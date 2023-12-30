А Анна ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа) Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.

Г Галина Археологическая Мцхета, Багинети - «Тени Прошлого», Часть 1 Один сплошной восторг! И от гида Ларисы и от самой экскурсии! Благодаря гиду Грузия открылась совершенно с другой стороны. Особенно впечатлили раскопки в Багинетти. Очень рекомендую!

Р Ринат Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3 Хочу выразить благодарность за самые интересные и познавательные туры. Каждое путешествие с вами это море положительных эмоций, интересные и неизбитые локации. Очень рекомендую!!! Лора и Заза -вы лучшие!!!