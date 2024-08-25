Индивидуальная экскурсия на комфортабельном автомобиле, где будете только вы и ваша компания.
На экскурсии вы познакомитесь с величественными горами Военно-грузинской дороги, лазурным цветом Жинвальского водохранилища, крепостью Ананури и конечно древняя столица Мцхета. После данной экскурсии у вас останутся незабываемые воспоминания и немало отличных фотографии.
Описание экскурсииЕсли вас 6 человек, по цене получается дешевле, чем на автобусе. Вы можете найти компанию для совместного путешествия. Так ваше путешествие пройдет с комфортом и по выгодной цене! Самая живописная экскурсия индивидуального характера, которая пройдет специально для вас. Мы остановимся и осмотрим все возможные места которые только будут встречаться по дороге. Таких мест будет немало, так что приготовьтесь к самой незабываемой экскурсии от которой вы получите максим эмоции и впечатлении. Вас ждет незабываемая поездка которая начнется с лазурного водохранилища и закончится в горах над облаками. По дороге обхватим самые живописные места и посетим поселок который считается родиной хинкалей, где мы и пообедаем. После данной экскурсии у вас останутся незабываемые воспоминания и не мало отличных Наш тур начнется в 10:00 утра в Тбилиси. Наш гид и водитель встретят вас в гостинице. Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья. По пути мы посетим архитектурный комплекс Ананури – бывшую резиденцию князей Арагветских. Церкви и средневековые башни Ананури величественно возвышаются над озером Жинвали, обнимаемым склонами Кавказских гор. Мы продолжаем тур остановкой на месте слияния двух горных рек у села Пасанаури. Особенность этого места заключается в том, что каждая из двух рек имеет свой собственный цвет и при слиянии воды двух рек еще долгое время текут параллельно друг другу не смешиваясь. Важная информация:
- Сопровождать вас будет опытный гид — он с душой расскажет о Грузии, её истории и современной жизни.
- Экскурсия проводится на русском языке в удобный для вам день.
Каждый день в 9:00. Предварительно уточните свободен ли день для бронирования.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырский храм Джвари
- Жинвальское водохранилище
- Слияние двух рек
- Крепость Ананури
- Древняя столица Мцхета
- Военно-Грузинская дорога Арка дружбы народов России и Грузии
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00. Предварительно уточните свободен ли день для бронирования.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для уточнения времени трансфера
- Свяжитесь
- Пожалуйста
- С нами WhatsApp
- Viber +7 (917) 586-39-97
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яковлева
25 авг 2024
Отличная экскурсия к Казбеки и еще много чудесных мест по дороге. Но самое прекрасное - это водитель-гид Славик! Кладезь информации и шуток. Время в его компании пролетело незаметно. Дети сказали, что это была наша лучшая экскурсия и во многом это благодаря Славику)
Входит в следующие категории Тбилиси
