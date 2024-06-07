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английском, так как в нашей группе были туристы из 8 стран. Автобус комфортный, все остановки были согласно программе. Нам разрешили сесть впереди, рядом с водителем, за что отдельное спасибо! Дегустация вина и чачи была замечательная. После неё был вкусный обед с невероятным видом. На обратном пути была возможность выбрать музыку, было очень атмосферно послушать песни разных стран. Природа поражает своей красотой. Миллион фотографий, эмоций и воспоминаний навсегда останутся с нами. Мы в восторге от Грузии, обязательно приедем ещё!