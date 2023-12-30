1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Начало: Станция метро Марджанишвили
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
285$214 за всё до 6 чел.
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
50€43 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Отыскать клад в компании профессионалов
Начало: В районе Абанотубани
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 180€135 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 декабря 2023Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.
- ГГалина10 мая 2023Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1Один сплошной восторг! И от гида Ларисы и от самой экскурсии! Благодаря гиду Грузия открылась совершенно с другой стороны. Особенно впечатлили раскопки в Багинетти. Очень рекомендую!
- РРинат25 декабря 2022Хочу выразить благодарность за самые интересные и познавательные туры. Каждое путешествие с вами это море положительных эмоций, интересные и неизбитые локации. Очень рекомендую!!! Лора и Заза -вы лучшие!!!
- ДДавид23 июля 2022Ребята -так держать!
- ККаммила17 мая 2022Спасибо огромное! С Вами здорово! Желаем всем хорошо отдыхать!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Архитектура и археология»
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