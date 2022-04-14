Эко-тур в заповедную зону

Насадитесь поездкой из Тбилиси в Самцхе-Джавахети и подарите себе незабываемые впечатления от пребывания в Грузии

Индивидуальная
Насадитесь поездкой из Тбилиси в Самцхе-Джавахети и подарите себе незабываемые впечатления от пребывания в Грузии.
Эко-тур в заповедную зону
Эко-тур в заповедную зону
Эко-тур в заповедную зону
Эко-тур в заповедную зону
Эко-тур в заповедную зону
Эко-тур в заповедную зону

Что вас ожидает 🤩

  • Самцхе-Джавахети
  • Боржоми
  • Бакуриани

Что вас ожидает:

    Заповедный край Грузии
    Есть такая частичка Грузии, которая называется Самцхе-Джавахети. По мнению историков и и археологов первые люди, которые стали вести оседлый образ жизни на территории Грузии распространились именно отсюда. В этом регионе были найдены знаменитые Зезва и Мзия- древние гоминиды и самые первые европейцы, которым более 1.8 млн. лет. В этом регионе множество скоплений древних мегалитических культур. Это родина знаменитого грузинского сыра тенили, хачапури из слоеного теста и знаменитого Боржоми.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 11 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 10:00

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