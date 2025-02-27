Вы полюбуетесь живописными горами, лесами и реками, а я познакомлю вас с культурой, историей и традициями нашей гостеприимной страны.
Описание экскурсии
Боржоми — крупный курорт с целебным минеральными источниками и свежим воздухом, в котором витают ароматы хвойно-лиственных лесов. Вы узнаете, как давно люди узнали о лечебных свойствах этого места и какие известные личности посещали его.
Крепость Рабат. Она состоит из строений разных периодов Средневековья — православной церкви, мечети, родового замка князей Джакели, цитадели и крепостных стен.
Крепость Хертвиси 10 века, что находится на скалистом утёсе у слияния Куры и её притока Паравани. Я расскажу, когда она была одной из главных твердынь, контролировавших путь между Грузией и Передней Азией.
Пещерный монастырь Вардзия — исторический и архитектурный памятник, высеченный в скале на левом берегу Куры. В центре комплекса находится главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. А ещё здесь сохранились зал для приёмов, хранилище казны, трапезная, купальни, библиотека и прочие многочисленные помещения.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes
- Дополнительные расходы — входные билеты: Боржоми — 5 лари за чел., Рабат — 18 лари за чел., Хертвиси — 10 лари за чел., Вардзия — 15 лари за чел., питание — по желанию
- Каждый путешественник получит от меня небольшой подарок — натуральную домашнюю чурчхелу