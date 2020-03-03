32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй

Увидеть главные достопримечательности и услышать рассказы о прошлом и настоящем города

Nino
Задать вопрос
Nino – ваш гид
В Тбилиси древность органично вплетается в современную ткань столицы.

Я проведу вас по Старому городу и покажу храмы и здания, дошедшие до нас через эпохи.

Расскажу о царях, битвах и становлении христианства.

Вы увидите памятники, представляющие реальное воплощение толерантности и гостеприимства, — и раскроете характер жителей Грузии.
€16
12 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Авлабари
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии32 отзыва
5
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй

Что вас ожидает

Тбилисские истории
Мы исследуем весь Старый город: вы увидите Серные бани, которые посещали многие знаменитости — в том числе Дюма и Пушкин. Насладитесь красотой Инжирового ущелья, где в самом сердце города бушует водопад, а у плачущей скалы услышите непростую историю дворца царицы Дареджан. Я покажу вам фрагмент Берлинской стены, которую вручили в подарок нашему премьер-министру — и расскажу, какой символизм заключен в этом жесте.

Церкви Тбилиси
Грузия — страна храмов и монастырей. И в Тбилиси вы найдете немало интересных примеров храмовой архитектуры. Мы увидим самую старую в городе церковь Анчисхати — я расскажу о реликвии, по которой она названа, и покажу фрагмент стены, построенной еще в 5 веке. У стен собора Сиони поговорим о святой Нине, принесшей христианство в Грузию. Вы увидите надписи и каменную резьбу церкви Метехи, сохранившуюся еще с Золотого Века, и осмотрите часовню Або Тбилисского — покровителя города.

Грузинское гостеприимство
Мы поговорим не только об прошлом: у статуи тамады вы услышите о застолье, о тостах и традициях грузин. О толерантности нашего народа расскажет символика моста Мира. В парке Рике вы попробуете рассмотреть все детали статуи «Дерево» и понять их смысл. Канатная дорога поднимет нас к знаменитой крепости Нарикала: здесь мы осмотрим статую «Мать Грузия» и полюбуемся завораживающей панорамой города.

Организационные детали

  • Билет на канатную дорогу к крепости Нарикала не входит в стоимость — 2,5 лари с человека
  • После экскурсии вы можете покататься на катере по реке Кур — 25 лари с человека
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси — шкатулка сокровищ и историй

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:30, в пятницу в 11:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nino
Nino
Здравствуйте! Меня зовут Нино, я родилась и выросла в Тбилиси. Зная историю и культуру города, хочу показать его сокровенные места и поделиться с вами его любовью. Как говорил Евгений Евтушенко: «Кто уезжал, тот знает непреложно Уехать из Тбилиси невозможно. Тбилиси из тебя не уезжает, Когда тебя в дорогу провожает». Так и я хочу, чтобы Тбилиси никогда не покидал ваши сердца.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Экскурсия была отличная.Гид Нино 3.5 часа рассказывала нам о Тбилиси,провела по прекрасным местам и заразила нас своей любовью к Тбилиси и Грузии.Огромное Спасибо.
28 октября 2019
Наш гид Нино прекрасный розказчик, милая и уважительная девушка. Очень увлекательная пешая экскурсия. Всем рекомендуем
16 октября 2019
Было очень интересно. Нино хорошо знает историю Грузии, от чего было принято слушать.
15 октября 2019
Очень интересная экскурсия. Узнали много интересного о городе, его истории, легендах. Спасибо Нино!
15 октября 2019
Несмотря на то, что я не смогла перенести экскурсию на другое время, гид Нино не отменила ее и провела для меня одной, за что я ей очень благодарна. Нельзя не почувствовать ее любовь к своей работе и родному городу, которой нельзя не заразиться. Нино помогла мне даже поселиться в отель, чтобы не ходить по городу с рюкзаком. Большое спасибо за все.
30 сентября 2019
По нашему мнению, Нино была самым классным нашим гидом в Грузии, а ее экскурсия- самой лучшей экскурсией!)). Это даже больше была неторопливая душевная прогулка в старом Тбилиси, за время которой мы успели посмотреть все основные достопримечательности города, узнать много всего нового из истории и современности Тбилиси, сделать массу красивых фоток (Нино без устали нас фотографировала, где бы мы ни попросили))), посмеяться, да в конец влюбиться в этот замечательный город! Спасибо, Нино!!! Всем рекомендуем!)))
29 сентября 2019
Спасибо Нино за интересную экскурсию в приятной атмосфере, она много знает и отвечала на любые вопросы, также посоветовала места куда можно сходить 🖤
24 сентября 2019
Огромное спасибо за очень интересную прогулку по Тбилиси!Нино грамотный гид и очень приятный человек!Экскурсия прошла на одном дыхании!
24 сентября 2019
Экскурсия понравилась. Соответствует заявленной на сайте информации. Хороший маршрут. Обо всем коротко и ясно как и дрлжно быть на обзорной экскурсии. Нино прекрасно рассказывает об истории своего края.
20 сентября 2019
Прекрасная экскурсия. Нино очень интересный гид, с который ведёт интересную экскурсию.
Ещё 22 отзыва

Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1512 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
340 отзывов
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
380 отзывов
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике