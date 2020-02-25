631 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии

Давид
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Давид – экскурсионное агентство
Это путешествие за один день подарит вам захватывающие дух горные пейзажи, познакомит с древней историей Грузии и её легендами.

Наш маршрут пройдёт через лазурное Жинвальское водохранилище, средневековую крепость Ананури, необычный минеральный источник и Арку Дружбы.

А финальная цель, конечно, монастырь у подножия великого Казбека — аскетичный, но поражающий гармонией с окружающей природой.
€30
21 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии631 отзыв
4.8
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»

Что вас ожидает

Восторг от грузинских пейзажей
Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви: вдали вы увидите легендарный монастырь Джвари и древнюю грузинскую столицу, город Мцхета. Первая остановка у одной из плотин Жинвальского водохранилища: вы полюбуетесь его бирюзовой гладью и узнаете о возникновении и роли этого водоёма. А зимой, когда вода опускается, увидите затопленные церкви. Кроме того, вас ждёт слияние двух рек (Белой и Чёрной Арагви), захватывающие дух виды у Арки Дружбы и необычный минеральный источник, напоминающий золотистую реку.

Церковь в Гергети и крепость Ананури
Вы точно видели такие открытки: стоящий на холме древний монастырь на фоне заснеженных гор. За этими видами в реальности вы отправитесь в село Степанцминда у подножия Казбека. А там пересядете на джипы, чтобы подняться к «монастырю за облаками», воспетому в стихах Пушкина. В путешествии также прекрасно сохранившаяся крепость Ананури 16 века: за её мощными стенами вас ждут истории местных правителей — арагвских эриставов.

В поездке предусмотрен обед (на обратном пути) в кафе на родине хинкали.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Мы заберем вас в Тбилиси и привезём обратно
  • Экскурсия может занять больше 10 часов
  • При экстремальных погодных условиях маршрут пройдет через Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние рек, Млету, гудаурскую смотровую площадку и Гудаури + обед в Пасанаури

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, домашнее вино, чача, питьевая вода, легкий перекус
  • Дополнительные расходы: джип к храму в Гергети — 15 лари с человека, обед

Мы также можем предложить вам трансфер от аэропорта до вашего отеля: для 1-4 человек — 10€, для 1-8 человек — 20€.

Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Давид
Давид
Мне 28, я и моя команда гидов — знатоки нашей страны и своего дела, проводим туры по Грузии уже 7 лет! Маршруты отличаются от шаблонных. В первую очередь любой турист для меня гость, а для настоящего Грузина гость — это посланник господа. Я очень люблю свою страну и хочу поделиться частичкой своей любви с каждым путешественником!
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631 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
Все супер, спасибо
24 февраля 2020
Были на экскурсии "Монастырь на Казбеке" 22 февраля. Все очень понравилось. Огромная благодарность гиду Анне, водителю Давиду, организаторам. Обязательно порекомендуем экскурсию друзьям и знакомым!
31 января 2020
Экскурсия несколько отличается от описания и не были предоставлены пледы и легкие закуски как обещано. В машине было очень холодно и жаль что не подвозили к гостиницам на обратном пути. Поездка заняла больше времени чем ожидалось. Сам путь очень красивый и впечатляет пейзажами, это стоит увидеть. Гид Джими был просто замечательным: подкован, с интересом и энтузиазмом все рассказывал и показывал, заряжал всех своим позитивом и любовью к Грузии. Лучший гид до сегодняшнего времени что у меня был.
11 января 2020
Всё было просто - СУПЕР! Спасибо вам за вашу работу!
9 января 2020
Из хорошего - организация процесса, водитель, маршрут. Ну и Казбек, конечно ) Красота для наших глаз "средней полосы России" нереальная. Не очень повезло с погодой - руки отмерзали через минуту, сшибало с ног ветром. Но... зато был виден Казбек )))
Маршрут был составлен грамотно. Во все заявленные места мы успели засветло.
Не повезло с гидом. Анна, на мой взгляд, не может считаться экскурсоводом. Она мало знает, не может ответить на вопросы, часть мест просто не показала и про Военно-грузинскую дорогу мы потом узнали от другого гида.
Могу посоветовать уточнять кто конкретно из гидов Вам достанется. Потому что в команде Давида есть совершенно потрясающие гиды.
9 января 2020
Экскурсия очень интересная. Не смотря на то, что занимает более 9 часов, маршрут очень продуман и не утомляют долгие переезды. Гид Анна рассказала много интересного. Спасибо за такую замечательную поездку.
7 января 2020
Были на этой экскурсии 3 января. Очень советую, замечательная экскурсия! Гидом у нас была Диана, очень подробно, с деталями и душой рассказывала об истории Грузии, особенно впечатлил рассказ об истории принятии христианства в Грузии, замечательный материал подготовили для этого тура! Природа невероятная, очень красиво, впечатляет, завораживает, обязательно нужно увидеть эту красоту, когда приезжаете в Грузию, без этого тура картина была бы неполной! Спасибо за организацию, за впечатления!
5 января 2020
Очень довольны поездкой.Экскурсовод Аня просто молодец.Она очень много знает и итересно рассказывает.
Места обалденно красивые, плюс классная интернациональная группа(Польша,Россия,Израиль,Белоруссия,Грузия)и мы получили
непередаваемые ощущения.Так что лучше один раз увидеть. Мы действитеьно советуем воспользоваться услугами этой компании.
1 января 2020
Очень хорошо
27 декабря 2019
Экскурсия большая, насыщенная и организованная на хорошем уровне. Наверное ,семьям с маленькими детьми будет тяжело, от выхода из отеля до возвращения в него, почти 12 часов.
Очень красиво, познавательно и вкусно.
Ещё 621 отзыв

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