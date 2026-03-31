15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поездка в монастырь Давид-Гареджи - это шанс прикоснуться к святыням и легендам Гареджийской Пустыни.
Здесь, среди скальных храмов и полупустынных пейзажей, вы сможете почувствовать атмосферу древнего аскетизма. Комплекс монастырей, включая знаменитую
Здесь, среди скальных храмов и полупустынных пейзажей, вы сможете почувствовать атмосферу древнего аскетизма. Комплекс монастырей, включая знаменитую
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды с высоты
- 🏛 Исторические монастыри
- 🕊 Атмосфера средневековья
- 🌺 Живописные луга и цветы
- 🚗 Комфортное путешествие
Что можно увидеть
- Монастырь Давид-Гареджи
- Лавра Давида
Описание экскурсии
Программа
- Вы осмотрите комплекс монастырей с интереснейшими историями и судьбами и знаменитую в христианском мире Лавру Давида (VI в).
- Познакомитесь с жизнью и трудами святого отца Давида Гареджийского и его прославленных учеников!
- Подъем на самую высокую точку местности, откуда открываются умопомрачительные пейзажи, вызовет сильные впечатления даже у видавших виды путешественников!
- Вопрос с питанием решаем в начале пути: посещаем великолепное польско-грузинское кафе, или организовываем пикник! Водой и провизией запасаемся перед отправкой.
- Волнистые зеленые луга, изрезанные песчаными горками и покрытые ковром из полевых цветов, сделают наше путешествие туда и обратно — незабываемым!
Организационные детали
- Выезжать желательно до 9 часов утра, так как сама дорога — отдельное удовольствие!
- В стоимость входят все транспортные расходы.
- Обед или пикник оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3733 туристов
Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая Грузия богатством флоры и фауны сравнима с континентами. Уже повзрослев и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Спасибо большое за экскурсию, все очень понравилось, все было информативно, живописно и интересно 👍
Вам был полезен этот отзыв?
п
Костя великолепный гид, который прекрасно организовал нашу экскурсию и за это короткое время стал другом! Сама пустынь и монастырь - очень интересное и красивое место, природа отличается от горной местности Грузии. Однозначно рекомендую к посещению
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Спасибо Константину за путешествие! Нам было легко, интересно и очень вкусно! У нас была возможность останавливаться не только по маршруту, но и в тех местах, где нам хотелось.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Благодарим Костю за интересную, насыщенную экскурсию, комфортную поездку и приятное общение!
Костя рассказывал не только о монастыре и пустыне, но и обо всех интересных местах на нашем пути. Много узнали об
Костя рассказывал не только о монастыре и пустыне, но и обо всех интересных местах на нашем пути. Много узнали об
Вам был полезен этот отзыв?
А
Поездка в монастырь пролетела незаметно. Костя много и, главное, интересно рассказывал про Грузию и ее историю. По пути было много остановок и отличных фотографий: как оказалось он разбирается в фотографии
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мы в последний момент решили ехать на другой тур с Костей, в Уплисцихе, все было прекрасно, от всей души рекомендуем Костю как прекрасного рассказчика и собеседника, патриота Грузии и просто
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Гареджи. Путешествие в прошлое»
Групповая
до 15 чел.
Две Кахетии за 1 день: пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и город Сигнаги (в группе)
Отправиться в группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€70 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Мцхета - путешествие в прошлое из Тбилиси
Прикоснуться к легендам и древностям святого грузинского города
Начало: У метро «Авлабари»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€35 за человека
-
20%
Индивидуальная
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Кто уезжал, тот знает непреложно - уехать из Тбилиси невозможно…
Начало: У храма Метехи
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €120
€150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
Уникальная возможность увидеть разноцветные горы и древние монастыри всего в часе от Тбилиси. Насладитесь захватывающими видами и историей
Начало: От места вашего проживания в Тбилиси
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €160 за всё до 6 чел.
от €155 за группу