Мцхета — древняя столица Грузии.



Это святое место для каждого грузина.



Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, расположенной в 20 км от Тбилиси, нет больше во всей Грузии.



За это древний город называют «Вторым Иерусалимом».



Именно сюда принесла благую весть святая Нино Каппадокийская, здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира — Хитон Господен.



Этим же объясняется статус Мцхеты, как святого города, сюда стекаются христианские паломники и туристы со всего мира.