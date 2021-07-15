Как влюбиться в Тбилиси за полтора дня? Рецепт прост - найти хорошего гида!



Забронировала эту экскурсию на сайте 2 дня подряд, т. к. были разные маршруты и нужно было максимально успеть посмотреть Тбилиси. Я и не ожидала, что это будут одни из лучших экскурсий за все время моих путешествий. Во-первых, повезло нам просто дико - мы были одни на этой экскурсии, т. е. за 10*2 евро она стала индивидуальной. Леван просто потрясающий гид, теплый и искренний человек, он проведет Вас по всем закаулкам Тбилиси, которые Вы точно не посетите в одиночку, он отлично знает историю города и расскажет ее не просто в фактах и цифрах, это будут яркие, запоминающиеся истории, которые останутся с Вами надолго! Причем он ответит и на банальные вопросы туристов: что и где поесть, куда пойти, что еще посмотреть. Но главное, что Леван любит свой город и свое дело, готов просто часами говорить о Тбилиси и это заражает! Поэтому у меня теперь три любимых города: Барселона, Рим и Тбилиси). Нам больше всего запомнился грузинский дворик, настолько это тепло и уютно. С первого же дня незнакомая страна и город становятся родными и понятными!



Обязательно заказывайте 2 дня подряд, экскурсии совершенно разные и не напрягают физически, охото еще порхать и порхать по Тбилиси! И время очень удобное, с утра вы можете сами посмотреть интересующие места. Приезжайте в Тбилиси и вы его обязательно полюбите!









Итак рецепт тбилисомании:

1. Билет до Тбилиси

2. Проживание в старой части города.

3. Минимум 3 дня в городе

4. Хорошая обувь и дождевик)

5. Желание все увидеть и попробовать

6. Хоть немного подготовиться по истории Грузии)

7. Заказать 2 экскурсии подряд в 15:15

Готово! Все перемешать и выпить залпом!