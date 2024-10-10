Квест-экскурсия по Ботаническому саду для всей семьи

Найти ингредиент для древнего зелья и узнать, как выглядят адское дерево и христова колючка
В центре города под стенами неприступной крепости собрались герои нашей истории — деревья, цветы и кустарники. Они скромно работают освежителями и декораторами, могут накормить, вылечить, одеть или убить. И здесь развернутся поиски загадочного растения — главного ингредиента старинного рецепта. Сможете отыскать его?
Квест-экскурсия по Ботаническому саду для всей семьи
Квест-экскурсия по Ботаническому саду для всей семьи
Квест-экскурсия по Ботаническому саду для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание квеста

Перед вами откроется дивный мир растений. Через нас можно поговорить с ними — им есть что рассказать! Шаг за шагом с помощью подсказок и наблюдательности вы разгадаете название нужного нам растения. А ещё:

  • Услышите забавные и страшные истории из жизни растений
  • Сыграете в съедобное-несъедобное и займётесь ленд-артом
  • Попробуете чай и шоколад, названные в честь лекарственной травы
  • Найдёте себя в гороскопе друидов и вспомните легенды и детективы с отравлениями
  • Узнаете, из каких деревьев были сделаны палочки героев из книг и фильмов о Гарри Поттере

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям от 6 лет и взрослым, которые давно хотели знать, чем отличается туя от кипариса
  • Дополнительные расходы: входной билет в Ботанический сад — $1,5 за чел.
  • Мы будем гулять по асфальтированным дорожкам. Продолжительность пути — 2–4 км. С колясками, маленькими детьми и путешественниками, которым сложно ходить, пройдём малый круг
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Дети до 16 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Ботанический сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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