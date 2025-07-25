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Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси

За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Природа Колхиды — это зеленые горы и извилистые каньоны, фантастические ландшафты из воды и скал.

Приглашаю вас на день прикоснуться к этой сказке: вы посетите каньоны Мартвили и Окаце, прогуляетесь над пропастью высотой с 50-этажный дом, проплывете на лодке по изумрудной воде. И с моей помощью погрузитесь в историю Колхиды, ее святынь, карстовых пещер и древних обычаев.
4.6
14 отзывов
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси

Описание экскурсии

Путь в глубины истории Колхиды

Из Тбилиси мы поедем по живописной автостраде мимо Мцхеты и Джвари, поднимемся к Рикотскому перевалу и, наконец, из Восточной Грузии через двухкилометровый тоннель попадаем в Западную — Колхиду. Кроме дивных панорам в пути вас ждут и мои рассказы об исторических и духовных местах Грузии: о монастыре Гелати, символе Золотого века Грузии, об уютном монастыре Моцамета, о красотах подземной Колхиды — пещерах Сатаплия и Прометея, о древнем соборе Баграта в Кутаиси — столице Колхидского царства и проживавших здесь колхов — древних грузин, и о городе-курорте Цхалтубо с его водо- и грязелечебницами.

Затерянный мир Окаце

Первая наша цель — каньон Окаце. Сюда мы доберемся по красивой лесной территории, а по пути увидим развалины дворца князей Дадиани. По лестнице вы спуститесь в глубины каньона, а затем пройдете над землей по стальной дорожке вдоль скалистых стен. С высоты смотровой площадки над центром ущелья вам откроется головокружительный вид на окрестности и весь Окаце, по дну которого бежит одноименная река.

Прогулка по каньону Мартвили

Мартвили — это прозрачно-голубая река, будто остановившая свое течение, зажатая в объятьях 40-метровых скал. Вы сможете совершить прогулку на лодках по руслу реки, любуясь каменными и мшистыми берегами, к 12-метровому мощному водопаду.

Дополнительно, если захотите, мы сможем посетить пещеры Прометея: здесь вам во всей красе откроется пещерный мир Колхиды. Вы пройдете по каменным гротам, рассматривая сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Поездка проходит на одном из комфортабельных автомобилей марки Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn
  • Экскурсию возможно провести для 5-6 человек, доплатив по €20 за каждого дополнительного участника
  • Дополнительно вы можете посетить пещеры Прометея в Кумистави: доплата по €20 за чел. (группа 1-2 участника) или по €15 за чел. (группа 3-4 участника) к основной сумме. Также можно заменить пещерами один из каньонов в программе: по вашему желанию или в случае плохой погоды
  • Если у вас есть желание искупаться в водах каньона, захватите принадлежности для купания
  • Экскурсию можно совместить с трансфером в/из Батуми или аэропорта Кутаиси, доплатив по €20 за чел. (группа 1-2 участника) или по €15 за чел. (группа 3-4 участника) к основной сумме

Обратите внимание

  • В каньоны и пещеры пускают детей ростом более 120 см. Подростков до 14 лет только в сопровождении взрослых.
  • Запрещено посещение каньонов с домашними животными
  • На время дождя или тумана посещение каньона Окаце приостанавливается. Если это возможно, мы изменим порядок осмотра локаций, чтобы посетить его. В дни, когда погода не позволяет посещение, я предложу осмотреть пещеры Прометея взамен.
  • Так как вас никто не будет подгонять и хронометрировать время путешествия — обед немного поздний
  • В связи с реконструкцией автомобильной трассы время в пути может быть немного больше, чем запланировано. Прошу прощения за неудобства! Также важно учесть, что продолжительность экскурсии может меняться в зависимости от выбранных вами опций в каньонах или пещерах.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: транспорт, питьевая вода
  • В стоимость не включено: ваше питание в путешествии; билеты в каньон Окаце и каньон Мартвили — цена зависит от выбранного вами пакета (только прогулка или прогулка с катанием на лодках по водам каньона); билеты в пещеры Прометея (также разного номинала — на автобусе, на паровозике или же по подземной реке на лодке), подъём и спуск в каньон Окаце (пешком через парк Дадиани или на автомобиле)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 4289 туристов
Организую и провожу бюджетные путешествия по этой богом дарованной и обласканной стране: Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети, каньоны Мартвили и Окаце, пещеры Прометея и Тетра, регион
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Рача. Кинорежиссёр и звукорежиссёр «Грузия — фильм» (ВГИК — ЛГИТМиК). Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину — Сакартвело. Помогаю своим гостям — увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца, изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!:)

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Сказать, что было здорово — это, пожалуй, самое простое, что можно сделать.
И, честно говоря, слишком просто для того, что я пережил.

Назвать эту экскурсию самой потрясающей за всю поездку по Грузии
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— звучит почти как рекламный слоган. Но в такие слова не веришь, пока не проживёшь это сам.

Эти дороги, эти виды, эти разговоры… Всё это было не только про красоту мест. Это было про отношение. Про человеческое тепло, про заботу, про ту самую незаметную, но мощную ткань атмосферы, которую создают не дома, не вывески, не маршруты — а люди.

И в этом смысле отдельная, огромная благодарность Михаилу и Вано.
Это именно они стали теми проводниками, которые не просто показали нам Грузию, а дали её почувствовать. Их рассказы,чувство юмора, внимание, уважение и тонкое сопровождение были, без преувеличения, частью самой поездки.

Каждый раз они провожали нас так, как будто мы не просто туристы, а давние друзья. Заботились о том, чтобы мы нашли нужный путь — и внешне, и внутренне.

С ними мы чувствовали себя не просто в безопасности — мы чувствовали себя желанными.
А это, согласитесь, редкость.

Сказать, что было здорово — это, пожалуй, самое простое, что можно сделать.
Сказать, что было здорово — это, пожалуй, самое простое, что можно сделать.
Сказать, что было здорово — это, пожалуй, самое простое, что можно сделать.
Сказать, что было здорово — это, пожалуй, самое простое, что можно сделать.
Сказать, что было здорово — это, пожалуй, самое простое, что можно сделать.
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И
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской суеты. Природа завораживает, тем более, что недаром каньон Мартвилле называют каньоном юрского периода, со
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множеством водопадов и потрясающих видов. А в Окаце можно получить дозу адреналина, идя по подвесной решетчатой дороге, когда под ногами растилается ущелье с бурной рекой. Но потрясающие виды ущелья компенсируют все страхи. И конечно сказочно красивая пещера Прометея со сталактитами и разноцветный подсветкой.
По организации поездки были как плюсы так и минусы. Хочу сразу сказать, что минусы лично для меня возникли скорее от того, что экскурсовод Михаил не смог сопровождать в поездке и предложил поехать только в сопровождении водителя.
Плюсы:
- чёткое время подачи автомобиля - аккуратно вождение, несмотря на присутствие на дороге стад коров, овец, свиней и т. д.
- небольшой подарок - проехали через городок, который не был указан в маршруте - угощение свежеиспеченной лепешкой (очень вкусно)
- хороший разговорный русский язык у водителя Вано -приятный собеседник Минусы:
- подтверждение подачи авто инициировалось мной, а не организатором - стоимость экскурсии не изменилась несмотря на отсутствие сопровождения экскурсовода - водитель не имеет аккредитации, поэтому его не пускают на посещаемых объекты и там я находилась одна и как следствие не получила исторической информации.
А так же, к примеру, на многие объекты с аккредитованым экскурсоводом часто пускают без билета(но это так, к слову, по опыту предыдущей экскурсии от другого организатора)
- подача информации водителем не столь профессиональна (есть с чем сравнить)
- дополнительная оплата за пещеру Прометея была обоснована тем, что она находится в стороне от маршрута, но по факту мы как раз мимо неё проезжали по маршруту и первой посетили, поэтому аргументация вызывает вопрос.
- большой минус-водитель не имел информации о водопадах, стоит ли за дополнительную плату нанимать джип и ехать на другую точку обзора по его словам по причине, что никогда там не был и ничего не знает - второй большой минус-если ехать на джипе, то договариваться о стоимости нужно самостоятельно, водитель прямым текстом говорил, что он в это влезать не будет (речь о водопадах Мартвилле). Поэтому на Вас пытаются заработать как только могут и цена стартует от 200 лари, хотя как я выяснила реальная цена 50-60 лари.
- третий большой минус, как следствие не знания информации о расположении водопадов, а именно водитель отказался вести на второй водопад, поскольку по его словам дорога для его машины непроходима. Но как выяснилось, дорога была обычной, асфальтированной (речь о водопаде в Окаце, где до смотровой площадки действительно не доехать, а вот до водопада вполне).
В итоге я заплатила дополнительные деньги за маршрут, который должен быть бесплатным (по идее уже оплаченный самой экскурсией).
Причём в Окаце у водителя был знакомый, который согласился довести до площадки и до водопада за 120 лари. Если бы водитель повёз бы меня до водопада, то я бы заплатила вдвое меньше. На месте также оказалось, что вход на водопад платный-около 17 лари, но об этом водитель так же сказал, что не знал.
К сожалению, остался некоторый негативный осадок от этих моментов, В общем, если исходить из названия экскурсии, то я как раз оказалась в той поговорке, что скупой платит дважды.

Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской+1
Идея маршрута замечательная, особенно для тех, кто хочет полюбоваться красотами кавказской природы и отдохнуть от городской
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Ольга
Что сказать про экскурсию Михаила… Это невозможно передать словами, очень жаль, что я не узнала о нем до того, как собралась в Грузию, я бы не стала брать тур, а
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просто сказала бы ему - везите куда хотите… Все продумано, комфортный автомобиль (отдельно хотелось бы отметить прекрасного Джони, который не только идеально мягко довез нас везде, но и был чудесным собеседником, останавливал пофоткаться и ставил приятную музыку)
Михаил сопровождает везде, на все каньоны,обо всем договаривается во имя комфорта своих гостей… Мы действительно чувствовали себя дорогими гостями, та любовь с которой он рассказывал о Грузии заставила и нас влюбиться в эту страну и захотеть посетить её снова… Жалеем только об одном, что у нас была только одна экскурсия с Михаилом, умнейший, интеллигентнейший человек, очень одаренный рассказчик, рассказал по пути просто обо ВСЁМ, что мы видели за окном, с юмором и любовью к своей стране, создал максимально комфортные условия для долгой поездки (туалеты, места где поесть, расчет в кассах, подъём на машине после посещения каньона)… Сама экскурсия оставила незабываемые впечатления, поездка на лодке по реке в подземной пещере, огромная длинная красиво подсвеченная пещера, ещё одна прогулка на лодке по абсолютно прозрачной воде, красивейшие горы и зип-лайн до обалденной стрелы над пропастью, просто потрясающий маршрут. На обратном пути мы проехали через заброшенный город, и получили интереснейший рассказ про каждое здание, которое проезжали. Опытный гид, знающий ответы на все вопросы. Очень жалеем, что он был занят в другие дни нашей поездки, мы бы совсем бросили свою группу и выбрали только индивидуальные экскурсии с ним, ни единого километра впустую, ему везде есть что показать и о чем рассказать… Если мы ещё когда-нибудь поедем в Грузию, то только с Михаилом Все продумано до мельчайших деталей, он поможет купить вино, покажет где лучше и дешевле, посоветует куда пойти поесть и как погулять самим, что посмотреть обязательно… С уверенностью могу сказать, что безумно рада, что выбрала экскурсию с Михаилом в самый первый день пребывания, он изменил нам весь план поездки … Мы знали куда нам ехать и что обязательно посмотреть, хоть уже и без него. . Огромная благодарность… кто ещё не ездил- Михаил то, что ненужно, чтобы за короткий срок посмотреть в Грузии просто ВСЁ.
Ещё раз отмечу Джони, который за те 15 минут, что мы провели без Михаила по пути в отель, продолжил рассказывать нам обо всем, что мы видели за окнами… У нас был и чудесный гид и прекрасный водитель..
Спасибо огромное, благодаря Вам наша поездка в Грузию получилась максимально наполненной и интересной.

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И
Были с дочерью в Тбилиси и заказывали данную экскурсию. Списались с организатором Михаилом и договорились о посещении каньона Мартвили и пещеры Прометея. Экскурсия начинается рано утром. К месту нашего проживания
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ровно в назначенное время приехала машина с водителем-гидом Вано. Сначала мы посетили каньон, это необычайной красоты природа, водопады и чистый воздух. Вторая наша локация была пещера, в которой проходила экскурсия и катание на лодке. Непередаваемые впечатления, завораживающая своей красотой пещера и проезд на лодке. Гид Вано оказался очень интересным рассказчиком, внимательным и гостеприимным человеком. На всём протяжении поездки рассказывал о Грузии, о местности, которую мы проезжали, и просто о жизни. Отвечал на все наши вопросы. За эту поездку мы получили огромное количество исторической информации. Показывал много интересных мест, рассказал, где можно пообедать, беспокоился о том, чтобы нам было комфортно и удобно. Огромное спасибо Михаилу и Вано за наше прекрасное путешествие в Грузию. Обязательно посетите данную экскурсию!

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V
Мы не первый раз в Грузии, но впервые столкнулись с хорошей европейской организацией экскурсии. С одной стороны, все пунктуально, достойно, а с другой – всё очень от души и с
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эмоциями. Хотя и прошло уже почти 10 дней, как мы посетили эту экскурсию, но все до сих пор в эмоциональной составляющей нашего путешествия. И хотя нам немного не повезло с солнечной погодой, хотя наш гид-сопровождающий Вано уладил и этот неприятный момент! (Вано мы помним о Ваших связях с небесной канцелярией) -))

Организация тура шикарная, захватывающие виды на всех локациях, много интересных фактов и историй, и самое главное – все наше путешествие было пронизано любовью к истории и культуре своего народа, и желание поделиться с нами этими знаниями.

Заказывая эту экскурсию и общаясь с Михаилом, мы договорились продолжить наше путешествие объединив его с трансфером в пригород Батуми – Махинджаури, где и завершали своё путешествие по Грузии.

Мы посетили восхитительные каньоны Окаце. Прошлись по подвесной над пропастью тропинке, испытав шикарный драйв и выброс адреналина. Причем по пути прогулялись по старому княжескому парку сделав кучу классных фоток. В каньонах Мартвили очень долго отходили от фантастических, сказочных каскадов глубоких водопадов и катания по водам каньона на лодке. Так же воспользовались возможностью дополнить нашу экскурсию еще одним предлагаемым Михаилом дополнительным местом посещения – пещерами Прометея в Кумистави, где пробираясь по тропинке среди разноцветных подсветках, вышли к подземной реке. и по ней на лодке выбрались к солнечному свету, который хоть и немного с опозданием, но все же послужил и нам создавая фон для фотографий!

Очень вкусная еда в семейном, домашнем кафе в которое нас привез Вано – очередной раз подтвердила статус уникальной грузинской кухни. Все очень просто и по домашнему было приготовлено, но от этого еще более вкуснее.

Вано! Дорогой! Огромное Вам спасибо за увлекательную экскурсию, прекрасную манеру общения, комфорт в поездке не смотря на такой долгий и протяженный маршрут включающий нашу доставку в Батуми. За Ваше первоклассное вождение, юмор, чуткость, тактичность и уважение.

Вано! Вы замечательный человек и самый удивительный гид! И в следующий раз мы обязательно встретимся и продолжим наше путешествие в приятной компании вместе с Вами и Михаилом!

Всех Вам благ и хороших гостей!

Михаил.
Руководитель туристических проектов

Mikhail Head of tourist projects

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Наталья
Выражаем огромную благодарность Михаилу и Джонни за потрясающую экскурсию! Помимо красивых мест благодаря этим двум замечательным мужчинам мы с подругами по-настоящему прочувствовали истинное грузинское гостеприимство! А ещё отличаем назуки от Сузуки и знаем, что такое шемомечама 😁 Спасибо вам огромное и до новых встреч 💚
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