А Арина Винными тропами Грузии - Кахетия Замечательная экскурсия, испытали множество приятных эмоций. Прекрасный гид с интереснейшими историями о стране. Очень удобный маршрут по удивительным локациям Кахетии. Безумно благодарны за этот атмосферный день! ☺️

Е Елена Две столицы в одном туре: контрастный Тбилиси и древний Мцхета Я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность вам за незабываемый тур, который прошел под вашим руководством. Я не могу скрыть своего восторга от всех впечатлений, которые я получила благодаря вашим глубоким знаниям и профессионализму.

А Анастасия Казбеги - сердце кавказских гор Экскурсия - обязательная для посещения, самые красивые виды Грузии! Спасибо) Рекомендуем.

Э Элла Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе читать дальше машины с другими туристами. Было прикольно осознавать, что мы тоже сделали правильный выбор! Экскурсия очень понравилась, не перегружена, как результат не устаешь ни от дороги, ни от рассказов гида. Экскурсию проводил гид Леван, очень доброжелательный, вежливый, компетентный во всех вопросах, касающихся не только темы этой экскурсии, а в целом Грузии. Наши рекомендации, наш состав был 4 человека (наша семья) + 10 человек других туристов. И все очень довольны. Сразу видно, что команда 12 лет в туризме. Очень активные профессионалы. Все машины и гиды супер. Всю Дорогу встречали их другие

В Виталий Казбеги - сердце кавказских гор читать дальше Казбека захватили нас своей красотой и величием. Это путешествие открыло мне новые грани природы и истории, наполнив душу умиротворением и восторгом. Мераби, Благодарю! "Посещение Казбеги было незабываемым! Исследование крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, смотровой площадки "Дружба Народов", Гудаури, храма Святой Троицы Гергети и величественного

М Маргарита Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе читать дальше в эти 2 места, в один день! Круть! Потрясающий рассказ гида очень лёгкий и интересный. Я была максимально увлечена, как и вся группа. Казалось все сидели с открытыми ртами))) Это был потрясающий день! Миша и Мамука – ВЫ радость наша!!! Все бегом к ребятам на экскурсию Когда я приехала в Грузию я просто мечтала попасть в Уплисцихе и попить из источников Боржоми. А тут еще тур

А Алексей Две столицы в одном туре: контрастный Тбилиси и древний Мцхета Экскурсия классная. Там столько истории и красоты, просто захватывает. Экскурсия оставила много ярких впечатлений, узнал много нового о Грузии. Рекомендую. Гид отличный.

И Инга Две столицы в одном туре: контрастный Тбилиси и древний Мцхета Путешествие в Мцхета и Тбилиси оставило незабываемые впечатления! Древняя история Мцхеты и живописные улочки Тбилиси воплотили в себе величие Грузии. Экскурсия пронзила меня душевным теплом и красотой, погрузив в атмосферу удивительного востока и гостеприимства этой замечательной страны. 100% Рекомендую!

Д Дмитрий Винными тропами Грузии - Кахетия Большое спасибо Левану за интересную экскурсию в винную восточную Грузию. Посетили очень много локаций. Время пролетело незаметно благодаря интересным рассказам и захватывающим видам! Вино на дегустациях было классно, усадьба Цинандали топовой. Однозначно Рекомендую.