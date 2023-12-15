Отправиться в горную сказку Казбеги, полакомиться чурчхелой и погрузиться в культуру Грузии
Вы оцените работы местных мастеров на ярмарке, по желанию покатаетесь на лошадях или снегоходах, полюбуетесь панорамой Кавказского хребта и попробуете настоящий горный мёд.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€24
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Описание
Что вас ожидает
Сладости и вино на завтрак
С чего должно начинаться утро каждого уважающего себя путешественника? С перекуса! Мы накормим вас тягучей чурчхелой и дадим продегустировать грузинское вино.
Жинвальское водохранилище — пейзажи и ярмарка
Водохранилище создано в 1984 году, но люди жили в долине Арагвского ущелья ещё в 4 веке до нашей эры. Водная гладь разрезает горный пейзаж — вы полюбуетесь этой красотой с высоты смотровой площадки.
Также по желанию вы посетите ярмарку близь водохранилища. Местные жители торгуют здесь собственноручно приготовленными грузинскими сладостями и handmade-сувенирами.
Крепость Ананури — атмосферные снимки и конная прогулка (по желанию)
Она была построена в 16–17 веках для защиты окрестных земель на берегу Жинвальского водохранилища. По желанию вы совершите прогулку на лошадях, наслаждаясь горными видами, или исследуете окрестности в поисках самых фотогеничных локаций и послушаете рассказы гида об истории места.
Посёлок Пасанаури — удивительные реки и сытный обед (по желанию)
Близь этого посёлка встречаются реки Белая и Чёрная Арагви — вы увидите, что их воды сливаются в один поток, но не смешиваются. Затем мы доберёмся до перевала и ресторана, где вы по желанию отведаете домашние грузинские блюда. А в качестве десерта мы предложим вам продегустировать горный мёд.
Арка дружбы Народов — невероятные виды и активности (по желанию)
Как можно приехать в Грузию и не увидеть панораму Кавказского хребта? Со смотровой площадки Арки открывается вид на всё ущелье — ощущение, будто паришь над землей.
Зимой в горах вы можете покататься на снегоходах, а летом — на квадроциклах. Более спокойным путешественникам тоже не будет скучно — мы постоянно будем вас сопровождать, помогать делать фотографии и рассказывать об Арке дружбы.
Троицкая церковь в Гергети — облака и Пушкин
Эта церковь 14 века — главный герой стихотворения Пушкина «Монастырь на Казбеке». Мы поднимемся к ней на джипах на 2170 метров над уровнем моря. Настолько высоко, что кажется, будто облаков можно коснуться!
Если погода позволит, мы остановимся у Степанцминды — маленького посёлка, куда путешественники со всего света приезжают за лечебными минеральными водами.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz, чурчхела, напитки (чай, кофе, вино, вода), мёд
- Дополнительные обязательные расходы: подъём на джипах к церкви Гергети — 20 лари/джип
- Дополнительные расходы по желанию: прогулка на лошадях — до 50 лари/чел., катание на снегоходах и квадроциклах — до 100 лари/чел., обед — около 30 лари/чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.