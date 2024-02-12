В поездке по Военно-Грузинской дороге вы увидите одни из самых красивых и разнообразных мест в Грузии. Мы проедем там, где путешествовали Пушкин и Лермонтов. Рассмотрим плеяду горных вершин, бурные реки и живописное озеро, древние церкви и крепости. Наш маршрут будет максимально насыщенным и вместе с тем комфортным — так вы откроете все грани этого уголка Кавказа!

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Описание

Что вас ожидает

Дорога длинная и живописная

В этом однодневном путешествии вы проведёте почти 11 часов, но не заскучаете: интересно будет и ценителям красивых видов, и знатокам истории, и любителям похвастаться эффектными снимками в социальных сетях. К тому же список локаций на моём маршруте отличается от стандартного набора — заедем в пару секретных мест!

В нашей программе:

Жинвальское водохранилище — любуясь лазурной гладью воды в объятиях лесистых гор, вы узнаете о его создании и значении для тбилисцев

— любуясь лазурной гладью воды в объятиях лесистых гор, вы узнаете о его создании и значении для тбилисцев Деревня Ананури — мы проведём вас по затопленному мосту и покажем тайную подземную комнату где укрывались и спасались в случае нападения врагов арагвийские князья

— мы проведём вас по затопленному мосту и покажем тайную подземную комнату где укрывались и спасались в случае нападения врагов арагвийские князья Слияние рек Белой и Чёрной Арагви — на расстоянии вытянутой руки вы увидите, как удивительно ведут себя разноцветные потоки воды

— на расстоянии вытянутой руки вы увидите, как удивительно ведут себя разноцветные потоки воды Долина каменных лиц ’- та самая секретная локация, которая обычно остаётся в стороне. Здесь на огромных глыбах высечены лица выдающихся деятелей Грузии.

’- та самая секретная локация, которая обычно остаётся в стороне. Здесь на огромных глыбах высечены лица выдающихся деятелей Грузии. Горная деревня Сетуреби — с высоты 1900 метров вам откроется изумительный вид на горнолыжный курорт Гудаури. Здесь мы обязательно сфотографируемся и попробуем самый ароматный горный мёд.

— с высоты 1900 метров вам откроется изумительный вид на горнолыжный курорт Гудаури. Здесь мы обязательно сфотографируемся и попробуем самый ароматный горный мёд. Крестовый перевал и травертиновая скала — настоящее чудо природы: по оранжевым склонам текут минеральные воды, а рядом есть источник, где вы попробуете солоноватый нарзан.

— настоящее чудо природы: по оранжевым склонам текут минеральные воды, а рядом есть источник, где вы попробуете солоноватый нарзан. Степанцминда и церковь Гергетской Троицы — здесь мы пересядем на джипы и поднимемся на высоту 2 190 метров к тайным хранилищам, где средневековые монахи прятали святыни. При желании вы сможете полетать на параплане над Кавказским хребтом, в одном из самых живописных мест Грузии.

В случае экстремальных погодных условий или другого форс-мажора, мы изменим маршрут и отвезём вас к монументу «Летопись Грузии», известному как грузинский Стоунхендж, или к самой длинной в Грузии семикилометровой канатной дороге Коби-Гудаури.

Организационные детали