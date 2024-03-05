Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 11 экскурсий в категории «История и культура» в Тбилиси, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казбеги - сердце кавказских гор
Групповая
10 часов
8 отзывов
Казбеги - сердце кавказских гор
Расписание: Четверг в 10:00
35 за человека
Две столицы в одном туре: контрастный Тбилиси и древний Мцхета
Групповая
10 часов
8 отзывов
Две столицы в одном туре: контрастный Тбилиси и древний Мцхета
Расписание: Понедельник в 10:30
35 за человека
Винными тропами Грузии - Кахетия
Групповая
10 часов
7 отзывов
Винными тропами Грузии - Кахетия
Расписание: Вторник в 10:00
35 за человека
Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
Расписание: Среда в 10:00
45 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:15
15 за человека
Персональная прогулка с гидом по Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Тбилиси
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 60 за экскурсию
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Групповая
10 часов
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Расписание: Суббота в null
40 за человека
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Групповая
12 часов
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
45 за человека
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Групповая
10 часов
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
29 за человека
Казбеги: горный тур
Групповая
10 часов
Казбеги: горный тур
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
27 за человека
Кахетия - главный грузинский винодельческий центр
Групповая
10 часов
Кахетия - главный грузинский винодельческий центр
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    5 марта 2024
    Винными тропами Грузии - Кахетия
    Замечательная экскурсия, испытали множество приятных эмоций. Прекрасный гид с интереснейшими историями о стране. Очень удобный маршрут по удивительным локациям Кахетии. Безумно благодарны за этот атмосферный день! ☺️
  • Е
    Елена
    4 марта 2024
    Две столицы в одном туре: контрастный Тбилиси и древний Мцхета
    Я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность вам за незабываемый тур, который прошел под вашим руководством. Я не могу скрыть своего восторга от всех впечатлений, которые я получила благодаря вашим глубоким знаниям и профессионализму.
  • А
    Анастасия
    29 февраля 2024
    Казбеги - сердце кавказских гор
    Экскурсия - обязательная для посещения, самые красивые виды Грузии! Спасибо) Рекомендуем.
  • Э
    Элла
    28 февраля 2024
    Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
    Сразу видно, что команда 12 лет в туризме. Очень активные профессионалы. Все машины и гиды супер. Всю Дорогу встречали их другие
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    машины с другими туристами. Было прикольно осознавать, что мы тоже сделали правильный выбор! Экскурсия очень понравилась, не перегружена, как результат не устаешь ни от дороги, ни от рассказов гида. Экскурсию проводил гид Леван, очень доброжелательный, вежливый, компетентный во всех вопросах, касающихся не только темы этой экскурсии, а в целом Грузии. Наши рекомендации, наш состав был 4 человека (наша семья) + 10 человек других туристов. И все очень довольны.

  • В
    Виталий
    22 февраля 2024
    Казбеги - сердце кавказских гор
    "Посещение Казбеги было незабываемым! Исследование крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, смотровой площадки "Дружба Народов", Гудаури, храма Святой Троицы Гергети и величественного
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    Казбека захватили нас своей красотой и величием. Это путешествие открыло мне новые грани природы и истории, наполнив душу умиротворением и восторгом. Мераби, Благодарю!

  • М
    Маргарита
    14 февраля 2024
    Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
    Когда я приехала в Грузию я просто мечтала попасть в Уплисцихе и попить из источников Боржоми. А тут еще тур
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    в эти 2 места, в один день! Круть! Потрясающий рассказ гида очень лёгкий и интересный. Я была максимально увлечена, как и вся группа. Казалось все сидели с открытыми ртами))) Это был потрясающий день! Миша и Мамука – ВЫ радость наша!!! Все бегом к ребятам на экскурсию

  • А
    Алексей
    12 февраля 2024
    Две столицы в одном туре: контрастный Тбилиси и древний Мцхета
    Экскурсия классная. Там столько истории и красоты, просто захватывает. Экскурсия оставила много ярких впечатлений, узнал много нового о Грузии. Рекомендую. Гид отличный.
  • И
    Инга
    5 февраля 2024
    Две столицы в одном туре: контрастный Тбилиси и древний Мцхета
    Путешествие в Мцхета и Тбилиси оставило незабываемые впечатления! Древняя история Мцхеты и живописные улочки Тбилиси воплотили в себе величие Грузии. Экскурсия пронзила меня душевным теплом и красотой, погрузив в атмосферу удивительного востока и гостеприимства этой замечательной страны. 100% Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    29 января 2024
    Винными тропами Грузии - Кахетия
    Большое спасибо Левану за интересную экскурсию в винную восточную Грузию. Посетили очень много локаций. Время пролетело незаметно благодаря интересным рассказам и захватывающим видам! Вино на дегустациях было классно, усадьба Цинандали топовой. Однозначно Рекомендую.
  • Р
    Рита
    24 января 2024
    Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
    Вернусь к вам еще! Была с вами на 4х экскурсиях, осталась в восторге от Грузии и вашего профессионализма. С такими гидами и водителями, хочется путешествовать и не расставаться) Было классно, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «История и культура»

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  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "История и культура" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 15 до 60. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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