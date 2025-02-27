Мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по Грузии — наш путь лежит к старинным крепостям Рабат и Хертвиси, знаменитым на весь мир целебным источникам и невероятному скальному монастырю. Вы полюбуетесь живописными горами, лесами и реками, а я познакомлю вас с культурой, историей и традициями нашей гостеприимной страны.

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Описание экскурсии

Боржоми — крупный курорт с целебным минеральными источниками и свежим воздухом, в котором витают ароматы хвойно-лиственных лесов. Вы узнаете, как давно люди узнали о лечебных свойствах этого места и какие известные личности посещали его.

Крепость Рабат. Она состоит из строений разных периодов Средневековья — православной церкви, мечети, родового замка князей Джакели, цитадели и крепостных стен.

Крепость Хертвиси 10 века, что находится на скалистом утёсе у слияния Куры и её притока Паравани. Я расскажу, когда она была одной из главных твердынь, контролировавших путь между Грузией и Передней Азией.

Пещерный монастырь Вардзия — исторический и архитектурный памятник, высеченный в скале на левом берегу Куры. В центре комплекса находится главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. А ещё здесь сохранились зал для приёмов, хранилище казны, трапезная, купальни, библиотека и прочие многочисленные помещения.

Организационные детали