Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси

За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии

4
1 отзыв
Природа Колхиды — это зеленые горы и извилистые каньоны, фантастические ландшафты из воды и скал.

Приглашаю вас на день прикоснуться к этой сказке: вы посетите каньоны Мартвили и Окаце, прогуляетесь над пропастью высотой с 50-этажный дом, проплывете на лодке по изумрудной воде. И с моей помощью погрузитесь в историю Колхиды, ее святынь, карстовых пещер и древних обычаев.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
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Описание

Что вас ожидает

Путь в глубины истории Колхиды

Из Тбилиси мы поедем по живописной автостраде мимо Мцхеты и Джвари, поднимемся к Рикотскому перевалу и, наконец, из Восточной Грузии через двухкилометровый тоннель попадаем в Западную — Колхиду. Кроме дивных панорам в пути вас ждут и мои рассказы о исторических и духовных местах Грузии: о монастыре Гелати, символе Золотого века Грузии, о уютном монастыре Моцамета и о древнем соборе Баграта, о красотах подземной Колхиды — пещерах Сатаплия и Прометея.

Затерянный мир Окаце

Первая наша цель — каньон Окаце. Сюда мы доберемся по красивой лесной территории, а по пути увидим развалины дворца князей Дадиани. По лестнице вы спуститесь в глубины каньона, а затем пройдете над землей по стальной дорожке вдоль скалистых стен. С высоты смотровой площадки над центром ущелья вам откроется головокружительный вид на окрестности и весь Окаце, по дну которого бежит одноименная река.

Прогулка по каньону Мартвили

Мартвили — это прозрачно-голубая река, будто остановившая свое течение, зажатая в объятьях 40-метровых скал. Вы сможете совершить прогулку на лодках по руслу реки, любуясь каменными и мшистыми берегами, к 12-метровому мощному водопаду.

*Дополнительно, если захотите, мы сможем посетить пещеры Прометея: здесь вам во всей красе откроется пещерный мир Колхиды. Вы пройдете по каменным гротам, рассматривая сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию возможно провести для 5-6 человек, доплатив по 15 евро за каждого дополнительного участника
  • Дополнительно вы можете посетить пещеры Прометея в Кумистави: доплата также по 15 евро за человека к основной сумме. Также можно заменить пещерами один из каньонов в программе: по вашему желанию или в случае плохой погоды.
  • Если у вас есть желание искупаться в водах каньона, захватите принадлежности для купания
  • Экскурсию можно совместить с трансфером в/из Батуми или аэропорта Кутаиси. Причем экскурсию можно начать в любом порядке — из Тбилиси, из Кутаиси или из Батуми.

Обратите внимание

  • В каньоны и пещеры пускают детей старше 10 лет и ростом более 120 см. Подростков до 14 лет только в сопровождении взрослых.
  • Так как вас никто не будет подгонять и хронометрировать время путешествия — обед немного поздний
  • В связи с реконструкцией автомобильной трассы время в пути может быть немного больше, чем запланировано. Прошу прощения за неудобства! Также важно учесть, что продолжительность экскурсии может меняться в зависимости от выбранных вами опций в каньонах.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: транспорт, питьевая вода
  • В стоимость не включено: ваше питание в путешествии; билеты в каньон Окаце и каньон Мартвили — цена зависит от выбранного вами пакета (только прогулка или прогулка с катанием на лодках по водам каньона); билеты в пещеры Прометея (также разного номинала — на автобусе, на паровозике или же по подземной реке на лодке)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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И
15 сен 2022
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской суеты. Природа завораживает, тем более, что недаром каньон Мартвилле называют каньоном юрского периода, со множеством водопадов и потрясающих видов. А в Окаце можно получить дозу адреналина, идя по подвесной решетчатой дороге, когда под ногами растилается ущелье с бурной рекой. Но потрясающие виды ущелья компенсируют все страхи. И конечно сказочно красивая пещера Прометея со сталактитами и разноцветный подсветкой.
По организации поездки были как плюсы так и минусы. Хочу сразу сказать, что минусы лично для меня возникли скорее от того, что экскурсовод Михаил не смог сопровождать в поездке и предложил поехать только в сопровождении водителя.
Плюсы:
- чёткое время подачи автомобиля
- аккуратно вождение, несмотря на присутствие на дороге стад коров, овец, свиней и т. д.
- небольшой подарок - проехали через городок, который не был указан в маршруте
- угощение свежеиспеченной лепешкой (очень вкусно)
- хороший разговорный русский язык у водителя Вано
-приятный собеседник
Минусы:
- подтверждение подачи авто инициировалось мной, а не организатором
- стоимость экскурсии не изменилась несмотря на отсутствие сопровождения экскурсовода
- водитель не имеет аккредитации, поэтому его не пускают на посещаемых объекты и там я находилась одна и как следствие не получила исторической информации.
А так же, к примеру, на многие объекты с аккредитованым экскурсоводом часто пускают без билета(но это так, к слову, по опыту предыдущей экскурсии от другого организатора)
- подача информации водителем не столь профессиональна (есть с чем сравнить)
- дополнительная оплата за пещеру Прометея была обоснована тем, что она находится в стороне от маршрута, но по факту мы как раз мимо неё проезжали по маршруту и первой посетили, поэтому аргументация вызывает вопрос.
- большой минус-водитель не имел информации о водопадах, стоит ли за дополнительную плату нанимать джип и ехать на другую точку обзора по его словам по причине, что никогда там не был и ничего не знает
- второй большой минус-если ехать на джипе, то договариваться о стоимости нужно самостоятельно, водитель прямым текстом говорил, что он в это влезать не будет (речь о водопадах Мартвилле). Поэтому на Вас пытаются заработать как только могут и цена стартует от 200 лари, хотя как я выяснила реальная цена 50-60 лари.
- третий большой минус, как следствие не знания информации о расположении водопадов, а именно водитель отказался вести на второй водопад, поскольку по его словам дорога для его машины непроходима. Но как выяснилось, дорога была обычной, асфальтированной (речь о водопаде в Окаце, где до смотровой площадки действительно не доехать, а вот до водопада вполне).
В итоге я заплатила дополнительные деньги за маршрут, который должен быть бесплатным (по идее уже оплаченный самой экскурсией).
Причём в Окаце у водителя был знакомый, который согласился довести до площадки и до водопада за 120 лари. Если бы водитель повёз бы меня до водопада, то я бы заплатила вдвое меньше. На месте также оказалось, что вход на водопад платный-около 17 лари, но об этом водитель так же сказал, что не знал.
К сожалению, остался некоторый негативный осадок от этих моментов,
В общем, если исходить из названия экскурсии, то я как раз оказалась в той поговорке, что скупой платит дважды.

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