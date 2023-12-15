Пустите ваши сердца по древней Военно-Грузинской дороге, что идёт близ горы Казбек! В поездке вы увидите всё — от прозрачных вод Жинвальского водохранилища до высот церкви Гергети. Вы оцените работы местных мастеров на ярмарке, по желанию покатаетесь на лошадях или снегоходах, полюбуетесь панорамой Кавказского хребта и попробуете настоящий горный мёд.

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Описание

Что вас ожидает

Сладости и вино на завтрак

С чего должно начинаться утро каждого уважающего себя путешественника? С перекуса! Мы накормим вас тягучей чурчхелой и дадим продегустировать грузинское вино.

Жинвальское водохранилище — пейзажи и ярмарка

Водохранилище создано в 1984 году, но люди жили в долине Арагвского ущелья ещё в 4 веке до нашей эры. Водная гладь разрезает горный пейзаж — вы полюбуетесь этой красотой с высоты смотровой площадки.

Также по желанию вы посетите ярмарку близь водохранилища. Местные жители торгуют здесь собственноручно приготовленными грузинскими сладостями и handmade-сувенирами.

Крепость Ананури — атмосферные снимки и конная прогулка (по желанию)

Она была построена в 16–17 веках для защиты окрестных земель на берегу Жинвальского водохранилища. По желанию вы совершите прогулку на лошадях, наслаждаясь горными видами, или исследуете окрестности в поисках самых фотогеничных локаций и послушаете рассказы гида об истории места.

Посёлок Пасанаури — удивительные реки и сытный обед (по желанию)

Близь этого посёлка встречаются реки Белая и Чёрная Арагви — вы увидите, что их воды сливаются в один поток, но не смешиваются. Затем мы доберёмся до перевала и ресторана, где вы по желанию отведаете домашние грузинские блюда. А в качестве десерта мы предложим вам продегустировать горный мёд.

Арка дружбы Народов — невероятные виды и активности (по желанию)

Как можно приехать в Грузию и не увидеть панораму Кавказского хребта? Со смотровой площадки Арки открывается вид на всё ущелье — ощущение, будто паришь над землей.

Зимой в горах вы можете покататься на снегоходах, а летом — на квадроциклах. Более спокойным путешественникам тоже не будет скучно — мы постоянно будем вас сопровождать, помогать делать фотографии и рассказывать об Арке дружбы.

Троицкая церковь в Гергети — облака и Пушкин

Эта церковь 14 века — главный герой стихотворения Пушкина «Монастырь на Казбеке». Мы поднимемся к ней на джипах на 2170 метров над уровнем моря. Настолько высоко, что кажется, будто облаков можно коснуться!

Если погода позволит, мы остановимся у Степанцминды — маленького посёлка, куда путешественники со всего света приезжают за лечебными минеральными водами.

Организационные детали