стоимость
  • Обед в кафе оплачивается отдельно и по меню

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€50
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Авлабар»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии по Грузии
Экскурсии по Грузии — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 8755 туристов
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 316 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
275
4
18
3
14
2
6
1
3
Б
Все прошло отлично, я юы сказал даже супер. Мы узнали очень много о винном крае Кахетия. Экскурсовод Лари выше всяких похвал, образованный, эрудированный, тактичный, человек занимающийся своим делом, знающий о
читать дальшеуменьшить

вине и трдициям Грузии все. Мы тоже много узнали, но всю информацию не запомнишь Горлд Сигнахи очень красивый, а монастырь Бодбе поразил своей красотой, ухоженностью, чувствуется как за обителью ухаживают. Если хотите узнать о Кахетии, вине и вообще о Грузии рекомендую эту экскурсию и именно экскурсовода Лари.

Вам был полезен этот отзыв?
Р
Хочу от всего сердца поблагодарить организаторов этого чудесного путешествия в Кахетию! Роман рассказывал много интересных вещей, без занудства и вовлеченно! Удалось очень много посмотреть, наснимать и вкусно поесть с прекрасным
читать дальшеуменьшить

видом на Алазанскую долину! В плане пожелания хотелось бы пройтись по винограднику и посмотреть как делается вино. На винзаволе экскурсовод Кристина -"зажигалка":-) Чудесная поездка! Желаю вашей компании процветания! Остальным сильно рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
Отличная и интересная экскурсия! Гид рассказал много интересного про саму Грузию, про Кахетию, виноградники и местных жителей. Учтено время на прогулки, есть возможность посмотреть локации, полюбоваться видами. Мы были с
читать дальшеуменьшить

мужем вдвоем и отказались от обеда у фермера, гид подстроился под наши желания, показал место с отличным хлебом и сыром, где мы и перекусили) В винодельне предложили попробовать разные сорта вин и чачи, рассказывали о происхождении каждого, вкусах и сочетаниях с едой. Понравилось, что все было размеренно и спокойно, без назойливости, очень доброжелательно! Большое спасибо!

Отличная и интересная экскурсия! Гид рассказал много интересного про саму Грузию, про Кахетию, виноградники и местных
Отличная и интересная экскурсия! Гид рассказал много интересного про саму Грузию, про Кахетию, виноградники и местных
Отличная и интересная экскурсия! Гид рассказал много интересного про саму Грузию, про Кахетию, виноградники и местных
Отличная и интересная экскурсия! Гид рассказал много интересного про саму Грузию, про Кахетию, виноградники и местных
Вам был полезен этот отзыв?
Нурбакыт
Хочу лично поблагодарить гида Герасима. Очень начитанный человек, отличный расксказчик с ним вообще не скучно. Мы бронировали через Трипстер экскурсию за 40€. Туда входила моностыр Нано, Великая китайская стена, обед
читать дальшеуменьшить

у фермера с вином и шашлыком где мы напились и последняя остановка была винный завод дегустация вин и чача. Мы там купили одну бутылку за 30лари, а вкус очень отличается от наших хотя название одинаковое.

Хочу лично поблагодарить гида Герасима. Очень начитанный человек, отличный расксказчик с ним вообще не скучно. Мы
Хочу лично поблагодарить гида Герасима. Очень начитанный человек, отличный расксказчик с ним вообще не скучно. Мы
Хочу лично поблагодарить гида Герасима. Очень начитанный человек, отличный расксказчик с ним вообще не скучно. Мы
Хочу лично поблагодарить гида Герасима. Очень начитанный человек, отличный расксказчик с ним вообще не скучно. Мы
Хочу лично поблагодарить гида Герасима. Очень начитанный человек, отличный расксказчик с ним вообще не скучно. Мы
Вам был полезен этот отзыв?
А
Потрясающая экскурсия. Погрузились в местную культуру и прочувствовали грузинский колорит. Экскурсовод Роман и водитель Зура вложили душу в нашу поездку и поднимали настроение. Роман отлично разбирается в грузинской истории и
читать дальшеуменьшить

не только, было очень информативно, на протяжении экскурсии узнали больше о вине, чем когда либо знали. Очень понравился обед, невероятно вкусно и душевно. Очень рекомендуем тем, кто впервые в Грузии и тем, кто здесь не в первый раз.

Потрясающая экскурсия. Погрузились в местную культуру и прочувствовали грузинский колорит. Экскурсовод Роман и водитель Зура вложили
Потрясающая экскурсия. Погрузились в местную культуру и прочувствовали грузинский колорит. Экскурсовод Роман и водитель Зура вложили
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Удивительно душевная и познавательная экскурсия!

Если хотите заглянуть за кулисы и немного узнать Грузию изнутри – езжайте, не задумываясь!

Искренне, щедро, вкусно – каждый пункт, каждая остановка продуманы и очень в тему.

Гид Лери – отличный рассказчик и знаток своего дела, заинтересовал даже 5-летнего ребенка)) Мы в восторге 👍🏼
Удивительно душевная и познавательная экскурсия!
Удивительно душевная и познавательная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград»

Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
На автобусе
11 часов
-
9%
1699 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Вино - через край, пейзажи - глаз не оторвать, история - от самых истоков
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€20€22 за человека
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
На автобусе
10 часов
-
22%
466 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€14€18 за человека
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
На машине
10 часов
120 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
Начало: Встречаем вас и оставляем после экскурсии в районе...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €204 за всё до 4 чел.
Достояние Кахетии: монастыри, вино и легенды
На машине
13 часов
23 отзыва
Индивидуальная
Достояние Кахетии: монастыри, вино и легенды
От перевала Гомбори до винных погребов Цинандали - из Тбилиси
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €268 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
€50 за человека