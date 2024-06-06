Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях

Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...

«Начнём путешествие в прошлое с осмотра Дворца парламента, на месте которого ранее был Александро-Невский военный собор»