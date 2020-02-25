631 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Восторг от грузинских пейзажей

Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви: вдали вы увидите легендарный монастырь Джвари и древнюю грузинскую столицу, город Мцхета. Первая остановка у одной из плотин Жинвальского водохранилища: вы полюбуетесь его бирюзовой гладью и узнаете о возникновении и роли этого водоёма. А зимой, когда вода опускается, увидите затопленные церкви. Кроме того, вас ждёт слияние двух рек (Белой и Чёрной Арагви), захватывающие дух виды у Арки Дружбы и необычный минеральный источник, напоминающий золотистую реку.

Церковь в Гергети и крепость Ананури

Вы точно видели такие открытки: стоящий на холме древний монастырь на фоне заснеженных гор. За этими видами в реальности вы отправитесь в село Степанцминда у подножия Казбека. А там пересядете на джипы, чтобы подняться к «монастырю за облаками», воспетому в стихах Пушкина. В путешествии также прекрасно сохранившаяся крепость Ананури 16 века: за её мощными стенами вас ждут истории местных правителей — арагвских эриставов.

В поездке предусмотрен обед (на обратном пути) в кафе на родине хинкали.