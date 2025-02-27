По петляющей дороге из Тбилиси - в южную нагорную часть Грузии

Подышать хвойным воздухом в парке Боржоми и исследовать горный монастырь Вардзия
Мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по Грузии — наш путь лежит к старинным крепостям Рабат и Хертвиси, знаменитым на весь мир целебным источникам и невероятному скальному монастырю.

Вы полюбуетесь живописными горами, лесами и реками, а я познакомлю вас с культурой, историей и традициями нашей гостеприимной страны.
По петляющей дороге из Тбилиси - в южную нагорную часть Грузии
По петляющей дороге из Тбилиси - в южную нагорную часть Грузии
По петляющей дороге из Тбилиси - в южную нагорную часть Грузии
Ближайшие даты:
27
фев28
фев1
мар3
мар4
мар5
мар6
мар
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Боржоми — крупный курорт с целебным минеральными источниками и свежим воздухом, в котором витают ароматы хвойно-лиственных лесов. Вы узнаете, как давно люди узнали о лечебных свойствах этого места и какие известные личности посещали его.

Крепость Рабат. Она состоит из строений разных периодов Средневековья — православной церкви, мечети, родового замка князей Джакели, цитадели и крепостных стен.

Крепость Хертвиси 10 века, что находится на скалистом утёсе у слияния Куры и её притока Паравани. Я расскажу, когда она была одной из главных твердынь, контролировавших путь между Грузией и Передней Азией.

Пещерный монастырь Вардзия — исторический и архитектурный памятник, высеченный в скале на левом берегу Куры. В центре комплекса находится главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. А ещё здесь сохранились зал для приёмов, хранилище казны, трапезная, купальни, библиотека и прочие многочисленные помещения.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes
  • Дополнительные расходы — входные билеты: Боржоми — 5 лари за чел., Рабат — 18 лари за чел., Хертвиси — 10 лари за чел., Вардзия — 15 лари за чел., питание — по желанию
  • Каждый путешественник получит от меня небольшой подарок — натуральную домашнюю чурчхелу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Тбилиси

Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
На машине
10 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Путешествие к Казбеку через живописные места Грузии: Жинвальское водохранилище, замок Ананури и храм Гергети. Узнайте о легендах и истории региона
Начало: Около метро Авлабари
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
270 за всё до 2 чел.
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
На машине
57 отзывов
13 часов
Индивидуальная
Три жемчужины Грузии: Вардзия, Боржоми и Рабат
Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
Начало: Место Вашего проживания
Завтра в 07:00
26 фев в 07:00
от 275 за человека
Красоты горной Грузии
На машине
83 отзыва
9 часов
Индивидуальная
Красоты горной Грузии
Путешествие по Военно-Грузинской дороге подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о местных легендах, попробуйте хинкали и полюбуйтесь видами Казбека
Начало: Место Вашего проживания
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
от 222 за человека