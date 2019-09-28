15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы в Грузии не первый раз и эта страна не перестает удивлять и восхищать своей красотой, непредсказуемостью и гостеприимством! В этот раз мы решили начать с поездки в Давид Гареджи. Необыкновенные пустынные пейзажи с разноцветными горами и святые места давно советовали к посещению. Выбрали мы для этого замечательного и очень интересного гида Константина. Он задал настроение и тон нашей поездки. Путь был не близкий, но в его комфортном автомобиле с приятной прохладой и музыкой на любое настроение дорога была волшебной. По пути мы останавливались по желанию и делали очень красивые фото. Кстати Константин отличный фотограф. Он рассказал нам много исторических фактов давних времен, погрузив нас в атмосферу прошлых веков. Все было легко и ненавязчиво. Мы походили по горам, сделали много интересных живописных фотографий. Особенность Константина-отступать от привычных рамок. Кроме основного туристического места он показал нам монастырь Натлисмцемели, где редко ступает нога туриста. Показал нам одинокую башню. Взобравшись на башню, мы увидели необыкновенные красоты этого места. Масса впечатлений и отличное настроение было обеспечено. И в завершение Константин устроил нам пикник с прохладным белым вином, сыром, арбузом, оливками и домашней едой. Чувствовалась в этом вся его доброта и искренность намерения, показать нам Грузию, такой, какая она есть. Очень теплой и доброжелательной! Если вы надумаете приехать в Грузию, ищите попутчиком Константина! Очень спокойного, приятного, интересного, галантного и с чувством юмора человека! Мы остались очень довольны нашим путешествием в Давид Гареджи и эти приятные воспоминания будут греть нас холодной, длинной, красивой российской зимой! Спасибо, Константин.