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Грузинская кухня — одна из самых разнообразных и известных в мире благодаря своим уникальным вкусам и сочетаниям ингредиентов. В путешествии вы узнаете об истории и значении старинных блюд в нашей культуре. Научитесь готовить хинкали, хачапури и шашлык.



А также познакомитесь с традициями застолья с тамадой и народными танцами, что позволит вам погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства и радушия.