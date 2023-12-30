Архитектура и археология – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Тбилиси, цены от $43, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
Начало: Станция метро Марджанишвили
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
285$214 за всё до 6 чел.
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
5043 за человека
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Отыскать клад в компании профессионалов
Начало: В районе Абанотубани
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 180135 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Архитектура и археология»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Археологическая Грузия - «Античное Гордище Дзалиса», Часть 3
  2. ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
  3. Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 214 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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