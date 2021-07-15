Приходите на экскурсию, как только приедете в столицу cолнечной Грузии - Тбилиси!
Вы увидите достопримечательности и древние архитектурные памятники и услышите легенды об истории этого гостеприимного города. Вы узнаете, как сориентироваться в современном ритме Тбилиси. Вам помогут разобраться в изобилии национальных блюд и насладиться знаменитым грузинским многоголосием!
Тбилиси – город с многовековой историей, он полон живописных уютных улочек, двориков, удивительных памятников древней и современной архитектуры.
Красный маршрут включает такие достопримечательности Тбилиси, как Серные бани, Инжировое ущелье и водопад, Крепость Нарикала, Бетлемская церковь, Улица-лестница, Музей археологии под открытым небом.
На синем маршруте вы увидите Театр марионеток Резо Габриадзе, Мост мира, Балконы на крепостной стене, Храм Анчисхати, скульптуры по рисункам Н. Пиросмани, Кафедральный собор Сиони, Метехскую церковь и многое другое.