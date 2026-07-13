32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси, город с богатым историческим наследием и уникальной культурой, открывает свои двери для путешественников. Вас ждет путешествие по Старому городу, где каждый камень дышит историей.Вы увидите знаменитые Серные бани, пройдетесь

по Инжировому ущелью, услышите истории о царях и битвах, а также о становлении христианства в Грузии. Церкви и монастыри, памятники и скульптуры расскажут о толерантности и гостеприимстве грузинского народа. Эта экскурсия станет настоящим открытием для тех, кто хочет познать Тбилиси изнутри

Описание экскурсии

Тбилисские истории

Мы исследуем весь Старый город: вы увидите Серные бани, которые посещали многие знаменитости — в том числе Дюма и Пушкин. Насладитесь красотой Инжирового ущелья, где в самом сердце города бушует водопад, а у плачущей скалы услышите непростую историю дворца царицы Дареджан. Я покажу вам фрагмент Берлинской стены, которую вручили в подарок нашему премьер-министру — и расскажу, какой символизм заключен в этом жесте.

Церкви Тбилиси

Грузия — страна храмов и монастырей. И в Тбилиси вы найдете немало интересных примеров храмовой архитектуры. Мы увидим самую старую в городе церковь Анчисхати — я расскажу о реликвии, по которой она названа, и покажу фрагмент стены, построенной еще в 5 веке. У стен собора Сиони поговорим о святой Нине, принесшей христианство в Грузию. Вы увидите надписи и каменную резьбу церкви Метехи, сохранившуюся еще с Золотого Века, и осмотрите часовню Або Тбилисского — покровителя города.

Грузинское гостеприимство

Мы поговорим не только об прошлом: у статуи тамады вы услышите о застолье, о тостах и традициях грузин. О толерантности нашего народа расскажет символика моста Мира. В парке Рике вы попробуете рассмотреть все детали статуи «Дерево» и понять их смысл. Канатная дорога поднимет нас к знаменитой крепости Нарикала: здесь мы осмотрим статую «Мать Грузия» и полюбуемся завораживающей панорамой города.

Организационные детали