Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Тбилиси

Найдено 109 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
24 отзыва
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
«Помимо винных дегустаций, мы включили в поездку посещение исторического места — легендарного монастыря Бодбе»
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
5015 за человека
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Вы посетите храмовый комплекс 17 века»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Все краски Кахетии
🚌 На автобусе
скидка
27%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Вы побываете в Алазанской долине с множеством средневековых монастырей и виноделен, узнаете легенды самого романтичного города нашей страны — Сигнахи, посетите древний замок Гриме»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2619 за человека
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
11 часов
62 отзыва
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
«Казбек и церковь Троицы Гергети»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3218 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Монастырь Бодбе среди кипарисов»
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
11 часов
1710 отзывов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«Дополнительные расходы: джип к храму в Гергети — 20 лари с человека, обед»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
4726 за человека
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
35 отзывов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«и подъём на джипе к храму Гергети — 20 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
13 часов
21 отзыв
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«Вы осмотрите помещения, в которых раньше располагались бани, библиотеки и церкви, а также местную казну и остатки древнего водопровода»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
5040 за человека
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
36 отзывов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
«Это гектары виноградников, солнце и вино, древние храмы и самая длинная в Европе крепостная стена, сонные городишки и черепичные крыши»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
3024 за человека
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
92 отзыва
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
«Мы расскажем о возведении и прошлом собора, который на протяжении веков был центром христианской Грузии»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4020 за человека
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
66 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Церкви, высеченные в песчанике, частично сохранили уникальные фрески 12–14 веков»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
64 за человека
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
«А лучшее место, чтобы визуализировать этот рассказ, собор Цминда Самеба, величественно возвышающийся на холме Святого Ильи — его видно почти отовсюду в городе»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Храм, существующий в современном виде с 1010 года, на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Мцхета - колыбель грузинского христианства
🚗 На машине
Групповая
4 часа
452 отзыва
Мцхета - колыбель грузинского христианства
Легендарные храмы и потрясающие виды
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Вы посетите собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
25 за человека
Неизведанная Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
31 отзыв
Экскурсия в Мцхету: Зедазени, Шиомгвиме, Кватахеви и древние развалины
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён
Начало: Место вашего проживания
«Монастырь Зедазени — выше в горы»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: погружение в историю
Познакомьтесь с древнейшими сокровищами Грузии: Мцхета и Ананури ждут вас. Откройте величие истории и архитектуры
«До 21 века Светицховели был главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, здесь проходили церемонии коронации всех грузинских царей, и до сих пор это место является духовным центром страны»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
265 за всё до 6 чел.
Кахетия - это не только винные туры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
«Один из четырех великих соборов ГрузииВ 20 км от Шуамта есть еще одно удивительное место — храм 11 века Алаверди»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Увидите старинные храмы: собор Сиони, церкви Метехи и Анчисхати»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
15 за человека
Старый Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
3 часа
11 отзывов
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
«Что происходило в стенах храма Метехи»
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1510 за человека
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
11 часов
44 отзыва
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
«Вы погуляете по его территории, зайдете в Успенскую церковь 17 века и раскроете тайный смысл ее декоративных элементов»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2819 за человека
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
33%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
«Увидите легендарную гору Казбек и расположенную у её подножия Троицкую церковь»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2416 за человека
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
19 отзывов
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
Загадочное водохранилище, вершины в миниатюре, горная церковь и потрясающая природа
Начало: На улице Ованеса Туманяна
«Церковь в Гергети — единственный крестово-купольный храм в регионе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Начнём путешествие в прошлое с осмотра Дворца парламента, на месте которого ранее был Александро-Невский военный собор»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
10 отзывов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
«Посетите замок Сигнахи и монастырь Бодбе, по желанию приготовите шоти, узнаете богатую историю виноделия в Грузии и познакомитесь с традициями региона»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3015 за человека
Достояние Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
«Архитектурный комплекс, вместе с церковью Архангелов, поражает грандиозностью и строгим великолепием»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 219 за всё до 6 чел.
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
49%
Групповая
4 часа
19 отзывов
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Познакомиться с историей первой столицы и духовного центра Грузии - на групповой экскурсии
Начало: В районе Серных бань
«Вы почувствуете атмосферу древней обители, узнаете, чем она отличается от других грузинских храмов, кто и зачем построил монастырь Джвари»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3518 за человека
Путешествие в Мцхету - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Групповая
5 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
«Кафедральный собор Светицховели»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2515 за человека
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
48%
Групповая
10 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«Вы осмотрите комплекс, прикоснётесь к древней истории страны и оцените красоту монастырского двора»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
3116 за человека
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Понять истоки городских преданий и познакомиться с историей столицы через мифологию
Начало: В районе метро Авлабари
«Какую тайную комнату скрывает подвальная часть армянского храма и кем был Святой Саркис»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
«Из окна автомобиля вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову, Илье Чавчавадзе, посёлок Канда и Сурамскую крепость»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
199 за всё до 4 чел.
Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
13 часов
5 отзывов
Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
Путешествие по маршруту Тбилиси - Ахпат - Санаин - Севан - Ереван - Тбилиси
Начало: На улице Вахтанга Горгасали
«Вы увидите церковный ансамбль, крыши зелёных зданий и внутренние помещения со сводами и колоннами»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
155117 за человека
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
30 за человека
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
Начало: В районе Серных бань
«В комплекс входит три церкви: Сурб Аствацацин, Сурб Григор и Сурб Степанос»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
180 за человека
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
9 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
«Посетим церковь Светицховели и первый монастырь в стране — Джвари»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Золотое кольцо Кахетии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Монастырь Бодбе среди кипарисов»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
5025 за человека
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
6 отзывов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«В завершение вы увидите, пожалуй, самую узнаваемую визитную карточку нашей страны: древний храм, позади которого стоит могучий великан Казбек»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 за человека
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«В Кахетии вы посетите одно из таких мест — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8927 за человека
Тбилиси, ты такой один
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
«Посетим храм Анчисхати 6 века — самую старую из сохранившихся церквей Тбилиси»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5025 за человека
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
10 часов
19 отзывов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
«Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, городки с черепичными крышами — гостеприимная Кахетия откроет вам всё лучшее (и вкусное»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2819 за человека
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
«Прибыв в Казбеги, пересядем на внедорожники и поднимемся к Троицкой церкви на высоту 2170 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
35 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
544 отзыва
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
«Что вас ждет: Бодбийский монастырь Святой Нино В Бодбийском монастыре покоится великая грузинская святая — Нино»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
«Горная крепость и монастырь Шавнабада»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 65 за человека
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
«А также посетить пещерный храм Натлисмцемели»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Один день в Грузии. Путешествие в группе
    Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
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    целый день, чтобы увидеть пещерный город и изумительную Мцхету. Не понравился только ресторан, где остановились пообедать. Неоправданно высокие цены, а главное, не ВКУСНО.

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    В описании заявлено, что группа максимум 9 человек, а в реальности было 17. Гид Тамара без нареканий, а вот транспорт с очень слабым кондиционером. Градусник в салоне показывал 33!!!
  • a
    anna
    5 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
  • П
    Полина
    5 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
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    гид Зураб оказался просто потрясающим, давно я таких увлекательных, интересных и харизматичных гидов не встречала. он точно сделал этот маршрут красочнее, спасибо🌼🌼🌼

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
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    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
    Все прошло на ура! Посещение ресторана подпортило все впечатления,Официанты,как сонные мухи. Такое впечатление,что тренируются на туристах. Еда вызывает особое впечатление.
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    Хачапури по аджарски-1 бал из10: тесто сырое,начинка, вообще не съедобная. Хинкали- на троечку: если начинка на пять, то тесто толстое,к зубам прилипает. Это была худшая еда,что я ел в Тбилиси за мои 30 дней проживания здесь. Ребята,меняйте ресторан!!!!!

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
    Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
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    получилось. На вопросы по истории и современном быте в Грузии Лана отвечала охотно и подробно. Еда и напитки на дегустациях были очень вкусными. Отдельное спасибо хозяевам винодельни Sekhnika, которые сами рассказали о своём вине и технологии производства. Всегда приятно слушать увлеченных и опытных людей.

  • А
    Алёна
    5 июня 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
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    доступно и понятно для всех! Все было хорошо спланированно и организованно и прошло с лёгкостью. Очень рекомендую для ярких впечатлений и видов!

  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
    Было очень познавательно и весело! Много незабываемых ощущений! Горы - это целая отдельная Вселенная! Впервые испытал чувство, когда невозможно оценить
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    взглядом величие и масштаб природы, смотришь и не понимаешь, что это реальность. Отдельно спасибо гиду за увлекательное сопровождение, заботу, профессионализм и юмор!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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