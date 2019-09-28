15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Столько уже сказано, что, Костя, я не знаю, что добавить) Мы полюбили эту страну через призму взгляда любви, теплоты и внимания Константина. 4 дня и 4 приключения, с комфортом и спокойными прогулками (в Боржоми), с удивительными открытиями с замиранием сердца (в Казбеги), с преодолением себя (в Гареджи), с вкуснейшими и веселыми застольями (мы попробовали практически все варианты национальных блюд в лучшем исполнении, с самым вкусным вином, в Кахетии и везде), со спорами и интеллектуальными беседами, насыщенными рассказами о простой жизни грузин, непростой политике и неоднозначных исторических личностях, легкой для восприятия и познавательной историей Грузии, полной загадок, перипетий и неожиданных поворотов)... а закаты, а купания, а скорпионы и барбарис, а Пиросмани, а..., но у вас будут свои истории и свои открытия. Завидуем вам белой завистью и благодарим от души нашего гида Котэ) Костя, единственное, чего не хватило... свадьбы в Сигнахи с моим мужем))) Может в следующий раз...