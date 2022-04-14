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Заповедный край Грузии

Есть такая частичка Грузии, которая называется Самцхе-Джавахети. По мнению историков и и археологов первые люди, которые стали вести оседлый образ жизни на территории Грузии распространились именно отсюда. В этом регионе были найдены знаменитые Зезва и Мзия- древние гоминиды и самые первые европейцы, которым более 1.8 млн. лет. В этом регионе множество скоплений древних мегалитических культур. Это родина знаменитого грузинского сыра тенили, хачапури из слоеного теста и знаменитого Боржоми.

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