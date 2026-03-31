15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гареджи. Путешествие в прошлое

Уникальная поездка в монастырь Давид-Гареджи позволит вам ощутить дух средневековья и насладиться захватывающими видами. Погрузитесь в историю
Поездка в монастырь Давид-Гареджи - это шанс прикоснуться к святыням и легендам Гареджийской Пустыни.

Здесь, среди скальных храмов и полупустынных пейзажей, вы сможете почувствовать атмосферу древнего аскетизма. Комплекс монастырей, включая знаменитую
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Лавру Давида, поражает своей историей и архитектурой.

Подъем на вершину откроет перед вами потрясающие виды, а волнистые луга и цветочные поля добавят красок в ваше путешествие. Организация питания и транспортные расходы включены, что делает поездку комфортной и незабываемой

5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды с высоты
  • 🏛 Исторические монастыри
  • 🕊 Атмосфера средневековья
  • 🌺 Живописные луга и цветы
  • 🚗 Комфортное путешествие
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое

Что можно увидеть

  • Монастырь Давид-Гареджи
  • Лавра Давида

Описание экскурсии

Программа

  • Вы осмотрите комплекс монастырей с интереснейшими историями и судьбами и знаменитую в христианском мире Лавру Давида (VI в).
  • Познакомитесь с жизнью и трудами святого отца Давида Гареджийского и его прославленных учеников!
  • Подъем на самую высокую точку местности, откуда открываются умопомрачительные пейзажи, вызовет сильные впечатления даже у видавших виды путешественников!
  • Вопрос с питанием решаем в начале пути: посещаем великолепное польско-грузинское кафе, или организовываем пикник! Водой и провизией запасаемся перед отправкой.
  • Волнистые зеленые луга, изрезанные песчаными горками и покрытые ковром из полевых цветов, сделают наше путешествие туда и обратно — незабываемым!

Организационные детали

  • Выезжать желательно до 9 часов утра, так как сама дорога — отдельное удовольствие!
  • В стоимость входят все транспортные расходы.
  • Обед или пикник оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя
Костя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3733 туристов
Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая Грузия богатством флоры и фауны сравнима с континентами. Уже повзрослев и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее
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богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и многое-многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
1
3
2
1
П
Спасибо большое за экскурсию, все очень понравилось, все было информативно, живописно и интересно 👍
Спасибо большое за экскурсию, все очень понравилось, все было информативно, живописно и интересно 👍
Спасибо большое за экскурсию, все очень понравилось, все было информативно, живописно и интересно 👍
Спасибо большое за экскурсию, все очень понравилось, все было информативно, живописно и интересно 👍
Спасибо большое за экскурсию, все очень понравилось, все было информативно, живописно и интересно 👍
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п
Костя великолепный гид, который прекрасно организовал нашу экскурсию и за это короткое время стал другом! Сама пустынь и монастырь - очень интересное и красивое место, природа отличается от горной местности Грузии. Однозначно рекомендую к посещению
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Д
Спасибо Константину за путешествие! Нам было легко, интересно и очень вкусно! У нас была возможность останавливаться не только по маршруту, но и в тех местах, где нам хотелось.
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О
Благодарим Костю за интересную, насыщенную экскурсию, комфортную поездку и приятное общение!

Костя рассказывал не только о монастыре и пустыне, но и обо всех интересных местах на нашем пути. Много узнали об
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истории, культуре, экономике Грузии, о жизни в Тбилиси. Это наша первая поездка в Грузию. Если честно, очень мало знала об этой красивой стране. Хотелось послушать именно местного гида.

Делали остановки для фото. Ехали без спешки и суеты. На каждой локации было достаточно времени.

Отдельное спасибо за красноречие и чувство юмора. Спросила детей, что больше всего понравилось в путешествии, ответили:"Мцхета, горы и Костя".)))

Очень здорово провели день. Экскурсию рекомендую!

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А
Поездка в монастырь пролетела незаметно. Костя много и, главное, интересно рассказывал про Грузию и ее историю. По пути было много остановок и отличных фотографий: как оказалось он разбирается в фотографии
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и сделал для нас реально интересные кадры. Сама прогулка по монастырю также оказалась весьма познавательна: факты, мифы и обалденные виды на окрестности. Одним словом - не пожалели что взяли эту экскурсию именно у него.

Поездка в монастырь пролетела незаметно. Костя много и, главное, интересно рассказывал про Грузию и ее историю.
Поездка в монастырь пролетела незаметно. Костя много и, главное, интересно рассказывал про Грузию и ее историю.
Поездка в монастырь пролетела незаметно. Костя много и, главное, интересно рассказывал про Грузию и ее историю.
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О
Мы в последний момент решили ехать на другой тур с Костей, в Уплисцихе, все было прекрасно, от всей души рекомендуем Костю как прекрасного рассказчика и собеседника, патриота Грузии и просто
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хорошего человека. Костя входит в разряд гидов, которые подстраиваются под пожелания гостей и очень гибко подходят к программе - на самом деле, по нашему мнению, это основная причина для того, чтобы брать индивидуальные туры - и здесь Костя полностью соответствовал нашим ожиданиям. Единственное, стиль вождения мог бы быть несколько спокойнее - он все еще в безопасных рамках, но уже близко к их пределам. Но нам все равно было весело, и мы от всей души рекомендуем Костю как гида по Грузии

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