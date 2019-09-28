15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Окунуться в атмосферу средневекового аскетизма и богослужения — путешествие к святому месту

Kostya
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Kostya – ваш гид
Поездка в монастырь Давид-Гареджи, или, говоря по русски, в Гареджийскую Пустынь — уникальная возможность окунуться в неповторимую атмосферу средневекового аскетизма и богослужения! Место святое и сакральное, овеянное легендами и историями! Бесподобная скальная архитектура, на фоне полупустынного Гареджийского кряжа, произведет впечатление путешествия в другой мир и в другое время!
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое

Программа

  • Вы осмотрите комплекс монастырей с интереснейшими историями и судьбами и знаменитую в христианском мире Лавру Давида (VI в).
  • Познакомитесь с жизнью и трудами святого отца Давида Гареджийского и его прославленных учеников!
  • Подъем на самую высокую точку местности, откуда открываются умопомрачительные пейзажи, вызовет сильные впечатления даже у видавших виды путешественников!
  • Вопрос с питанием решаем в начале пути: посещаем великолепное польско-грузинское кафе, или организовываем пикник! Водой и провизией запасаемся перед отправкой.
  • Волнистые зеленые луга, изрезанные песчаными горками и покрытые ковром из полевых цветов, сделают наше путешествие туда и обратно — незабываемым!

Организационные детали

  • Выезжать желательно до 9 часов утра, так как сама дорога — отдельное удовольствие!
  • В стоимость входят все транспортные расходы.
  • Обед или пикник оплачиваются отдельно.
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое
Гареджи. Путешествие в прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kostya
Kostya
Меня зовут Константин. Мне 31. Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая республика Грузия, богатством флоры и фауны, сравнима с континентами. Уже повзрослев, и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и т.д.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 сентября 2019
Мы в Грузии не в первый раз, но таких пейзажей не встречали! Костя замечательный рассказчик и настоящий грузин! Огромное спасибо за приятные сюрпризы и незабываемые впечатления! Отправляйтесь с ним в путешествие и открывайте для себя Грузию с неизведанной стороны!!!
28 августа 2019
Мы в Грузии не первый раз и эта страна не перестает удивлять и восхищать своей красотой, непредсказуемостью и гостеприимством! В этот раз мы решили начать с поездки в Давид Гареджи. Необыкновенные пустынные пейзажи с разноцветными горами и святые места давно советовали к посещению. Выбрали мы для этого замечательного и очень интересного гида Константина. Он задал настроение и тон нашей поездки. Путь был не близкий, но в его комфортном автомобиле с приятной прохладой и музыкой на любое настроение дорога была волшебной. По пути мы останавливались по желанию и делали очень красивые фото. Кстати Константин отличный фотограф. Он рассказал нам много исторических фактов давних времен, погрузив нас в атмосферу прошлых веков. Все было легко и ненавязчиво. Мы походили по горам, сделали много интересных живописных фотографий. Особенность Константина-отступать от привычных рамок. Кроме основного туристического места он показал нам монастырь Натлисмцемели, где редко ступает нога туриста. Показал нам одинокую башню. Взобравшись на башню, мы увидели необыкновенные красоты этого места. Масса впечатлений и отличное настроение было обеспечено. И в завершение Константин устроил нам пикник с прохладным белым вином, сыром, арбузом, оливками и домашней едой. Чувствовалась в этом вся его доброта и искренность намерения, показать нам Грузию, такой, какая она есть. Очень теплой и доброжелательной! Если вы надумаете приехать в Грузию, ищите попутчиком Константина! Очень спокойного, приятного, интересного, галантного и с чувством юмора человека! Мы остались очень довольны нашим путешествием в Давид Гареджи и эти приятные воспоминания будут греть нас холодной, длинной, красивой российской зимой! Спасибо, Константин.
Ольга
9 октября 2018
Рекомендуем всем, кто интересуется историей, кто хочет побывать в духовно значимом месте. Вся наша компания (а это 8 человек) была покорена необычной красотой этого места. Мы много путешествуем, видели разные края. Но завораживающая красота Гареджийской пустыни - одно из самых сильных впечатлений! Тур замечательный, особенно, в сопровождении такого гида, как Костя!
Глубокие знания, лёгкая речь, грузинский юмор, море обаяния!!! Им была создана комфортная атмосфера с самого начала поездки и на всём её протяжении. Отдельное спасибо за возможность попробовать кубдари в сванской семье!
С таким гидом хочется путешествовать!
Завидуем туристам, которым ещё только предстоит знакомство с Костей! :)
2 мая 2018
Экскурсия просто замечательная, это одно из самых необычных путешествий и точно - самое яркое по эмоциям и впечатлениям! Костя великолепный гид и отличный рассказчик, очень эрудированный и приятный в общении (что важно для поездки, которая длится несколько часов). Дорогая трудная, местами - очень, если кого-то укачивает в машине, подготовьтесь заранее. Но все трудности - ничто по сравнению с невероятными по красоте видами, новым опытом и впечатлениями! Костя, большое спасибо и до встречи!
9 ноября 2017
Огромное спасибо Константину за отличное настроение и отличную экскурсию. Туман и дождь местами сделали недоступными отдельные достопримечательности, но живое общение и юмор гида смогли нивелировать плохую погоду. С удовольствием съездили бы еще с ним в экскурсию.
21 августа 2017
Столько уже сказано, что, Костя, я не знаю, что добавить) Мы полюбили эту страну через призму взгляда любви, теплоты и внимания Константина. 4 дня и 4 приключения, с комфортом и спокойными прогулками (в Боржоми), с удивительными открытиями с замиранием сердца (в Казбеги), с преодолением себя (в Гареджи), с вкуснейшими и веселыми застольями (мы попробовали практически все варианты национальных блюд в лучшем исполнении, с самым вкусным вином, в Кахетии и везде), со спорами и интеллектуальными беседами, насыщенными рассказами о простой жизни грузин, непростой политике и неоднозначных исторических личностях, легкой для восприятия и познавательной историей Грузии, полной загадок, перипетий и неожиданных поворотов)... а закаты, а купания, а скорпионы и барбарис, а Пиросмани, а..., но у вас будут свои истории и свои открытия. Завидуем вам белой завистью и благодарим от души нашего гида Котэ) Костя, единственное, чего не хватило... свадьбы в Сигнахи с моим мужем))) Может в следующий раз...
10 августа 2017
Спасибо, нам с женой понравилась экскурсия в колыбель грузинского христианства и подход Константина, который делает акцент на духовной составляющей.
28 апреля 2017
Если Вы открыли эту страничку, и видите, что у Константина есть свободный день в графике экскурсий, не раздумывая бронируйте любое путешествие! Мы с Костей ездили в Гареджи и это был один из самых счастливых дней нашей поездки по Грузии, а может и самый счастливый. Кто-то уже писал в отзывах, что Константин гидом родился. Так оно и есть. Очень талантливым гидом и собеседником с энциклопедическими знаниями, обаянием, азартом путешественника, легким в общении, веселым, интеллигентным и мудрым. Отправляйтесь с ним в любом направлении, будьте любопытны, задавайте вопросы, смотрите во все глаза - Ваше путешествие получится таким, что Вы скажете: "Лучше не бывает"!
1 апреля 2017
Экскурсия была замечательная. Костя с душой рассказывает историюГрузии,интересные факты. Делает великолепные фотографии. Нам очень понравилось. Огромное СПАСИБО.
12 января 2017
Большое спасибо Косте за интересную экскурсию. Посмотрели красивые места Грузии. Было очень интересно узнать о пребодобном Давиде Гареджийском. До скорой встрече Костя.
Ещё 5 отзывов

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