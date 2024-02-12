Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Групповая экскурсия в Тбилиси

Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек

5
3 отзыва
В поездке по Военно-Грузинской дороге вы увидите одни из самых красивых и разнообразных мест в Грузии. Мы проедем там, где путешествовали Пушкин и Лермонтов. Рассмотрим плеяду горных вершин, бурные реки и живописное озеро, древние церкви и крепости.

Наш маршрут будет максимально насыщенным и вместе с тем комфортным — так вы откроете все грани этого уголка Кавказа!
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дорога длинная и живописная

В этом однодневном путешествии вы проведёте почти 11 часов, но не заскучаете: интересно будет и ценителям красивых видов, и знатокам истории, и любителям похвастаться эффектными снимками в социальных сетях. К тому же список локаций на моём маршруте отличается от стандартного набора — заедем в пару секретных мест!

В нашей программе:

  • Жинвальское водохранилище — любуясь лазурной гладью воды в объятиях лесистых гор, вы узнаете о его создании и значении для тбилисцев
  • Деревня Ананури — мы проведём вас по затопленному мосту и покажем тайную подземную комнату где укрывались и спасались в случае нападения врагов арагвийские князья
  • Слияние рек Белой и Чёрной Арагви — на расстоянии вытянутой руки вы увидите, как удивительно ведут себя разноцветные потоки воды
  • Долина каменных лиц ’- та самая секретная локация, которая обычно остаётся в стороне. Здесь на огромных глыбах высечены лица выдающихся деятелей Грузии.
  • Горная деревня Сетуреби — с высоты 1900 метров вам откроется изумительный вид на горнолыжный курорт Гудаури. Здесь мы обязательно сфотографируемся и попробуем самый ароматный горный мёд.
  • Крестовый перевал и травертиновая скала — настоящее чудо природы: по оранжевым склонам текут минеральные воды, а рядом есть источник, где вы попробуете солоноватый нарзан.
  • Степанцминда и церковь Гергетской Троицы — здесь мы пересядем на джипы и поднимемся на высоту 2 190 метров к тайным хранилищам, где средневековые монахи прятали святыни. При желании вы сможете полетать на параплане над Кавказским хребтом, в одном из самых живописных мест Грузии.

В случае экстремальных погодных условий или другого форс-мажора, мы изменим маршрут и отвезём вас к монументу «Летопись Грузии», известному как грузинский Стоунхендж, или к самой длинной в Грузии семикилометровой канатной дороге Коби-Гудаури.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В поездку включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе, вода, бесплатный Wi-Fi, бесплатная дегустация разных сортов чачи и горного мёда
  • Дополнительные расходы: обед (от 25 лари с человека) и джип к храму Гергети (20 лари с человека)

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Светлана
12 фев 2024
Классная была поездка, потрясающе красивые горы, лучше гор могут быть только горы!!! Нам повезло с погодой, яркое солнце, чистое голубое небо, белоснежные вершины. Казбек встретил нас открытой вершиной, продемонстрировав всю свою красоту и величие! Огромная благодарность нашему гиду Тимуру, ему удается легко и непринужденно рассказывать об исторических местах, он удивительным образом поддерживает дружную атмосферу в группе, заботясь о каждом!! Остались яркие впечатления и только теплые и добрые воспоминания. Безусловно выбирайте поездку с Тимуром и ваше путешествие станет ярким и незабываемым!!
Денис
10 фев 2024
Поездка просто пушка! Только наша группа успела посетить все места, все! остальные автобусы сдались, мы же выстояли все препятствия и невсгоды, Тимуру отдельное спасибо, экскурсовод от бога, очень довольны.
Поездка просто пушка! Только наша группа успела посетить все места, все! остальные автобусы сдались, мы жеПоездка просто пушка! Только наша группа успела посетить все места, все! остальные автобусы сдались, мы же
С
29 янв 2024
Великолепная экскурсия!
Великолепный гид Тимур!
Огромное спасибо за незабываемый день.
Очень красивые виды гор, это запомнится на всю жизнь.
Всё было отлично.
Гид познакомил нас с местными традициями, посоветовал какие блюда лучше попробовать, у нас так же были дегустации горного мёда и чачи.
Отдельная благодарность нашему водителю Мише.
Что касается стоимости экскурсии, я считаю, чтостоимость для такого сервиса не то что приемлемая, а даже очень.
Ребята сделали наш день незабываемым.
Спасибо!
Процветания вам
Всем моим знакомым буду рекомендовать, и сам приеду, но уже не один ☺️
До скорой встречи 🤝
Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!

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