Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари

Мцхета - древняя столица Грузии

Мцхета — древняя столица Грузии.

Это святое место для каждого грузина.

Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, расположенной в 20 км от Тбилиси, нет больше во всей Грузии.

За это древний город называют «Вторым Иерусалимом».

Именно сюда принесла благую весть святая Нино Каппадокийская, здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира — Хитон Господен.

Этим же объясняется статус Мцхеты, как святого города, сюда стекаются христианские паломники и туристы со всего мира.
Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари
Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари
Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари
Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари
Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари
Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари

Что вы увидите 🤩

  • Мцхета
  • Монастырский комплекс Джвари

Что вас ожидает:

    Мы посетим главные объекты монастырского комплекса Джвари:

    • Собор Светицховели — древнейший в монастырском комплексе Джвари заслуженно считается и шедевром Грузинской архитектуры. Собор органично венчает гору и от его подножья открываются изумительный вид на слияние двух рек: Арагви и Куры.
    • Женский монастырь Самтавро — действующий женский монастырь XI в., в котором похоронен царь Мириан и его жена Нана. Они первыми приняли христианство от Святой Нино. Сам монастырь был построен в 1820 году. Но основой ему послужила небольшая древняя деревянная церковь IV в., построенная царем Мирианом. Фресковая роспись внутри монастырского комплекса датируется XVI—XVII вв. Здесь покоится старец Гавриил, один из самых почитаемых грузинских святых, продолжающий творить, по мнению верующих, чудеса даже после своей смерти.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-3 человек
    Групповой билет до 3 человек
    $100

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • экскурсионное обслуживание
    • транспорт
    Что не входит
    • личные расходы
    • питание
    Где начинаем и завершаем
    Начало: По договоренности
    Завершение: По договоренности (например в центре Тбилиси)
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По договоренности с туристом

    Тамара Р.
    Тамара Р.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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