Грузинская кухня — одна из самых разнообразных и известных в мире благодаря своим уникальным вкусам и сочетаниям ингредиентов. В путешествии вы узнаете об истории и значении старинных блюд в нашей культуре. Научитесь готовить хинкали, хачапури и шашлык.
А также познакомитесь с традициями застолья с тамадой и народными танцами, что позволит вам погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства и радушия.
А также познакомитесь с традициями застолья с тамадой и народными танцами, что позволит вам погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства и радушия.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Под руководством опытного повара вы пройдёте мастер-класс по приготовлению хинкали, хачапури и шашлыка. В процессе вы узнаете о кулинарных тонкостях и истории грузинской кухни.
- В Грузии гостеприимство проявляется через обильные столы с разнообразными блюдами и винами. Поэтому ваши приключения неизбежно приведут к застолью с тостами и дружеским общением в приятной компании. Старинные обряды и традиции супры вы увидите воочию.
- Завершится застолье танцами под звуки народной музыки и развлечениями. Вы увидите выступления профессиональных артистов и при желании присоединитесь к ним.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется грузинской культурой, гастрономией и традициями. Это идеальный выбор для людей, желающих погрузиться в аутентичную атмосферу Грузии, попробовать местную кухню и узнать больше об обычаях страны. Экскурсия также подходит для тех, кто хочет приятно провести время в душевной компании.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер от вашего отеля и обратно, мастер-класс и застолье с танцами
- В зависимости от количества человек в группе трансфер осуществляется на автомобиле Toyota Camry/Ford Fusion или на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
NIKA — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 710 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай. Люблю свою страну и люблю смотреть во влюблённые глаза гостей моей страны. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке, а с самого детства. В туризмеЗадать вопрос
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