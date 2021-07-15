Ежедневная пешеходная экскурсия по Тбилиси

Пешеходная

5
5 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем надевать удобную для прогулки обувь.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Тбилиси
Ежедневная пешеходная экскурсия по Тбилиси
Ежедневная пешеходная экскурсия по Тбилиси
Ежедневная пешеходная экскурсия по Тбилиси

Что вас ожидает 🤩

  • Серные бани
  • Инжировое ущелье и водопад
  • Крепость Нарикала
  • Бетлемская церковь
  • Улица-лестница
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приходите на экскурсию, как только приедете в столицу cолнечной Грузии - Тбилиси!

Вы увидите достопримечательности и древние архитектурные памятники и услышите легенды об истории этого гостеприимного города. Вы узнаете, как сориентироваться в современном ритме Тбилиси. Вам помогут разобраться в изобилии национальных блюд и насладиться знаменитым грузинским многоголосием!

Тбилиси – город с многовековой историей, он полон живописных уютных улочек, двориков, удивительных памятников древней и современной архитектуры.

Программа

Красный маршрут включает такие достопримечательности Тбилиси, как Серные бани, Инжировое ущелье и водопад, Крепость Нарикала, Бетлемская церковь, Улица-лестница, Музей археологии под открытым небом.

На синем маршруте вы увидите Театр марионеток Резо Габриадзе, Мост мира, Балконы на крепостной стене, Храм Анчисхати, скульптуры по рисункам Н. Пиросмани, Кафедральный собор Сиони, Метехскую церковь и многое другое.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
T
15 июля 2021
Впервые в этом прекрасном городе и так удачно попасть на эту великолепную экскурсию, которую нам провела замечательный гид Светлана. Мы с первых минут погрузилась в фантастически мелодию этого удивительного города. Время пролетело незаметно, но впечатления останутся навсегда в нашем сердце. От всей души благодарим Светлану и команду Тезек. Надеемся на новые встречи!
В
11 ноя 2018
Хорошая, познавательная, веселая экскурсия. Прекрасная атмосфера, позитивный гид. Особенно порадовало, что в рассказе о Тбилиси ни разу не упоминались большевики, коммунисты и советская власть, как, увы, было у стороннего гида.
S
10 ноя 2018
Прекрасная и содержательная экскурсия, позволяющая прочувствовать весь колорит незабываемой и очень разной столицы Грузии - Тбилиси. Пешеходная экскурсия по старым улочкам порождала разные чувства от удивления, разочарования до самого высокого восхищения. Город наполовину разрушен, на половину восстановлен. Архитектура разнообразная. Гидом предоставлялась возможность достаточного времени на созерцание. Огромное спасибо!
J
30 июня 2018
21.06.2018 мы были на Ежедневной пешеходной экскурсии по Тбилиси, по синему маршруту. Хотели бы выразить огромную благодарность нашему гиду Левану Чикашвили за чудесное и познавательное путешествие по Тбилиси. Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что время пролетело незаметно. Экскурсия была НЕЗАБЫВАЕМАЯ!
Юлия и Наталья из Москвы
Н
30 июня 2018
Как влюбиться в Тбилиси за полтора дня? Рецепт прост - найти хорошего гида!

Забронировала эту экскурсию на сайте 2 дня подряд, т. к. были разные маршруты и нужно было максимально успеть посмотреть Тбилиси. Я и не ожидала, что это будут одни из лучших экскурсий за все время моих путешествий. Во-первых, повезло нам просто дико - мы были одни на этой экскурсии, т. е. за 10*2 евро она стала индивидуальной. Леван просто потрясающий гид, теплый и искренний человек, он проведет Вас по всем закаулкам Тбилиси, которые Вы точно не посетите в одиночку, он отлично знает историю города и расскажет ее не просто в фактах и цифрах, это будут яркие, запоминающиеся истории, которые останутся с Вами надолго! Причем он ответит и на банальные вопросы туристов: что и где поесть, куда пойти, что еще посмотреть. Но главное, что Леван любит свой город и свое дело, готов просто часами говорить о Тбилиси и это заражает! Поэтому у меня теперь три любимых города: Барселона, Рим и Тбилиси). Нам больше всего запомнился грузинский дворик, настолько это тепло и уютно. С первого же дня незнакомая страна и город становятся родными и понятными!

Обязательно заказывайте 2 дня подряд, экскурсии совершенно разные и не напрягают физически, охото еще порхать и порхать по Тбилиси! И время очень удобное, с утра вы можете сами посмотреть интересующие места. Приезжайте в Тбилиси и вы его обязательно полюбите!




Итак рецепт тбилисомании:
1. Билет до Тбилиси
2. Проживание в старой части города.
3. Минимум 3 дня в городе
4. Хорошая обувь и дождевик)
5. Желание все увидеть и попробовать
6. Хоть немного подготовиться по истории Грузии)
7. Заказать 2 экскурсии подряд в 15:15
Готово! Все перемешать и выпить залпом!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
3 часа
Индивидуальная
Around
5
5 отзывов
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
История завоеваний, строительства и достижений в одной экскурсии по Старому городу Тбилиси и его современному центру
от $150 за 1-3 чел.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Елена
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Экскурсия по Старому городу будет очень интересна любому туристу
$20 за 1 человека
Панорамная экскурсия по Тбилиси
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
WST
4.3
5 отзывов
Панорамная экскурсия по Тбилиси
На автобусной экскурсии вы увидите все лучшие виды Тбилиси за один день
$20 за 1 человека
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Farolero
5
1 отзыв
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
Облаченные в мантии под предводительством фонарщика-старожилы вы отправитесь на ночную театральную экскурсию по Тбилиси
$29 за 1 человека
Тбилиси: по знаковым местам и неведомым дорожкам
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Медея
Нет отзывов
Тбилиси: по знаковым местам и неведомым дорожкам
На пешеходной экскурсии по Тбилиси мы будем спускаться по покатым булыжным мостовым
$60 за 1-6 чел.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Тамара
5
195 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
60 за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
Туроператор
4.7
283 отзыва
Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
Насладитесь удивительной красотой Тбилиси во время пешей прогулки с гидом
$90 за 1 человека
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
1 час 12 минут
🚌 На автобусе
Групповая
WST
3
23 отзыва
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
Лучший способ познакомиться с Тбилиси - это красный двухэтажный автобус кабриолет с большим сердцем
от $17 за 1 человека
Тбилиси - сердце Сакартвело
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Kostya
5
150 отзывов
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
от 48 за 1-3 чел.
Комбинированная экскурсия - Тбилиси и древняя столица г. Мцхета
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
WST
Нет отзывов
Комбинированная экскурсия - Тбилиси и древняя столица г. Мцхета
Мы предлагаем уникальную возможность посетить столицу Тбилиси на двухэтажном кабриолете
$35 за 1 человека
Расширенная экскурсия по Тбилиси
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Расширенная экскурсия по Тбилиси
Экскурсия начнётся у Метехского моста, рядом с которым расположены храм Метехи, парк Рике, памятник царю Вахтангу
$220 за 1-4 чел.
Атмосферный Тбилиси
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
Серго
Нет отзывов
Атмосферный Тбилиси
Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в грузиноведение
$50 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🇬🇪
ТАМ