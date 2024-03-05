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По популярности
Групповая
10 часов
Расписание: Четверг в 10:00
€35 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник в 10:30
€35 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Вторник в 10:00
€35 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Среда в 10:00
€45 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€15 за человека
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Тбилиси
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €60 за экскурсию
Групповая
10 часов
Расписание: Суббота в null
€40 за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
€45 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€29 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€27 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина5 марта 2024Замечательная экскурсия, испытали множество приятных эмоций. Прекрасный гид с интереснейшими историями о стране. Очень удобный маршрут по удивительным локациям Кахетии. Безумно благодарны за этот атмосферный день! ☺️
- ЕЕлена4 марта 2024Я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность вам за незабываемый тур, который прошел под вашим руководством. Я не могу скрыть своего восторга от всех впечатлений, которые я получила благодаря вашим глубоким знаниям и профессионализму.
- ААнастасия29 февраля 2024Экскурсия - обязательная для посещения, самые красивые виды Грузии! Спасибо) Рекомендуем.
- ЭЭлла28 февраля 2024Сразу видно, что команда 12 лет в туризме. Очень активные профессионалы. Все машины и гиды супер. Всю Дорогу встречали их другие
- ВВиталий22 февраля 2024"Посещение Казбеги было незабываемым! Исследование крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, смотровой площадки "Дружба Народов", Гудаури, храма Святой Троицы Гергети и величественного
- ММаргарита14 февраля 2024Когда я приехала в Грузию я просто мечтала попасть в Уплисцихе и попить из источников Боржоми. А тут еще тур
- ААлексей12 февраля 2024Экскурсия классная. Там столько истории и красоты, просто захватывает. Экскурсия оставила много ярких впечатлений, узнал много нового о Грузии. Рекомендую. Гид отличный.
- ИИнга5 февраля 2024Путешествие в Мцхета и Тбилиси оставило незабываемые впечатления! Древняя история Мцхеты и живописные улочки Тбилиси воплотили в себе величие Грузии. Экскурсия пронзила меня душевным теплом и красотой, погрузив в атмосферу удивительного востока и гостеприимства этой замечательной страны. 100% Рекомендую!
- ДДмитрий29 января 2024Большое спасибо Левану за интересную экскурсию в винную восточную Грузию. Посетили очень много локаций. Время пролетело незаметно благодаря интересным рассказам и захватывающим видам! Вино на дегустациях было классно, усадьба Цинандали топовой. Однозначно Рекомендую.
- РРита24 января 2024Вернусь к вам еще! Была с вами на 4х экскурсиях, осталась в восторге от Грузии и вашего профессионализма. С такими гидами и водителями, хочется путешествовать и не расставаться) Было классно, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «История и культура»
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