1 чел.
По популярности
скидка
70%
Групповая
10 часов
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
«Помимо винных дегустаций, мы включили в поездку посещение исторического места — легендарного монастыря Бодбе»
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
50€15 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Вы посетите храмовый комплекс 17 века»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
27%
Групповая
10 часов
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Вы побываете в Алазанской долине с множеством средневековых монастырей и виноделен, узнаете легенды самого романтичного города нашей страны — Сигнахи, посетите древний замок Гриме»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26€19 за человека
скидка
44%
Групповая
11 часов
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
«Казбек и церковь Троицы Гергети»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
32€18 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Монастырь Бодбе среди кипарисов»
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
скидка
45%
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«Дополнительные расходы: джип к храму в Гергети — 20 лари с человека, обед»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
47€26 за человека
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«и подъём на джипе к храму Гергети — 20 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«Вы осмотрите помещения, в которых раньше располагались бани, библиотеки и церкви, а также местную казну и остатки древнего водопровода»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
50€40 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
«Это гектары виноградников, солнце и вино, древние храмы и самая длинная в Европе крепостная стена, сонные городишки и черепичные крыши»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30€24 за человека
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
«Мы расскажем о возведении и прошлом собора, который на протяжении веков был центром христианской Грузии»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
40€20 за человека
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Церкви, высеченные в песчанике, частично сохранили уникальные фрески 12–14 веков»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€64 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
«А лучшее место, чтобы визуализировать этот рассказ, собор Цминда Самеба, величественно возвышающийся на холме Святого Ильи — его видно почти отовсюду в городе»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Храм, существующий в современном виде с 1010 года, на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Мцхета - колыбель грузинского христианства
Легендарные храмы и потрясающие виды
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Вы посетите собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Мцхету: Зедазени, Шиомгвиме, Кватахеви и древние развалины
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Мцхеты и её окрестностей, где каждый камень хранит истории древних времён
Начало: Место вашего проживания
«Монастырь Зедазени — выше в горы»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: погружение в историю
Познакомьтесь с древнейшими сокровищами Грузии: Мцхета и Ананури ждут вас. Откройте величие истории и архитектуры
«До 21 века Светицховели был главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, здесь проходили церемонии коронации всех грузинских царей, и до сих пор это место является духовным центром страны»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
«Один из четырех великих соборов ГрузииВ 20 км от Шуамта есть еще одно удивительное место — храм 11 века Алаверди»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Увидите старинные храмы: собор Сиони, церкви Метехи и Анчисхати»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
€15 за человека
скидка
33%
Групповая
3 часа
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
«Что происходило в стенах храма Метехи»
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
15€10 за человека
скидка
32%
Групповая
11 часов
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
«Вы погуляете по его территории, зайдете в Успенскую церковь 17 века и раскроете тайный смысл ее декоративных элементов»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
28€19 за человека
скидка
33%
Групповая
10 часов
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
«Увидите легендарную гору Казбек и расположенную у её подножия Троицкую церковь»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
24€16 за человека
Групповая
11 часов
В группе из Тбилиси - к окрестностям горы Казбек
Загадочное водохранилище, вершины в миниатюре, горная церковь и потрясающая природа
Начало: На улице Ованеса Туманяна
«Церковь в Гергети — единственный крестово-купольный храм в регионе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€47 за человека
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Начнём путешествие в прошлое с осмотра Дворца парламента, на месте которого ранее был Александро-Невский военный собор»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
«Посетите замок Сигнахи и монастырь Бодбе, по желанию приготовите шоти, узнаете богатую историю виноделия в Грузии и познакомитесь с традициями региона»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
30€15 за человека
Индивидуальная
13 часов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
«Архитектурный комплекс, вместе с церковью Архангелов, поражает грандиозностью и строгим великолепием»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €219 за всё до 6 чел.
скидка
49%
Групповая
4 часа
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Познакомиться с историей первой столицы и духовного центра Грузии - на групповой экскурсии
Начало: В районе Серных бань
«Вы почувствуете атмосферу древней обители, узнаете, чем она отличается от других грузинских храмов, кто и зачем построил монастырь Джвари»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
35€18 за человека
скидка
40%
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
«Кафедральный собор Светицховели»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25€15 за человека
скидка
48%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«Вы осмотрите комплекс, прикоснётесь к древней истории страны и оцените красоту монастырского двора»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
31€16 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Понять истоки городских преданий и познакомиться с историей столицы через мифологию
Начало: В районе метро Авлабари
«Какую тайную комнату скрывает подвальная часть армянского храма и кем был Святой Саркис»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
Индивидуальная
9 часов
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
«Из окна автомобиля вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову, Илье Чавчавадзе, посёлок Канда и Сурамскую крепость»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Групповая
13 часов
Откройте для себя Армению: групповая поездка из Грузии
Путешествие по маршруту Тбилиси - Ахпат - Санаин - Севан - Ереван - Тбилиси
Начало: На улице Вахтанга Горгасали
«Вы увидите церковный ансамбль, крыши зелёных зданий и внутренние помещения со сводами и колоннами»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
155€117 за человека
Мини-группа
2 часа
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€30 за человека
Мини-группа
13 часов
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
Начало: В районе Серных бань
«В комплекс входит три церкви: Сурб Аствацацин, Сурб Григор и Сурб Степанос»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
€180 за человека
скидка
44%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
«Посетим церковь Светицховели и первый монастырь в стране — Джвари»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Монастырь Бодбе среди кипарисов»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
50€25 за человека
Групповая
11 часов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«В завершение вы увидите, пожалуй, самую узнаваемую визитную карточку нашей страны: древний храм, позади которого стоит могучий великан Казбек»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
9 часов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
скидка
70%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«В Кахетии вы посетите одно из таких мест — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89€27 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
«Посетим храм Анчисхати 6 века — самую старую из сохранившихся церквей Тбилиси»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
50€25 за человека
скидка
32%
Групповая
10 часов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
«Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, городки с черепичными крышами — гостеприимная Кахетия откроет вам всё лучшее (и вкусное»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Групповая
10 часов
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
«Прибыв в Казбеги, пересядем на внедорожники и поднимемся к Троицкой церкви на высоту 2170 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€35 за человека
Групповая
11 часов
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
«Что вас ждет: Бодбийский монастырь Святой Нино В Бодбийском монастыре покоится великая грузинская святая — Нино»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Индивидуальная
9 часов
На юг! Каньон Дашбаши и регион Картли
Побывать в живописных нетронутых уголках Грузии, а также посетить горный монастырь Шавнабада
Начало: На площади Вахтанга Горгасали в Тбилиси
«Горная крепость и монастырь Шавнабада»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €65 за человека
Мини-группа
7 часов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
«А также посетить пещерный храм Натлисмцемели»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
- ООльга5 июня 2024В описании заявлено, что группа максимум 9 человек, а в реальности было 17. Гид Тамара без нареканий, а вот транспорт с очень слабым кондиционером. Градусник в салоне показывал 33!!!
- aanna5 июня 2024Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
- ППолина5 июня 2024вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
- ЯЯрослав5 июня 2024Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
- ССергей5 июня 2024Все прошло на ура! Посещение ресторана подпортило все впечатления,Официанты,как сонные мухи. Такое впечатление,что тренируются на туристах. Еда вызывает особое впечатление.
- ААнна5 июня 2024Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
- ННина5 июня 2024Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
- ААлёна5 июня 2024Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
- ВВладимир5 июня 2024Было очень познавательно и весело! Много незабываемых ощущений! Горы - это целая отдельная Вселенная! Впервые испытал чувство, когда невозможно оценить
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 109 экскурсий и билетов от 10 до 1 200 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 5450 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 109 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 5450 ⭐ отзывов, цены от €10. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август