32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй

Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Тбилиси, город с богатым историческим наследием и уникальной культурой, открывает свои двери для путешественников. Вас ждет путешествие по Старому городу, где каждый камень дышит историей.

Вы увидите знаменитые Серные бани, пройдетесь
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по Инжировому ущелью, услышите истории о царях и битвах, а также о становлении христианства в Грузии.

Церкви и монастыри, памятники и скульптуры расскажут о толерантности и гостеприимстве грузинского народа. Эта экскурсия станет настоящим открытием для тех, кто хочет познать Тбилиси изнутри

4.9
100 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические памятники
  • 🏰 Древние храмы и монастыри
  • 🌉 Живописные виды и панорамы
  • 🎭 Интересные истории и легенды
  • 🍷 Грузинское гостеприимство и традиции
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй

Что можно увидеть

  • Серные бани
  • Инжировое ущелье
  • Дворец царицы Дареджан
  • Фрагмент Берлинской стены
  • Церковь Анчисхати
  • Собор Сиони
  • Церковь Метехи
  • Часовня Або Тбилисского
  • Мост Мира
  • Парк Рике
  • Крепость Нарикала
  • Статуя «Мать Грузия»

Описание экскурсии

Тбилисские истории

Мы исследуем весь Старый город: вы увидите Серные бани, которые посещали многие знаменитости — в том числе Дюма и Пушкин. Насладитесь красотой Инжирового ущелья, где в самом сердце города бушует водопад, а у плачущей скалы услышите непростую историю дворца царицы Дареджан. Я покажу вам фрагмент Берлинской стены, которую вручили в подарок нашему премьер-министру — и расскажу, какой символизм заключен в этом жесте.

Церкви Тбилиси

Грузия — страна храмов и монастырей. И в Тбилиси вы найдете немало интересных примеров храмовой архитектуры. Мы увидим самую старую в городе церковь Анчисхати — я расскажу о реликвии, по которой она названа, и покажу фрагмент стены, построенной еще в 5 веке. У стен собора Сиони поговорим о святой Нине, принесшей христианство в Грузию. Вы увидите надписи и каменную резьбу церкви Метехи, сохранившуюся еще с Золотого Века, и осмотрите часовню Або Тбилисского — покровителя города.

Грузинское гостеприимство

Мы поговорим не только об прошлом: у статуи тамады вы услышите о застолье, о тостах и традициях грузин. О толерантности нашего народа расскажет символика моста Мира. В парке Рике вы попробуете рассмотреть все детали статуи «Дерево» и понять их смысл. Канатная дорога поднимет нас к знаменитой крепости Нарикала: здесь мы осмотрим статую «Мать Грузия» и полюбуемся завораживающей панорамой города.

Организационные детали

  • Билет на канатную дорогу к крепости Нарикала не входит в стоимость — 2,5 лари с человека
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
  • После экскурсии вы можете покататься на катере по реке Кур — 25 лари с человека

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино
Нино — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 809 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Нино, я родилась и выросла в Тбилиси. Зная историю и культуру города, хочу показать его сокровенные места и поделиться с вами его любовью. Как говорил Евгений Евтушенко:
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«Кто уезжал, тот знает непреложно — уехать из Тбилиси невозможно. Тбилиси из тебя не уезжает, когда тебя в дорогу провожает». Так и я хочу, чтобы Тбилиси никогда не покидал ваши сердца.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
1
3
2
2
1
Е
Замечательная, интересная экскурсия, хорошо продуманный маршрут. Нино - очень приятная, образованная, знает историю и увлекательно ее рассказывает. Прекрасная прогулка для знакомства с Тбилиси. Всем рекомендую!
Замечательная, интересная экскурсия, хорошо продуманный маршрут. Нино - очень приятная, образованная, знает историю и увлекательно ее
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О
Прекрасная информативная прогулка! До экскурсии уже успели погулять по городу самостоятельно, а на экскурсии узнали еще много разных мест, историю. Маршрут очень удобный, в тч для детей (были с детьми 11 и 9 лет) - никто не устал, все остались очень довольны!
Спасибо большое!
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Д
потрясающая экскурсия! Нино очень приятная девушка. Интересно рассказывала, выбирала комфортные и красивые места в соответствии с погодными условиями. Ответила на все наши вопросы и даже больше! Интнресный и удобный маршрут.
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Порекомендовала действительно вкусные и недорогие места) А в конце нас ждал приятный подарок - фотография как в газете:)
мы под впечатлением! Влюбила нас в Тбилиси да и я Грузию в целом ♥️ От души рекомендую эту экскурсию!

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Kamila
Нино - само очарование при этом очень профессиональная, чуткая, дружелюбная. Экскурсия прошла легко и очень познавательно, хотя прошли мы немало, но ни тени усталости и желания побыстрее закончить экскурсию не было. Рекомендую Нино всем. Не пожалеете ни разу. Спасибо огромное за чудесный день в Тбилиси!
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Е
Нино провела для меня отличную экскурсию по городу. С ней было приятно гулять, интересно слушать. Дала классные рекомендации по тому, что можно посмотреть самостоятельно. Рекомендую!
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Е
Спасибо Нино за интересную прогулку по городу и увлекательное погружение в мир Тбилиси
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