Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
В поездке по Военно-Грузинской дороге вы увидите одни из самых красивых и разнообразных мест в Грузии. Мы проедем там, где путешествовали Пушкин и Лермонтов. Рассмотрим плеяду горных вершин, бурные реки и живописное озеро, древние церкви и крепости.
Наш маршрут будет максимально насыщенным и вместе с тем комфортным — так вы откроете все грани этого уголка Кавказа!
Наш маршрут будет максимально насыщенным и вместе с тем комфортным — так вы откроете все грани этого уголка Кавказа!
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Дорога длинная и живописная
В этом однодневном путешествии вы проведёте почти 11 часов, но не заскучаете: интересно будет и ценителям красивых видов, и знатокам истории, и любителям похвастаться эффектными снимками в социальных сетях. К тому же список локаций на моём маршруте отличается от стандартного набора — заедем в пару секретных мест!
В нашей программе:
- Жинвальское водохранилище — любуясь лазурной гладью воды в объятиях лесистых гор, вы узнаете о его создании и значении для тбилисцев
- Деревня Ананури — мы проведём вас по затопленному мосту и покажем тайную подземную комнату где укрывались и спасались в случае нападения врагов арагвийские князья
- Слияние рек Белой и Чёрной Арагви — на расстоянии вытянутой руки вы увидите, как удивительно ведут себя разноцветные потоки воды
- Долина каменных лиц ’- та самая секретная локация, которая обычно остаётся в стороне. Здесь на огромных глыбах высечены лица выдающихся деятелей Грузии.
- Горная деревня Сетуреби — с высоты 1900 метров вам откроется изумительный вид на горнолыжный курорт Гудаури. Здесь мы обязательно сфотографируемся и попробуем самый ароматный горный мёд.
- Крестовый перевал и травертиновая скала — настоящее чудо природы: по оранжевым склонам текут минеральные воды, а рядом есть источник, где вы попробуете солоноватый нарзан.
- Степанцминда и церковь Гергетской Троицы — здесь мы пересядем на джипы и поднимемся на высоту 2 190 метров к тайным хранилищам, где средневековые монахи прятали святыни. При желании вы сможете полетать на параплане над Кавказским хребтом, в одном из самых живописных мест Грузии.
В случае экстремальных погодных условий или другого форс-мажора, мы изменим маршрут и отвезём вас к монументу «Летопись Грузии», известному как грузинский Стоунхендж, или к самой длинной в Грузии семикилометровой канатной дороге Коби-Гудаури.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В поездку включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе, вода, бесплатный Wi-Fi, бесплатная дегустация разных сортов чачи и горного мёда
- Дополнительные расходы: обед (от 25 лари с человека) и джип к храму Гергети (20 лари с человека)
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Серных бань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Temuri — ваша команда гидов в Тбилиси
Всем огромный привет! Меня зовут Тимур. Много лет работаю гидом. Считаю свою профессию не работой, а большим удовольствием. Что может быть лучше, чем ездить по красивым уголкам Грузии и знакомить с историей нашей страны гостей всего мира? Приезжайте к нам — и я с удовольствием открою для вас историю и традиции нашей волшебной страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
12 фев 2024
Классная была поездка, потрясающе красивые горы, лучше гор могут быть только горы!!! Нам повезло с погодой, яркое солнце, чистое голубое небо, белоснежные вершины. Казбек встретил нас открытой вершиной, продемонстрировав всю свою красоту и величие! Огромная благодарность нашему гиду Тимуру, ему удается легко и непринужденно рассказывать об исторических местах, он удивительным образом поддерживает дружную атмосферу в группе, заботясь о каждом!! Остались яркие впечатления и только теплые и добрые воспоминания. Безусловно выбирайте поездку с Тимуром и ваше путешествие станет ярким и незабываемым!!
Денис
10 фев 2024
Поездка просто пушка! Только наша группа успела посетить все места, все! остальные автобусы сдались, мы же выстояли все препятствия и невсгоды, Тимуру отдельное спасибо, экскурсовод от бога, очень довольны.
С
Саша
29 янв 2024
Великолепная экскурсия!
Великолепный гид Тимур!
Огромное спасибо за незабываемый день.
Очень красивые виды гор, это запомнится на всю жизнь.
Всё было отлично.
Гид познакомил нас с местными традициями, посоветовал какие блюда лучше попробовать, у нас так же были дегустации горного мёда и чачи.
Отдельная благодарность нашему водителю Мише.
Что касается стоимости экскурсии, я считаю, чтостоимость для такого сервиса не то что приемлемая, а даже очень.
Ребята сделали наш день незабываемым.
Спасибо!
Процветания вам
Всем моим знакомым буду рекомендовать, и сам приеду, но уже не один ☺️
До скорой встречи 🤝
Великолепный гид Тимур!
Огромное спасибо за незабываемый день.
Очень красивые виды гор, это запомнится на всю жизнь.
Всё было отлично.
Гид познакомил нас с местными традициями, посоветовал какие блюда лучше попробовать, у нас так же были дегустации горного мёда и чачи.
Отдельная благодарность нашему водителю Мише.
Что касается стоимости экскурсии, я считаю, чтостоимость для такого сервиса не то что приемлемая, а даже очень.
Ребята сделали наш день незабываемым.
Спасибо!
Процветания вам
Всем моим знакомым буду рекомендовать, и сам приеду, но уже не один ☺️
До скорой встречи 🤝
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