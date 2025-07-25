читать дальше уменьшить

множеством водопадов и потрясающих видов. А в Окаце можно получить дозу адреналина, идя по подвесной решетчатой дороге, когда под ногами растилается ущелье с бурной рекой. Но потрясающие виды ущелья компенсируют все страхи. И конечно сказочно красивая пещера Прометея со сталактитами и разноцветный подсветкой.

По организации поездки были как плюсы так и минусы. Хочу сразу сказать, что минусы лично для меня возникли скорее от того, что экскурсовод Михаил не смог сопровождать в поездке и предложил поехать только в сопровождении водителя.

Плюсы:

- чёткое время подачи автомобиля - аккуратно вождение, несмотря на присутствие на дороге стад коров, овец, свиней и т. д.

- небольшой подарок - проехали через городок, который не был указан в маршруте - угощение свежеиспеченной лепешкой (очень вкусно)

- хороший разговорный русский язык у водителя Вано -приятный собеседник Минусы:

- подтверждение подачи авто инициировалось мной, а не организатором - стоимость экскурсии не изменилась несмотря на отсутствие сопровождения экскурсовода - водитель не имеет аккредитации, поэтому его не пускают на посещаемых объекты и там я находилась одна и как следствие не получила исторической информации.

А так же, к примеру, на многие объекты с аккредитованым экскурсоводом часто пускают без билета(но это так, к слову, по опыту предыдущей экскурсии от другого организатора)

- подача информации водителем не столь профессиональна (есть с чем сравнить)

- дополнительная оплата за пещеру Прометея была обоснована тем, что она находится в стороне от маршрута, но по факту мы как раз мимо неё проезжали по маршруту и первой посетили, поэтому аргументация вызывает вопрос.

- большой минус-водитель не имел информации о водопадах, стоит ли за дополнительную плату нанимать джип и ехать на другую точку обзора по его словам по причине, что никогда там не был и ничего не знает - второй большой минус-если ехать на джипе, то договариваться о стоимости нужно самостоятельно, водитель прямым текстом говорил, что он в это влезать не будет (речь о водопадах Мартвилле). Поэтому на Вас пытаются заработать как только могут и цена стартует от 200 лари, хотя как я выяснила реальная цена 50-60 лари.

- третий большой минус, как следствие не знания информации о расположении водопадов, а именно водитель отказался вести на второй водопад, поскольку по его словам дорога для его машины непроходима. Но как выяснилось, дорога была обычной, асфальтированной (речь о водопаде в Окаце, где до смотровой площадки действительно не доехать, а вот до водопада вполне).

В итоге я заплатила дополнительные деньги за маршрут, который должен быть бесплатным (по идее уже оплаченный самой экскурсией).

Причём в Окаце у водителя был знакомый, который согласился довести до площадки и до водопада за 120 лари. Если бы водитель повёз бы меня до водопада, то я бы заплатила вдвое меньше. На месте также оказалось, что вход на водопад платный-около 17 лари, но об этом водитель так же сказал, что не знал.

К сожалению, остался некоторый негативный осадок от этих моментов, В общем, если исходить из названия экскурсии, то я как раз оказалась в той поговорке, что скупой платит дважды.