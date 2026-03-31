15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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хорошего человека. Костя входит в разряд гидов, которые подстраиваются под пожелания гостей и очень гибко подходят к программе - на самом деле, по нашему мнению, это основная причина для того, чтобы брать индивидуальные туры - и здесь Костя полностью соответствовал нашим ожиданиям. Единственное, стиль вождения мог бы быть несколько спокойнее - он все еще в безопасных рамках, но уже близко к их пределам. Но нам все равно было весело, и мы от всей души рекомендуем Костю как гида по Грузии