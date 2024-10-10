В центре города под стенами неприступной крепости собрались герои нашей истории — деревья, цветы и кустарники. Они скромно работают освежителями и декораторами, могут накормить, вылечить, одеть или убить. И здесь развернутся поиски загадочного растения — главного ингредиента старинного рецепта. Сможете отыскать его?
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание квеста
Перед вами откроется дивный мир растений. Через нас можно поговорить с ними — им есть что рассказать! Шаг за шагом с помощью подсказок и наблюдательности вы разгадаете название нужного нам растения. А ещё:
- Услышите забавные и страшные истории из жизни растений
- Сыграете в съедобное-несъедобное и займётесь ленд-артом
- Попробуете чай и шоколад, названные в честь лекарственной травы
- Найдёте себя в гороскопе друидов и вспомните легенды и детективы с отравлениями
- Узнаете, из каких деревьев были сделаны палочки героев из книг и фильмов о Гарри Поттере
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 6 лет и взрослым, которые давно хотели знать, чем отличается туя от кипариса
- Дополнительные расходы: входной билет в Ботанический сад — $1,5 за чел.
- Мы будем гулять по асфальтированным дорожкам. Продолжительность пути — 2–4 км. С колясками, маленькими детьми и путешественниками, которым сложно ходить, пройдём малый круг
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 16 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Ботанический сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lada — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 393 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неумное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мыЗадать вопрос
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